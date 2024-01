Công ty than tư nhân nghìn tỷ lên sàn

Ngày 11/1, CTCP Hợp nhất chính thức chào sàn chứng khoán với việc đưa 117,9 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UPCOM với mã AAH. Giá chào sàn 9.900 đồng. Trong phiên giao dịch buổi sáng, AAH nhanh chóng tăng hết biên độ (40%) lên 13.800 đồng, tương đương giá trị vốn hóa 1.627 tỷ đồng.

CTCP Hợp nhất là một trong những đơn vị khai thác và thương mại than đứng đầu tỉnh Bắc Giang với lịch sử 15 năm. Sản lượng than hàng năm của Công ty là khoảng 180 triệu tấn than thương phẩm. Trữ lượng than địa chất được cấp phép là 4.177.004 tấn.

Khác với Công ty khác trong cùng ngành than, chịu sự quản lý và điều tiết về giá bán của các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước, cụ thể là trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty than Đông Bắc (Trực thuộc Bộ Quốc Phòng), Công ty cổ phần Hợp Nhất là công ty hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần duy nhất trong lĩnh vực khai thác, chế biến than hầm lò không có phần vốn góp Nhà nước, đồng thời là Công ty sở hữu 03 mỏ than với trữ lượng đáng kể. Hiện tại, công ty có duy nhất 1 cổ đông lớn là ông Đặng Quốc Lịch – Chủ tịch HĐQT nắm 29,8% vốn cổ phần.

Với đặc thù ngành, Công ty cổ phần Hợp Nhất chỉ có sản phẩm duy nhất là than. Việc sản xuất than theo từng chủng loại sản phẩm được thực hiện dựa trên nhu cầu sử dụng than của khách hàng. Theo đó, Than nguyên khai được khai thác từ vỉa sẽ được chở về các máy sàng để sàng tuyển thành than sạch. Sau đó, than sạch được vận chuyển đến cảng và xuất theo nhu cầu của khách hàng. Đối với các loại than chưa sẵn có, Công ty phải thực hiện pha trộn, chế biến để đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, than được cung cấp theo nhiều chủng loại khác nhau như: các loại than cám, than cục xô.

Năm 2022, nền kinh tế mở cửa trở lại sau dịch Covid-19, đồng thời do ảnh hưởng từ xung đột giữa Nga và Ukraina đã làm giá than trên thị trường thế giới khoảng 66 – 138% và giữ ở mức cao, giá cao nhất nhiều năm trở lại đây. Công ty cổ phần Hợp Nhất chủ trương đẩy mạnh bán toàn bộ lượng than tồn dư từ năm 2021, dẫn đến doanh thu năm 2022 tăng trưởng mạnh. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty năm 2022 đạt 591,8 tỷ đồng, năm 2021 đạt 452,3 tỷ đồng đồng, tăng 139,4 tỷ đồng tương đương mức tăng trưởng 30,83% so với năm 2021.

Đồng thời, việc giá bán than năm 2022 tăng mạnh trong khi than tồn kho của Công ty được mua tích lũy từ năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid nên giá than mua vào thấp dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 102 tỷ đồng - tăng đột biến so với năm 2021. Mặc dù vậy, tính đến cuối năm 2022, công ty vẫn lỗ lũy kế 11,4 tỷ đồng.

Trong 09 tháng đầu năm 2023, Công ty đang ghi nhận 120,53 tỷ đồng doanh thu so với kế hoạch cả năm 2023 mới chỉ đạt 8,29 % kế hoạch doanh thu đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,4 tỷ đồng, giúp AAH xóa hết lỗ lũy kế.