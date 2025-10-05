Công ty Thoát nước Hà Nội: Doanh thu nửa đầu năm gần 450 tỷ, lợi nhuận tăng 14%

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (trụ sở tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) được thành lập bởi UBND TP Hà Nội từ tháng 1/1993 và được chuyển thành công ty TNHH MTV từ năm 2005, có vốn điều lệ là 459 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, ﻿công ty đạt doanh thu 447,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 434,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Trừ đi giá vốn hàng bán 410,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 18,4 tỷ đồng, và tính thêm một số khoản khác, doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế là 20,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Với việc phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 4,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty là 16 tỷ đồng, cao hơn mức 14,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.﻿

Ngoài ra, báo cáo của doanh nghiệp có cập nhật về vụ việc chế phẩm Redoxy-3C. Đây là vật tư tồn kho, đã hết hạn sử dụng từ 1/10/2021 chưa được xử lý. Công ty đã có nhiều văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội và sở ngành nhưng chưa được hướng dẫn giải quyết. Theo thông tư của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho việc này là 943,7 triệu đồng.

﻿Không chỉ vậy, công ty cũng phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi với khoản tạm ứng 11,2 tỷ đồng, tương đương 30% giá trị hợp đồng (37,2 tỷ đồng) để mua 110 tấn Redoxy-3C giữa công ty và Công ty Thương mại dịch vụ Arktic từ năm 2020.

Công ty vẫn chưa thu hồi được khoản tiền này tính đến thời điểm của báo cáo.﻿