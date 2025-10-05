Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Thoát nước Hà Nội: Doanh thu nửa đầu năm gần 450 tỷ, lợi nhuận tăng 14%

05-10-2025 - 07:50 AM | Doanh nghiệp

Công ty Thoát nước Hà Nội: Doanh thu nửa đầu năm gần 450 tỷ, lợi nhuận tăng 14%

Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn đang ghi nhận một khoản tiền phải thu từ hoạt động với chế phẩm Redoxy-3C từ nhiều năm trước.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (trụ sở tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) được thành lập bởi UBND TP Hà Nội từ tháng 1/1993 và được chuyển thành công ty TNHH MTV từ năm 2005, có vốn điều lệ là 459 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, ﻿công ty đạt doanh thu 447,2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 434,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Trừ đi giá vốn hàng bán 410,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 18,4 tỷ đồng, và tính thêm một số khoản khác, doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế là 20,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Với việc phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 4,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty là 16 tỷ đồng, cao hơn mức 14,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.﻿

Công ty Thoát nước Hà Nội: Doanh thu nửa đầu năm gần 450 tỷ, lợi nhuận tăng 14%- Ảnh 1.

Ngoài ra, báo cáo của doanh nghiệp có cập nhật về vụ việc chế phẩm Redoxy-3C. Đây là vật tư tồn kho, đã hết hạn sử dụng từ 1/10/2021 chưa được xử lý. Công ty đã có nhiều văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội và sở ngành nhưng chưa được hướng dẫn giải quyết. Theo thông tư của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho việc này là 943,7 triệu đồng.

﻿Không chỉ vậy, công ty cũng phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi với khoản tạm ứng 11,2 tỷ đồng, tương đương 30% giá trị hợp đồng (37,2 tỷ đồng) để mua 110 tấn Redoxy-3C giữa công ty và Công ty Thương mại dịch vụ Arktic từ năm 2020.

Công ty vẫn chưa thu hồi được khoản tiền này tính đến thời điểm của báo cáo.﻿

Công ty Thoát nước Hà Nội: Doanh thu nửa đầu năm gần 450 tỷ, lợi nhuận tăng 14%- Ảnh 2.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lotte tiếp tục dự án 20.100 tỷ tại Thủ Thiêm khi TP.HCM tháo gỡ vướng mắc

Lotte tiếp tục dự án 20.100 tỷ tại Thủ Thiêm khi TP.HCM tháo gỡ vướng mắc Nổi bật

Công ty Việt Nam đầu tiên xuất khẩu rau củ đông lạnh muốn niêm yết trên HOSE, giá cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử

Công ty Việt Nam đầu tiên xuất khẩu rau củ đông lạnh muốn niêm yết trên HOSE, giá cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm lượng cổ phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng vào công ty sản xuất điện LNG

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm lượng cổ phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng vào công ty sản xuất điện LNG

00:57 , 05/10/2025
Thủ đoạn che giấu hàng nghìn tỷ đồng của hệ sinh thái Hoàng Hường ra sao?

Thủ đoạn che giấu hàng nghìn tỷ đồng của hệ sinh thái Hoàng Hường ra sao?

22:42 , 04/10/2025
Danh tính 5 đồng phạm bị khởi tố cùng 'bà trùm' thực phẩm chức năng Hoàng Hường

Danh tính 5 đồng phạm bị khởi tố cùng 'bà trùm' thực phẩm chức năng Hoàng Hường

21:39 , 04/10/2025
Chủ tịch Công ty xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn khẳng định: Năng suất UAV gấp 67 lần lao động nông nghiệp thủ công, làm 1 giờ bằng 3 ngày công nhân truyền tải điện

Chủ tịch Công ty xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn khẳng định: Năng suất UAV gấp 67 lần lao động nông nghiệp thủ công, làm 1 giờ bằng 3 ngày công nhân truyền tải điện

21:36 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên