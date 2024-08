Công ty trong đường dây đánh bạc liên quan 2 cựu lãnh đạo tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ vừa bị khởi tố

Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng đã thay đổi cơ cấu cổ đông nhiều lần, nhưng đến hiện tại có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, đại diện pháp luật là ông Trần Văn Long (sinh năm 1959, ở Bình Dương), giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên sở hữu 70% vốn góp. 30% được sở hữu bởi ông Nguyễn Đình Lâm.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là xổ số, cá cược và đánh bạc. Cụ thể là dịch vụ giải trí máy chơi điện tử có thưởng (máy giật xèng) đặt tại trụ sở khách sạn Equatorial để phục vụ đối tượng khách hàng có hộ chiếu nước ngoài.

Khách sạn Equatorial tại Tp.HCM

Ông Trần Văn Long còn đang đại diện cho nhiều đơn vị cùng kinh doanh giải trí chuyên phục vụ người nước ngoài như Công ty TNHH Quốc tế Cana Games, CLB Doanh nghiệp Việt Kiều…

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 5/8 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Đánh bạc" và ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Ngô Ngọc Đức (sinh năm 1974, trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).



Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club (địa chỉ: Tầng 1, Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội), thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Đây là một trong các chi nhánh được Việt Hải Đăng thành lập từ năm 2001, do ông Phan Trường Giang làm đại diện.

Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Trước đó, ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc", xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.



Cùng với đó, cơ quan này cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Tổ chức đánh bạc" đối với:

+ Nguyễn Đình Lâm (sinh năm 1954), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng;

+ Phan Trường Giang (sinh năm 1972), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều thuộc công ty này;

+ Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1996, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), là quản lý tại King Club.

Cùng các cá nhân Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1973, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội); Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1966, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Mở rộng điều tra, ngày 29/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội "Đánh bạc" và khám xét chỗ ở đối với Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972) và Trương Xuân Danh (sinh năm 1976); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (sinh năm 1969).

Ảnh: Ông Hồ Đại Dũng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ông Hồ Đại Dũng từng là nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; còn ông Ngô Ngọc Đức là nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).