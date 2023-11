Cơn đau đầu của MoMo: Đầu tư 100 chuyên gia và hàng chục tỷ đồng để chạy đua với tội phạm đánh bạc online

Mới đây, báo chí đưa tin một đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá với số tiền trong các giao dịch gần 3.000 tỷ đồng.

Thông tin thêm về vụ việc với tư cách bên liên quan, phía MoMo cho biết đây là vụ việc đã được Công an Bắc Giang triệt phá từ tháng 12/2022. MoMo cũng đã được Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang gửi thư cảm ơn vì đã tích cực phối hợp, hỗ trợ trong việc rà soát, cung cấp thông tin về các giao dịch có dấu hiệu vi phạm, giúp cơ quan công an kịp thời phát hiện, truy bắt tội phạm.

Đầu tư 100 chuyên gia và hàng chục tỷ đồng để chạy đua với tội phạm đánh bạc online

MoMo cho biết để góp phần ngăn chặn vấn nạn cờ bạc online, ví điện tử đã đầu tư nghiên cứu nhiều giải pháp công nghệ, cùng với hơn 100 chuyên gia và kỹ sư, với chi phí lên đến hàng chục tỷ đồng từ tháng 12/2021 đến tháng 02/2023.

"Đây là một vấn đề rất thách thức vì các đối tượng tội phạm dựa vào mã giao dịch chuyển tiền của ví điện tử để đánh bạc, nếu hủy bỏ thì không thể phân biệt các loại giao dịch, không thể thực hiện tra soát giao dịch trên toàn bộ hệ thống", phía MoMo cho biết.

Đến tháng 2/2023, MoMo đã thay đổi quy trình nghiệp vụ, nâng cấp ứng dụng MoMo. Với lần nâng cấp này, ứng dụng sẽ hiển thị mã giao dịch cho người gửi trước khi họ thực hiện giao dịch, thay vì hiển thị sau như trước.

"Đồng thời, chúng tôi đã mua bản quyền và tích hợp công nghệ v-key vào hệ thống để ngăn chặn các đối tượng cờ bạc sử dụng thiết bị giả lập để truy cập vào ứng dụng và quét mã giao dịch tự động nhằm mục đích cá cược", đại diện MoMo cho biết.

"Sau khi triển khai các biện pháp nêu trên, đặc biệt là việc nâng cấp hệ thống và hiển thị trước mã giao dịch trên ứng dụng, thông qua rà soát mạng xã hội và các trang web có liên quan, chúng tôi ghi nhận hầu hết các hoạt động cờ bạc theo hình thức cá cược chẵn lẻ quy mô lớn về cơ bản đã bị ngăn chặn, loại trừ. Đồng thời, MoMo cũng không nhận được bất kỳ phản ánh hay thông tin nào từ các cơ quan công an về hoạt động cá cược chẵn lẻ sử dụng mã giao dịch của công ty".

Khó khăn của các ví điện tử: Tội phạm có trình độ công nghệ cao, người dân lại dễ dàng cho thuê giấy tờ để mở tài khoản

Các đối tượng phạm tội có kiến thức, trình độ công nghệ cao, sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi để tổ chức hoạt động cờ bạc, đồng thời các hình thức cờ bạc mới liên tục xuất hiện. Thời gian gần đây còn xuất hiện tình trạng người dân cho đối tượng vi phạm thuê, mượn danh tính, giấy tờ để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử…, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác thực khách hàng.

"Trong khi đó, các doanh nghiệp không có thẩm quyền và chuyên môn trong việc xác minh, phòng chống tội phạm. Việc phải liên tục chạy đua với các đối tượng phạm tội khiến doanh nghiệp phải đầu tư các giải pháp kỹ thuật tốn kém, đồng thời đòi hỏi nhiều nhân lực cũng như thời gian triển khai, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như trải nghiệm của người dùng", MoMo cho biết.

"Việc tội phạm lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện hành vi vi phạm sẽ dẫn đến suy giảm niềm tin của người dân".

Bên cạnh đó, để xử lý các kẽ hở trong việc đăng ký khách hàng, ngay từ 2021, MoMo đã thực hiện rà soát và thực hiện định danh, xác thực tài khoản Ví điện tử theo quy định Pháp luật. Khách hàng phải cung cấp thông tin định danh và liên kết Ví điện tử với tài khoản ngân hàng chính chủ.

Đồng thời chỉ được sử dụng Ví điện tử khi MoMo được ngân hàng xác nhận thông tin đăng ký Ví điện tử trùng với thông tin khách hàng đăng ký tại ngân hàng. Công ty cũng đang triển khai thử nghiệm nhiều công nghệ mới như nhận diện khuôn mặt, phát hiện gian dối thông qua AI, Big Data để nâng cao hiệu quả trong công tác định danh, xác thực khách hàng.

Tuy nhiên, các đối tượng xấu vẫn có nhiều biện pháp lợi dụng ví điện tử để thực hiện hành vi trái quy định pháp luật như sử dụng danh tính, giấy tờ và tài khoản ngân hàng thuê, mượn của người dân tạo lập nhiều tài khoản ví điện tử, gây khó khăn cho việc xác minh vi phạm.

MoMo cho biết đơn vị này cũng đã kiến nghị với các cơ quan quản lý cho phép các doanh nghiệp trung gian thanh toán, ví điện tử kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý để giúp cho việc định danh điện tử, xác thực thông tin người dùng nhanh chóng và chính xác, góp phần rà soát và ngăn chặn được các tài khoản và giao dịch đáng ngờ, tăng tính hiệu quả trong việc phòng, chống tội phạm công nghệ.