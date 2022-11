Công ty Trung Quốc chi 1,4 tỷ USD tài trợ World Cup, fan trêu đùa: 'Ngoài đội tuyển bóng đá ra thì thứ gì ở TQ cũng đều dự World Cup hết rồi'

Các công ty Trung Quốc là những nhà tài trợ lớn nhất của giải đấu, thậm chí còn chi nhiều tiền hơn cả ông lớn từ Mỹ như Coca-Cola, McDonald’s và Budweiser. Theo GlobalData, công ty tư vấn và phân tích dữ liệu có trụ sở tại London, các công ty Trung Quốc tài trợ gần 1,4 tỷ USD cho World Cup 2022, nhiều hơn các doanh nghiệp Mỹ khoảng 300 triệu USD.



Sự lấn át của các công ty Trung Quốc tại giải đấu minh chứng cho tham vọng mở rộng sự nhận diện ra toàn cầu khi quy mô ngày càng tăng lên của những thương hiệu này. 12 năm trước tại Nam Phi, doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên trở thành nhà tài trợ chính thức cho World Cup là Yingli Solar, nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.

Trong đó, Wanda Group là doanh nghiệp Trung Quốc tài trợ cho World Cup 2022 nhiều nhất. Theo GlobalData, tập đoàn bất động sản có trụ sở tại Bắc Kinh đã cam kết chi 850 triệu USD cho thoả thuận tài trợ kéo dài 15 năm cho tất cả kỳ World Cup đến năm 2030.

Công ty điện tử tiêu dùng Vivo cũng chi khoảng 450 triệu USD cho hợp đồng 6 năm trong thời hạn 2017 - 2022. Một hãng đồ điện tử khác là Hisense chi khoảng 35 triệu USD. Lần đầu hiện diện World Cup năm 2018, hãng sữa Mengniu tiếp tục tài trợ cho giải đấu năm nay tại Qatar.

Không chỉ vậy, Sân vận động Lusail mang dáng dấp của một chiếc bát bằng vàng cũng là công trình do Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc (CRCC) hợp tác xây dựng cùng Qatar. Lusail sẽ là nơi diễn ra trận chung kết, vào ngày 18/12.

Đây là lần đầu tiên một công ty Trung Quốc - cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp nhà nước - xây dựng địa điểm tổ chức World Cup. Chính phủ Qatar đã in hình sân vận động Lusail lên tờ tiền 10 riyal mới để kỷ niệm.

Ngoài ra, theo Hiệp hội Hàng hoá Thể thao Nghĩa Ô, các nhà máy tại thành phố này hiện chiếm gần 70% thị phần các mặt hàng được sử dụng tại World Cup, bao gồm cờ của 32 đội tuyển, kèn và còi để cổ vũ, bóng, áo thi đấu, khăn quàng cổ và đồ trang trí.

Dữ liệu từ thị trường trực tuyến AliExpress liên quan đến thương mại toàn cầu cho thấy doanh số bán cờ và giày bóng đá do Trung Quốc sản xuất tăng vọt lần lượt 300% và 200% vào tháng 11 so với một tháng trước đó. Trong khi doanh số bán máy chơi bóng bàn do Trung Quốc sản xuất tăng 120% so với tháng trước trong tháng 11.

Ma Xiang, người phụ trách bán hàng World Cup tại AliExpress, cho biết nền tảng này đã dự trữ khoảng 10 triệu mặt hàng cho World Cup năm nay.

Bên cạnh đó, 1.500 xe buýt của hãng sản xuất xe buýt hàng đầu Trung Quốc Yutong cũng đang lướt trên những con đường của Qatar. Khoảng 888 trong số này là xe buýt điện, giúp chuyên chở hàng nghìn quan chức, nhà báo và người hâm mộ đến các địa điểm thi đấu.

Xe bus Yutong ở Qatar cũng đánh dấu lần đầu tiên những chiếc xe buýt năng lượng sạch của Trung Quốc được sử dụng trong một sự kiện thể thao lớn toàn cầu.

Chưa hết, tập đoàn Midea Group - ông lớn chuyên sản xuất thiết bị gia dụng tại Trung Quốc - cho biết khoảng 2.500 máy điều hoà của họ đã được lắp ráp tại 100 trung tâm kiểm tra an ninh ở 7 địa điểm thi đấu World Cup.

Đặc biệt, quốc bảo của đất nước tỷ dân - hai chú gấu trúc khổng lồ từ Trung Quốc đã đến Qatar vào thứ Tư trước thềm World Cup 2022. “Những yếu tố Trung Quốc này đã làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa người dân Trung Quốc và Qatar, củng cố nền tảng hợp tác giữa hai nước và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ song phương,” ông Zhou Jian, Đại sứ của Trung Quốc tại Doha, tự hào cho biết.