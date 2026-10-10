Công việc lương 9 triệu đồng/tháng thu hút 13.000 người dự thi, đề thi có câu khiến tiến sĩ cũng "bó tay"

Mới đây, hơn 13.000 người đã tham gia kỳ thi tuyển nhân viên soát vé xe buýt của Cơ quan Điện lực và Giao thông Brihanmumbai (BEST), đơn vị vận tải công cộng tại Mumbai, Ấn Độ, để cạnh tranh 367 vị trí. Với nhiều ứng viên đang tìm kiếm công việc ổn định, có mức lương hơn 30.000 rupee mỗi tháng (khoảng 9 triệu đồng), cùng các chế độ phúc lợi như chăm sóc y tế, lương hưu và cơ hội được bố trí nhà ở cho nhân viên, đây chắc chắn là cơ hội không thể bỏ qua. Tuy nhiên, đề thi tuyển của kỳ thi này đang trở thành chủ đề gây tranh cãi vì nhiều câu hỏi quá khó hoặc không sát với công việc.

Theo thông tin về kỳ tuyển dụng, ứng viên cần có trình độ tương đương tốt nghiệp lớp 10, đồng thời đáp ứng yêu cầu về tiếng Marathi - ngôn ngữ chính thức của bang Maharashtra, Ấn Độ và các điều kiện liên quan đến giấy phép, phù hiệu nhân viên soát vé. Công việc thực tế chủ yếu liên quan đến phục vụ hành khách, phát hành vé, xử lý tiền và giải quyết những tình huống phát sinh trên các tuyến xe buýt đông đúc.

Thế nhưng, sau khi làm bài thi viết gồm 100 điểm, nhiều thí sinh cho biết họ bất ngờ trước nội dung đề. Một số người cho rằng bài thi giống kỳ tuyển dụng công chức cấp cao hơn là bài kiểm tra dành cho nhân viên soát vé xe buýt. Để vượt qua kỳ thi, ứng viên phải đạt ít nhất 50% tổng điểm.

Theo những câu hỏi được truyền thông Ấn Độ dẫn lại, đề thi có câu yêu cầu thí sinh xác định đâu là khí hiếm, với bốn lựa chọn gồm hydrogen, helium, oxygen và carbon. Đáp án đúng là helium. Một câu khác hỏi loại thực phẩm nào cung cấp axit béo Omega-3 tốt nhất, với các phương án gồm sữa, trái cây, thịt gà và thịt cừu.

Phần tiếng Anh cũng khiến nhiều ứng viên lúng túng. Thí sinh được yêu cầu tìm từ đồng nghĩa với “cogent” trong ngữ cảnh pháp lý, một từ có nghĩa là chặt chẽ, thuyết phục hoặc có sức thuyết phục. Đề còn đưa ra thành ngữ “tie the knot”, yêu cầu người làm bài hiểu nghĩa bóng là kết hôn.

Không chỉ có khoa học và ngôn ngữ, đề thi còn kiểm tra kiến thức lịch sử và phong trào đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ. Một câu hỏi yêu cầu xác định Shaukat Ali gắn với sự kiện hoặc phong trào nào trong bốn lựa chọn: Phong trào Swadeshi, sự kiện Chauri Chaura, Phong trào Khilafat và âm mưu Kakori.

Nhiều sinh tham dự kỳ thi tuyển nhân viên soát vé xe buýt của BEST tại Mumbai (Ảnh: Hindustan Times)

Theo ông Sunil Ganacharya, thành viên đảng BJP trong Ủy ban BEST, đề thi còn có những phép tính dài liên quan đến phân số, số thập phân và nhiều bước biến đổi. Ông đưa ra ví dụ về biểu thức {(175 × 52/13 + 36) × 26/299} × 1/8 khi phản ánh những bất cập mà thí sinh gặp phải.

Ngoài ra, các nội dung được truyền thông nhắc đến còn bao gồm canh tác đốt nương làm rẫy, Ngày Công nghệ Quốc gia và Năm Quốc tế về Hợp tác xã của Liên Hợp Quốc. Một số ứng viên cho rằng những câu hỏi này không phản ánh trực tiếp kỹ năng cần thiết để làm công việc soát vé, vốn đòi hỏi khả năng giao tiếp với hành khách, xử lý tiền và ứng phó với các tình huống phát sinh trên xe.

Theo ông Ganacharya, nhiều ứng viên đã tìm đến các đại diện dân cử để phản ánh sau khi không đạt mức điểm tối thiểu. Ông cho rằng những người chỉ cần trình độ tốt nghiệp lớp 10 để đáp ứng điều kiện dự tuyển không nên bị đánh giá quá nặng ở những kiến thức ít liên quan đến công việc.

Bà Trushna Vishwasrao, Chủ tịch Ủy ban BEST cũng xác nhận đã nhận được phản ánh về một số câu hỏi bị cho là nằm ngoài chương trình. Bà đề nghị xem xét lại mức điểm đạt yêu cầu 50% và cho rằng nội dung thi nên đơn giản, tập trung hơn vào các kiến thức phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Trước những ý kiến trên, một đại diện BEST cho biết quy trình tổ chức thi được thực hiện minh bạch và đề thi do một đơn vị bên ngoài xây dựng. Sau kỳ thi, BEST cũng công bố đáp án tạm thời cùng phiếu trả lời để thí sinh đối chiếu, đồng thời mở thời gian tiếp nhận khiếu nại đối với những câu hỏi hoặc đáp án bị cho là có vấn đề. Theo thông tin được công bố, ứng viên có thể gửi khiếu nại trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 6/10, với mức phí 100 rupee cho mỗi câu hỏi (khoảng 30.000 đồng).

Vụ việc được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban BEST ngày 7/10, sau khi các thí sinh liên tục phản ánh về độ khó và tính phù hợp của đề thi. Tuy nhiên, tính đến ngày 8/10, chưa có thông tin chính thức cho thấy kỳ thi bị hủy hoặc sẽ được tổ chức lại.

Theo The Times of India