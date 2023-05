Công viên nghĩa trang Thiên đường - Đất sinh phần đẹp đáng đầu tư

Thông thường, khi chọn mua đất sinh phần, các gia đình thường lựa chọn các dự án uy tín với pháp lý minh bạch, rõ ràng để tránh viễn cảnh di dời sau này. Ngoài ra, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, con người dần trở nên bận rộn, nhu cầu tìm hoa viên nghĩa trang có dịch vụ tổ chức an táng, chăm sóc mộ phần trọn gói là nhu cầu thiết thực, giúp giảm bớt nỗi lo cho gia quyến.

Hiểu được nhu cầu đó, Công viên nghĩa trang Thiên Đường ra đời không chỉ đáp ứng yêu cầu là một dự án uy tín, được phê duyệt rõ ràng trong quy hoạch mà còn mang giá trị hướng về nguồn cội, đảm bảo phúc khí lâu dài, có vị trí đáp ứng được yêu cầu tìm kiếm đất sinh phần đẹp của người dân thủ đô và các tỉnh lân cận.

Dự án mang tính bền vững

Công viên nghĩa trang Thiên Đường được chính quyền địa phương quy hoạch để đảm bảo yếu tố chắc chắn về mặt pháp lý và không bị xáo trộn theo thời gian. Dự án nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xây dựng và sự am hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt, Công viên Thiên Đường được chăm chút tỉ mẩn từ khâu thiết kế, lựa chọn vật liệu đến khâu thi công.

Đặc biệt nhất, khu vực an táng tại Thiên Đường được triển khai trên 6 quả đồi bao quanh là dòng suối tự nhiên tuân theo quy luật ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; thế đất mang dáng hình Linh Quy, vượng sơn vượng hướng. Hệ thống hồ nước chảy quanh công viên đem lại nhiều hanh thông, thuận lợi mát mẻ bốn mùa trợ khí, phù dương. Nơi đây có cấu tạo địa chất hàng trăm triệu năm, toàn bộ đất an táng được kiến tạo trên vùng đất liền thổ – loại đất "sạch", "mới", rất tốt cho việc an táng.

Một góc Công viên tâm linh Thiên Đường

Vị trí thuận lợi



Công viên nghĩa trang Thiên đường có tổng diện tích 24,5 ha, tọa lạc tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, chỉ cách nút giao tuyến đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang 400m.

Từ Hà Nội đến Thiên Đường chỉ mất hơn 75 phút di chuyển

Dự kiến khi tuyến cao tốc Hà Nội – Tuyên Quang hoàn thiện, việc di chuyển từ Hà Nội tới công viên Thiên Đường chỉ mất hơn 75 phút đi xe.



Khoảng cách này sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho con cháu sống ở thủ đô và các tỉnh lân cận dễ dàng di chuyển đến chăm nom thăm viếng mộ phần người thân của mình.

Công viên tâm linh hiện đại và cao cấp bậc nhất Việt Nam

Công viên Thiên Đường được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ ngay từ đầu, mang đến sự chỉnh chu, văn minh, tránh hiện tượng đào xới bất tiện trong quá trình vận hành Công viên nghĩa trang. Hệ thống Thiên Đường được áp dụng công nghệ, máy móc tiên tiến vào việc quản lý và thi công xây dựng, hệ thống hóa toàn bộ bản vẽ, cơ điện kết cấu, công trình ngầm lên mô hình 3D, hỗ trợ công tác quản lý vận hành.

Một góc hoàng hôn tại Công viên Thiên Đường

Trân trọng truyền thống văn hóa hướng về nguồn cội, khu gia đình, gia tộc tại Công viên tâm linh Thiên Đường dành diện tích 24m2 trở lên với thiết kế cảnh quan đặc cấp sẽ trở thành ngôi nhà vĩnh cửu để tổ tiên, ông bà đoàn tụ. Bên cạnh đó, Thiên Đường còn cung cấp đa dạng các khuôn viên phần mộ đơn, phần mộ đôi để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.



Với sự am hiểu về văn hóa tâm linh của người Việt cùng đội ngũ quản lý và nhân viên vận hành chuyên nghiệp, Công viên nghĩa trang Thiên Đường còn dành nhiều không gian làm khuôn viên tổ chức các hoạt động, sự kiện cũng như nghi thức tâm linh như lễ cầu siêu, lễ an táng, cúng giỗ hàng năm, cung cấp hoa, nhang, đèn hàng ngày.

Để giới thiệu dự án đến quý khách hàng, Văn phòng công ty đã bắt đầu đón khách đến tham quan. Bằng sự nỗ lực tận tâm của mình, chủ đầu tư hy vọng sẽ đáp ứng tốt nhất sự kỳ vọng của quý khách hàng và đang nỗ lực để xây dựng Công viên tâm linh Thiên Đường không chỉ là nơi an nghỉ tuyệt vời nhất mà còn thành nơi mỗi người tìm về cội nguồi, tham quan, chiêm bái đền, chùa, hòa mình vào thiên nhiên để tĩnh tâm, giải tỏa mệt mỏi trong cuộc sống bộn bề…

Để đặt lịch tham quan và tư vấn về sản phẩm, liên hệ số điện thoại 091.935.1155 để được phục vụ.

Website: https://congvienthienduong.com.vn/

Thông tin dự án: Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.