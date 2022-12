Coteccons giữ vững vị trí Top 20 Doanh nghiệp phát triển bền vững

Bên cạnh cam kết của các quốc gia về bảo vệ môi trường thì các chỉ tiêu đo lường về việc thực hiện ESG (môi trường, xã hội và quản trị) là cơ sở tham chiếu giúp cho nhà đầu tư xác định được triển vọng doanh nghiệp sẽ mang lại lợi nhuận dài hạn. Do đó, ESG đang là xu thế mới để đánh giá "sức khoẻ" của doanh nghiệp, cũng như mức độ sẵn sàng đón nhận các cơ hội trong tương lai.



Trong lộ trình thực hiện hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 đến 2025, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã nghiên cứu và triển khai Chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam (Sustainability Index - VNSI). Đây là chỉ số bao gồm các doanh nghiệp niêm yết đạt điểm phát triển bền vững trên sàn giao dịch HOSE.

Theo đó, việc lọt vào xếp hạng chỉ số VNSI chính là sự ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc cam kết góp sức cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển bền vững, phát huy tối đa trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện các yếu tố ESG.

Cái tên quen thuộc duy nhất trong ngành xây dựng 2 năm liên tiếp lọt vào trong xếp hạng doanh nghiệp thuộc chỉ số VNSI-20 là Công ty cổ phần Coteccons – doanh nghiệp ngành xây dựng ghi dấu ấn không chỉ bởi những công trình hoành tráng về quy mô, ấn tượng về giá trị, mà còn bởi sự tập trung thực hiện các hoạt động tạo ảnh hưởng và phát triển bền vững; kinh doanh có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường.

Đáng chú ý, trong quá trình này, Coteccons không ngừng cải thiện chất lượng thực hành ESG, mà sự đánh giá chính xác nhất chính là những tiến bộ rõ rệt trong chỉ số VNSI. Trong lần công bố rổ chỉ số VNSI-20 tháng 7/2022, trung bình điểm ESG của CTD cao hơn gần 10% so với năm 2021 và cách biệt lớn so với điểm trung bình ngành và trung bình nhóm VN100. Trong đó, điểm về Xã hội đạt con số 94% - gần tương đương mức tuyệt đối.

Với Coteccons, chiến lược phát triển bền vững được hiện thực hóa với tên gọi chung là IMPACTD. Cụ thể, các hoạt động IMPACTD bao gồm: Coteccons Goodwill - Chia sẻ với cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh yếu thế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động và người dân (Dự án Nhà mình, Hái trăng về làng). Build the bird nest - Bảo vệ môi trường sống trong đô thị của các loài chim. Green marathon contest - Xây dựng cộng đồng năng động, khỏe mạnh (Coteccons Quảng Bình Marathon 2022). Coteccons Green - Tìm kiếm và phát triển vật liệu xanh, năng lượng xanh. Coteccons Next-Gen - Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài, thế hệ tương lai (Chương trình Next Gen, Unitour, Gian hàng tuyển dụng…).

Tại ngành xây dựng Việt Nam, Coteccons là doanh nghiệp đặc biệt bởi luôn căn cứ vào các tiêu chuẩn của ESG để làm "xương sống" cho việc thiết kế con đường phát triển của mình. Coteccons xác định xây dựng tương lai của chính mình thông qua tương lai bền vững của các công trình, góp phần vào tương lai tốt đẹp của cộng đồng, xã hội.

Tôn chỉ của Coteccons là xây dựng những công trình có giá trị trăm năm, bền vững cùng thời gian và hữu dụng với đời sống. Do đó, yếu tố về chất lượng - sự an toàn - tính nhân bản là những tiêu chí cụ thể trong mọi hoạt động xây dựng của doanh nghiệp. Đầu tư để đa dạng hóa về mặt công nghệ, từ Buildtech, Fintech đến Greentech trong chiến lược của Coteccons cũng chính là để phục vụ mục đích phát triển trên.

Chia sẻ thêm về kim chỉ nam của mình, Phó tổng giám đốc Coteccons Chris Senekki cho biết: "Với Coteccons, năng lực của một doanh nghiệp phải được đánh giá tổng quan ở mọi phương diện để có cái nhìn chân thật nhất. Đề cao sự minh bạch, trách nhiệm và nỗ lực hết mình, Coteccons hướng đến hình ảnh một doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo nên những giá trị mang đến lợi ích cho cộng đồng và xã hội…".

Đáng chú ý, chính việc đề cao minh bạch, trách nhiệm và kiến tạo giá trị chung cho cộng đồng đã giúp Coteccons giành được những dự án quy mô lớn, mà nổi bật gần đây là dự án xây dựng nhà máy đồ chơi tỷ đô của LEGO tại Việt Nam. Không giống các nhà xưởng công nghiệp thông thường, nhà máy LEGO tại Việt Nam có các tiêu chuẩn khắt khe về phát triển bền vững, là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên và bền vững nhất của LEGO trên toàn thế giới, hướng tới tiêu chuẩn chứng chỉ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) - chứng chỉ của Hội đồng xây Dựng Xanh của Mỹ. Do đó, kinh nghiệm và điểm chung về tư duy phát triển bền vững đã giúp Coteccons trở thành nhà thầu chính với dự án phát triển bền vững lớn nhất của LEGO.

Những hợp đồng lớn, cùng sự đồng hành của các tổ chức uy tín trên toàn cầu góp phần tạo bệ đỡ vững chắc cho tăng trưởng dài hạn của công ty, vượt qua những khó khăn của bối cảnh thị trường chung.

Để vào rổ chỉ số VNSI-20, cổ phiếu thuộc danh mục VN100 được sàng lọc loại trừ các doanh nghiệp có doanh thu trọng yếu đến từ các lĩnh vực như thuốc lá, cờ bạc, thức uống có cồn (rượu mạnh...), sau đó tính toán và lọc theo điểm phát triển bền vững và chỉ 20 công ty có điểm cao nhất được xem xét vào rổ.

Chỉ số VNSI hướng đến các mục tiêu: Xác định chuẩn phát triển bền vững cho các công ty niêm yết; Hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân xác định những doanh nghiệp có đặc tính "xanh" để đầu tư; Tăng cường xu hướng phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế; xác định các tiêu chí về thông lệ tốt nhất về môi trường, xã hội và quản trị; Bổ sung thêm một công cụ đầu tư mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng TTCK và nền kinh tế. Việc xây dựng chỉ số cũng nhằm mục tiêu tạo ra công cụ tham khảo, hoặc để làm tài sản cơ sở cho các sản phẩm ETF và phái sinh chỉ số, giúp nhà đầu tư xác định cơ hội đầu tư có khả năng đem lại giá trị dài hạn.