Coteccons golive dự án ERP với thời gian ngắn kỷ lục do FPT triển khai

Việc vận hành dự án tổng thể ERP cho công ty xây dựng tư nhân lớn nhất Việt Nam với thời gian ngắn kỷ lục được đánh giá là chuẩn mực mới về triển khai dự án ERP nói chung và ERP cho ngành xây dựng – bất động sản nói riêng tại Việt Nam.



Dự án ứng dụng bộ giải pháp chuyên biệt ERP cho ngành xây dựng – bất động sản được FPT IS phát triển trên nền tảng SAP S/4HANA, được triển khai từ tháng 7/2021. Hệ thống quản lý mới này đáp ứng đầy đủ chuỗi giá trị và quy trình nghiệp vụ phức tạp của ngành tổng thầu xây dựng quy mô lớn dựa trên dữ liệu chính xác theo thời gian thực, thay vì cách thức quản lý thủ công trên excel hay các phần mềm riêng lẻ như trước đây.

Cụ thể, Coteccons sẽ có một hệ "xương sống" quản trị tiên tiến, chuẩn mực trong ngành xây dựng bao gồm các phân hệ quản lý dự án, tài chính, nguồn vốn, ngân sách, kế toán quản trị, bán hàng, mua sắm, vật tư, Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Từ đó, giúp Coteccons quản lý hiệu quả doanh thu/chi phí trên từng dự án và tổng thể dự án, phân tích và dự báo hiệu quả của các dự án để có các quyết định đầu tư và triển khai tối ưu.

Ông Bolat Dusenov – Chủ tịch HĐQT Coteccons nhấn mạnh: "Trong bối cảnh hầu hết các doanh nghiệp đều bị tác động bởi đại dịch, công trường phải dừng thi công nhưng chúng tôi xác định Coteccons không dừng chuyển đổi, mà phải tăng tốc hơn để kiện toàn hệ thống hoạt động, nâng cao công tác quản trị đạt được các tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi và bứt phá. Do vậy, chúng tôi quyết định triển khai dự án ngay trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát mạnh và đặt quyết tâm đưa vào vận hành trong vòng 3 tháng. Đội dự án từ Coteccons và FPT IS đã hoàn thành cam kết một cách ngoạn mục, ngay trong thời điểm khó khăn này. Thành công bước đầu này đánh dấu một bước tiến rất quan trọng trong quá trình ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành mà chúng tôi đã cam kết trong chiến lược công ty 05 năm tới. Hệ thống ERP sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong vận hành doanh nghiệp ở Coteccons, một phần tổ chức và DNA của chúng tôi."

Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống Thông tin FPT khẳng định: "Đồng hành cùng các doanh nghiệp ngành xây dựng – bất động sản trong chuyển đổi số là chiến lược quan trọng của FPT IS. Trong đó, Coteccons là doanh nghiệp lớn hàng đầu trong ngành tổng thầu xây dựng tiên phong ứng dụng hệ thống ERP để tăng cường sức mạnh quản trị doanh nghiệp. Không đơn giản là việc triển khai ứng dụng phần mềm, các chuyên gia của FPT IS đã tiến hành phân tích và đưa ra hàng loạt tư vấn quan trọng cho Coteccons để tinh gọn và chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ dựa trên sự thấu hiểu bài toán phức tạp của lĩnh vực tổng thầu xây dựng và các điều kiện của thị trường Việt Nam. Điều này giúp dự án thực sự tập trung vào các trọng tâm cốt lõi và đáp ứng được yêu cầu tiến độ gấp rút. Chúng tôi tin tưởng rằng, hệ thống ERP này sẽ giúp Coteccons có được nền tảng quản trị chuẩn mực của ngành xây dựng dựa trên dữ liệu chuyên sâu và quy trình tối ưu, tạo lợi thế cạnh tranh bứt phá cho chiến lược phát triển của Coteccons trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam".

Ông Nguyễn Hồng Việt – Tổng Giám đốc SAP Việt Nam cho rằng: "Việc đưa vào vận hành hệ thống chỉ sau 3 tháng đã thiết lập một tiêu chuẩn và thành tựu mới đối với một dự án SAP, điều đó một lần nữa khẳng định năng lực của FPT IS - đối tác chiến lược và dày dặn kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam của SAP. Đội dự án đã đưa ra được một công thức, một triết lý thành công có tính chiến lược trong triển khai nói chung và triển khai ERP cho ngành xây dựng – bất động sản nói riêng. Thành công này sẽ là động lực và nguồn cảm hứng cho nhiều công ty để quyết tâm vượt qua được những thách thức và trở ngại khi triển khai ERP.

Coteccons công bố chính thức vận hành hệ thống phần mềm Quản trị doanh nghiệp ERP do Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) tư vấn và triển khai.

Với thực tiễn tốt nhất khi triển khai cho các công ty hàng đầu lĩnh vực xây dựng – bất động sản như Coteccons, Phát Đạt, TNR, An Gia…, FPT IS đã liên tục phát triển và hoàn thiện bộ giải pháp tổng thể chuyên ngành xây dựng – bất động sản dựa trên nền tảng SAP, đáp ứng đầy đủ các chuỗi giá trị của ngành. Cùng đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, FPT IS đã đúc kết được phương pháp luận giúp các khách hàng vượt qua trở ngại về thời gian triển khai kéo dài, không hiệu quả thông qua việc tư vấn chuẩn hoá, giảm thiểu chỉnh sửa phần mềm, từ đó rút ngắn thời gian đưa nền tảng quản trị vào sử dụng, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Trong lĩnh vực ERP nói chung, FPT IS hiện có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và triển khai ERP thành công cho hơn 250 doanh nghiệp tại Việt Nam và khu vực Châu Á như: Gas Bangladesh, Laos Electronic, Vietcombank, Tân Thanh Container, Vinasoy, Aeon Mall, Nhựa Long Thành, Gỗ Trường Thành, Gỗ An Cường, Bộ Tài chính Việt Nam, Nhựa Bình Minh, Tập Đoàn Việt Úc…