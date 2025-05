Coteccons và Viettel Solutions hợp tác chiến lược thúc đẩy an toàn bảo mật thông tin

Coteccons sẽ tích hợp giải pháp giám sát an toàn thông tin 24/7 trên nền tảng điện toán đám mây (Viettel SOC), giúp phát hiện sớm và phản ứng nhanh với các rủi ro liên quan đến bảo mật; hướng đến xây dựng hệ thống công nghệ thông tin bền vững; tiên phong thiết lập các tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng cao cho ngành xây dựng.

Coteccons và Viettel Solutions đã lên kế hoạch đồng sáng tạo, xây dựng các giải pháp số dựa trên nền tảng và năng lực của mỗi doanh nghiệp. Trong đó, giải pháp hỗ trợ quản lý và giám sát an toàn thông tin 24/7 tập trung trên một nền tảng điện toán đám mây (Viettel SOC) với khả năng phát hiện nhanh chóng các hành vi bất thường và phản ứng với các sự cố bảo mật, từ đó giảm thiểu rủi ro, dự phòng trước các cuộc tấn công tiềm ẩn được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường an toàn thông tin đáng tin cậy cho Coteccons, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi và khó lường.

Bà Nguyễn Trình Thuỳ Trang - Phó Tổng giám đốc Coteccons và Ông Đoàn Đại Phong - Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) ký kết thoả thuận hợp tác thúc đẩy an toàn bảo mật thông tin, hướng đến hoàn thiện chuỗi giá trị ngành xây dựng.

Về phía Coteccons, Tập đoàn sẽ ưu tiên sử dụng, giới thiệu, hợp tác cùng Viettel Solutions cung cấp sản phẩm dịch vụ số ứng dụng trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị thông minh.

Cụ thể, nhóm sản phẩm An toàn thông tin là ưu tiên chiến lược: Chống tấn công mạng cho hệ thống Websites (Viettel Cloudrity); Hệ thống tường lửa thế hệ mới (Viettel Cloud Firewall); Bảo vệ toàn diện các mối đe dọa toàn diện cho thiết bị đầu cuối (Viettel Endpoint Security); Dịch vụ hỗ trợ quản lý và giám sát an toàn thông tin 24/7 tập trung trên một nền tảng điện toán đám mây (Viettel SOC); Chống tấn công DDoS băng thông lớn cho hạ tầng Internet (Viettel Anti-DDoS Volume-Based).

Nhóm sản phẩm Hạ tầng số bao gồm: Các sản phẩm giải pháp truyền dẫn, Dịch vụ truyền hình, Dịch vụ viễn thông, Các dịch vụ trung tâm dữ liệu, Cloud Services.

Nhóm sản phẩm Dịch vụ số bao gồm: Dịch vụ tư vấn đánh giá trưởng thành số, dịch vụ tư vấn chuyển đổi số; Bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp; Nền tảng đô thị thông minh (IOC Platform); Kho dữ liệu tập trung (Data Lake), phân tích dữ liệu lớn (BigData) và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Quan hệ đối tác này cho phép Coteccons thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi nhờ việc ứng dụng công nghệ để cải thiện hiệu suất công việc, quản lý các rủi ro môi trường làm việc thực tế lẫn không gian mạng. Việc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện với các giải pháp công nghệ cao và đối tác uy tín như Viettel Solution sẽ tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt của Coteccons; đồng thời thiết lập tiêu chuẩn mới về tính an toàn, bền bỉ của hệ thống, tăng cường chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng tầm chuỗi giá trị ngành xây dựng tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng giám đốc Coteccons chia sẻ: "Coteccons đang bước vào kỷ nguyên vươn mình sau hành trình tái cấu trúc nghiêm túc và kỷ luật, việc bắt tay cùng Viettel Solutions hướng đến kiến tạo một nền tảng công nghệ vững chắc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị toàn diện, minh bạch và hiệu quả. Đây là bước đi chiến lược, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Coteccons trong việc nâng cấp toàn diện chuỗi giá trị, hướng đến được công nhận là "Industry Leader" – doanh nghiệp dẫn đầu ngành xây dựng tại Việt Nam và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế".

Bà Nguyễn Trình Thuỳ Trang, Phó Tổng giám đốc Coteccons chia sẻ tại Lễ ký kết.

Sự cộng hưởng giữa năng lực công nghệ tiên phong của Viettel Solutions và kinh nghiệm triển khai các công trình quy mô lớn đòi hỏi kỹ thuật cao của Coteccons sẽ tạo ra những đột phá trong quản trị dự án, tối ưu vận hành và phát triển các giải pháp xây dựng bền vững. Hơn cả một hợp tác, đây là sự cộng hưởng "win-win", kết nối chiến lược nhằm kiến tạo giá trị dài hạn, góp phần định hình tương lai ngành xây dựng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững.

Với vai trò "Tiên phong cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp", Viettel Solutions sẽ trở thành đối tác thực hiện tư vấn và triển khai các giải pháp chuyển đổi số của Coteccons tại 4 lĩnh vực: Thứ nhất, hỗ trợ Coteccons cải thiện tương tác với khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Thứ hai, xây dựng môi trường làm việc số hiện đại và bảo mật. Thứ ba, tối ưu hóa hoạt động vận hành của Coteccons. Thứ tư, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi các sản phẩm và dịch vụ của Coteccons.

Ông Đoàn Đại Phong - Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel chia sẻ định hướng hợp tác song phương

Ông Đoàn Đại Phong - Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel cho biết: "Chuyển đổi số là chìa khoá để mở ra nhiều cơ hội phát triển mới thông qua việc tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra những mô hình sản phẩm, dịch vụ vượt trội. Việc hợp tác chiến lược giữa Viettel Solutions và Coteccons sẽ đưa tới những cơ hội tăng trưởng mới cho cả hai doanh nghiệp trong thời đại mới".