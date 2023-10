Country Garden lên tiếng về khoản nợ chưa thanh toán trong 2 ngày qua: Không đủ khả năng để trả nợ đúng hạn

Trong một thông báo qua email, nhà phát triển này cho biết: “Công ty không có khả năng đáp ứng đúng hạn toàn bộ nghĩa vụ đối với các khoản nợ nước ngoài.”

Trong khi đó, Country Garden đã đến thời hạn thanh toán khoản lãi trái phiếu 15 triệu USD vào ngày 17/10, sau thời gian ân hạn 30 ngày vì lỡ hạn thanh toán vào ngày 18/9. Theo Reuters, thời hạn thanh toán là trưa ngày 18/10 (giờ Trung Quốc).

Tuy nhiên, công ty không nêu rõ họ không thể hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ nợ nào, bao gồm cả khoản lãi 15 triệu USD kể trên. Country Garden cũng cho biết, họ kỳ vọng sẽ đàm phán được “một giải pháp toàn diện” để giải quyết những khó khăn về tài chính đang có.

Nhà phát triển thông báo thêm, họ đã thuê các chuyên gia tư vấn tài chính và pháp lý chuyên nghiệp để đánh giá khả năng tái cơ cấu vốn và thanh khoản của mình. Qua đó, công ty muốn tìm ra giải pháp khách quan để bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

Trong một hồ sơ gửi lên sàn giao dịch Hong Kong ngày 10/10, Chủ tịch Country Garden, Mo Bin, cho biết công ty đã không thanh toán được khoản nợ 470 triệu HKD (60 triệu USD) nhưng không tiết lộ thêm thông tin. Ông Mo nhấn mạnh, công ty không có đủ tiền mặt để “đáp ứng mọi nghĩa vụ thanh toán đối với các khoản nợ nước ngoài” và cũng là lời cảnh báo trước thời điểm đến hạn trả nợ ngày 17/10.

Doanh số tính theo hợp đồng của Country Garden trong 9 tháng đầu năm nay đạt 154,98 tỷ NDT (21,2 tỷ USD), giảm 43,9% so với năm trước và thấp hơn 65,4% so với cùng kỳ năm 2021. Vào tháng 9, doanh số của nhà phát triển này đạt 6,17 tỷ NDT, giảm 80,7% so với năm 2022 và 86,5% so với năm 2021.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng ghi nhận khoản lỗ ròng 48,9 tỷ NDT trong 6 tháng đầu năm nay. Các khoản nợ chưa thanh toán dưới dạng trái phiếu cao cấp, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu doanh nghiệp, khoản vay ngân hàng cùng các khoản vay khác tính đến cuối tháng 6 là 257,9 tỷ NDT, trong đó 108,7 tỷ NDT có thời hạn thanh toán trong vòng 1 năm. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt của Country Garden là 101,1 tỷ NDT.

Tham khảo Nikkei