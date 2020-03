Covid-19: Khẩu trang vừa kháng khuẩn, vừa kháng nước, tái sử dụng nhiều lần sắp xuất hiện

Tính đến tối 8/3, việc có thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hà Nội, và các tỉnh thành như Đà Nẵng, Ninh Bình… đã nâng tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Việt Nam lên con số 30, trong đó, đã có 16/30 ca được chữa khỏi hoàn toàn.

Ứng biến nhanh trong tình hình dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may đã tăng công suất lên tối đa, cung cấp hàng triệu chiếc khẩu trang tới người tiêu dùng.

Thông tin từ tập đoàn dệt may Vinatex cho biết, tính đến ngày 7/3, các đơn vị thành viên của Vinatex đã cung ứng khoảng 8,5 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn ra thị trường. Riêng tuần rồi, số lượng khẩu trang vải kháng khuẩn đến tay người tiêu dùng là 3 triệu chiếc, do nhu cầu của người dân tiếp tục tăng cao.

Việc có thêm Công ty cổ phần Dệt lụa Nam Định đơn vị trực thuộc Tập đoàn tham gia sản xuất đã giúp tăng nguồn nguyên liệu vải kháng khuẩn cho may khẩu trang. Trong đó, sản lượng vải dệt thoi kháng khuẩn do Dệt lụa Nam Định cung cấp đạt 200.000 mét vải/tháng, tương đương với việc may 70.000 khẩu trang/ngày.

Cùng với việc nâng năng suất may khẩu trang ở 18 đơn vị thành viên trong Tập đoàn lên mức trần (từ 400-500 khẩu trang/công nhân/ngày), vì thế, đơn vị này khẳng định số lượng khẩu trang cung ứng cho thị trường nội địa có thể chủ động và đáp ứng nhu cầu.

Hiện tại, Dệt kim Đông Phương (một đơn vị thành viên của Vinatex) đã nghiên cứu và chuẩn bị sản xuất thêm vải dệt thoi kháng nước, cho ra đời sản phẩm vừa kháng khuẩn, vừa kháng nước.

"Dự tính, sản lượng tương ứng 5 triệu chiếc khẩu trang/tháng. Đối với khẩu trang kháng khuẩn, người tiêu dùng có thể yên tâm mua mỗi lần 5 chiếc, không nên tích trữ nhiều, dành cơ hội mua khẩu trang cho nhiều người hơn", đại diện Vinatex thông tin.

Doanh nghiệp sẽ sớm công bố giá và hướng dẫn sử dụng sản phẩm mới cho người tiêu dùng.

Khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng nước sắp có mặt trên thị trường.

Việc các doanh nghiệp dệt may tham gia cung cấp khẩu trang vải có khả năng kháng khuẩn, giặt được nhiều lần đang giúp giải quyết phần nào sự khan hiếm khẩu trang y tế hiện nay.



CTCP Đầu tư và Thương mại TNG cho biết, doanh nghiệp sản xuất với năng lực 100.000 chiếc/ngày, cho ra đời khẩu trang vải Nano, có lớp than hoạt tính, năng lọc bụi, mùi và vi khuẩn.

"Năng lực sản xuất của TNG có thể tăng lên 200.000 chiếc mỗi ngày nếu thị trường có nhu cầu", Chủ tịch HĐQT TNG Nguyễn Văn Thời cho biết.

Bộ đồ bảo hộ liền được sản xuất trong đợt phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh khẩu trang, đơn vị này cũng đã cung cấp bộ đồ bảo hộ dùng 1 lần (gồm quần áo, mũ, ủng chân, không bao gồm kính, khẩu trang, găng tay), 100% Polypropylene, trọng lượng 160 gam/bộ, có giá 75.000 đồng/bộ.

Đây là chuỗi sản phẩm vải không dệt được làm từ hạt nhựa polyester, được liên kết với nhau bằng liên kết nhiệt. Sản phẩm này được sản xuất với độ dày, mỏng khác nhau cho nhiều ứng dụng khác nhau. Chúng có hai size S (người cao từ 145cm - 165cm, nặng từ 45kg - 65kg) và L (cao từ 165cm - 185cm, nặng từ 65kg - 85kg).

Trước diễn biến bệnh dịch, lãnh đạo các Sở ban ngành đã khuyến cáo người dân nên bình tĩnh, không nên găm hàng, tích trữ, gây khan hiếm khẩu trang, loạn giá khẩu trang. Lãnh đạo Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, tình hình sản xuất, cung ứng khẩu trang đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Bộ Y tế cũng đã thông tin, cả nước hiện có 39 đơn vị sản xuất khẩu trang y tế với khoảng 3 triệu khẩu trang/ngày. Trước nhu cầu sử dụng trong dịch Covid-19, các đơn vị đang tăng ca sản xuất cung ứng sản phẩm; đồng thời tìm kiếm nguồn nguyên liệu để duy trì sản xuất mặt hàng này.