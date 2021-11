Covid-19 thúc đẩy trào lưu buy now pay later

Dòng thẻ tín dụng tiên phong cho trào lưu buy now pay later

Buy now pay later là hình thức cho phép khách hàng mua sắm ngay lập tức, sau đó thanh toán dần bằng các khoản được chia nhỏ trong một khoảng thời gian. Những khoản nhỏ này sẽ tính vào thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của khách hàng cho đến khi giao dịch mua hàng được thanh toán đầy đủ. Có thể hiểu dịch vụ này giống như vay trả góp để mua sắm hàng hóa.

Ở Việt Nam, hình thức mua sắm này đã được cung cấp từ nhiều năm trước thông qua các gói mua sắm hàng hóa trả góp với công ty tài chính hoặc các chương trình chi tiêu trả góp với thẻ tín dụng. Các hoạt động trả góp này thường áp dụng trong một danh sách giới hạn các công ty đối tác của công ty tài chính hoặc ngân hàng với thời hạn trả góp cố định như 3, 6, 9, 12 tháng.

Năm 2019, ngân hàng Quốc Tế (VIB) đã ra mắt với dòng thẻ tín dụng miễn lãi trọn đời Zero Interest Rate, cho phép người dùng chia nhỏ mọi khoản chi tiêu bằng nguồn vốn của ngân hàng và trả dần thành nhiều kỳ mà vẫn hưởng lãi suất 0% trong suốt thời gian sử dụng thẻ. Đây là sự kiện ghi dấu tiên phong cho trào lưu buy now pay later ở Việt Nam, mang lại sự tự do tài chính để thoải mái tận hưởng cuộc sống cho chủ thẻ.

Đăng ký 5 phút, phê duyệt trong 15-30 phút, nhận thông tin thẻ liền tay

Với Zero Interest Rate, trải nghiệm buy now pay later của người dùng liền mạch hơn bao giờ hết: mở thẻ trực tuyến từ bất cứ đâu chỉ trong 15-30 phút, mua sắm và thanh toán chỉ 20% dư nợ thẻ hàng tháng để luôn được miễn lãi cho mọi khoản chi tiêu tại bất kỳ đâu, dù là thanh toán trực tuyến hay trực tiếp tại điểm bán hàng mà không cần phải lựa chọn đúng điểm thanh toán có liên kết với ngân hàng.

Khách hàng có thể mở thẻ tín dụng Zero Interest Rate từ bất cứ đâu chỉ với vài thao tác đơn giản: truy cập trang thẻ tín dụng trên website https://vib.com.vn, chọn thẻ Zero Interest Rate và bấm "Đăng ký ngay", nhập thông tin theo mẫu trong 3 - 5 phút, nhận kết quả phê duyệt hạn mức tín dụng đến 200 triệu đồng sau 30 phút; nhận thông tin thẻ sau 5 giây qua MyVIB và có thể bắt đầu mua trước trả sau. Khách hàng mở mới thẻ tín dụng Zero Interest Rate từ nay đến 31/12/2021 được miễn phí thường niên năm đầu khi có tổng chi tiêu đạt từ 5 triệu đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày mở thẻ.

Chủ thẻ tín dụng VIB còn được hưởng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác của ngân hàng trên toàn quốc, đặc biệt đối với các sản phẩm giá trị càng cao, ưu đãi càng nhiều. Các ưu đãi hiện hành gồm: Giảm 2 triệu đồng khi mua iPhone 13 tại TIKI, Lazada, Điện Máy Chợ Lớn; Giảm thêm 1 triệu đồng cho sản phẩm điện thoại từ 10 triệu đồng tại FPTShop Online; Giảm đến 800.000 đồng cho hóa đơn từ 10 triệu đồng tại Nguyễn Kim; Giảm 500.000 đồng cho hóa đơn từ 5 triệu đồng tại Thế Giới Di Động & Điện Máy Xanh Online; Giảm đến 40% khi mua các sản phẩm tại website LG Electronics Vietnam: https://www.lg.com/vn; Giảm đến 60% cho điện thoại Samsung khi đặt hàng tại https://sshop.vn/vibcustomer .

Ngoài ra, VIB cũng mang đến rất nhiều ưu đãi về ăn uống như giảm 20% tại The Coffee Bean, Giảm 30% tại Kichi Kichi, iSushi, Hutong, Shogun, Cowboy Jack’s mỗi thứ 6, thứ 7; Tặng đến 160 điểm cho giao dịch Grab Food/Grab Mart từ 60.000 đồng, mỗi thứ 4, 5, 6; Giảm 40.000 đồng cho hóa từ 100.000 đồng trên ứng dụng Baemin; Giảm 50.000 – 500.000 đồng từ thứ 2 đến thứ 6 trên các sàn thương mại điện tử TIKI, Lazada, Sendo.

Có thể thấy, Zero Interest Rate mang đến cho người dùng một lựa chọn tài chính thông minh cho mua sắm khi không chỉ giúp mua trước trả sau, nhận được các ưu đãi từ ngân hàng, đối tác mà còn ghi nhận các khoản thanh toán trả góp vào lịch sử tín dụng. Điều này giúp xây dựng điểm tín dụng của người dùng và mở ra cánh cửa cho nhiều lựa chọn vay tài chính lớn hơn trong tương lai.

Bùng nổ trào lưu buy now pay later trong đại dịch

Trào lưu buy now pay later được dự báo sẽ bùng nổ trong thời gian tới tại Việt Nam bởi quy mô dân số đông, trong đó tỉ lệ người trẻ (18 - 40 tuổi) đang chiếm ưu thế, với tỉ lệ sử dụng thiết bị di động và internet cao, ngày càng ưa thích sử dụng các ứng dụng công nghệ để chi tiêu mua sắm. Đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 đã thay đổi thói quen của người tiêu dùng từ mua sắm trực tiếp sang trực tuyến. Có đến 76% người trẻ trong độ tuổi 20 - 40 có tần suất mua sắm trực tuyến từ 1 - 3 lần/tháng thông qua các trang thương mại điện tử (Kết quả khảo sát người tiêu dùng Việt Nam, Deloitte - 2020).

Với tiện lợi về việc chia nhỏ khoản phải trả thành nhiều khoản và thanh toán làm nhiều kỳ trong một khoảng thời gian sau đó, cùng ưu thế vượt trội về tiện ích và tính năng của những sản phẩm thanh toán số như Zero Interest Rate, hình thức buy now pay later sẽ góp phần đáp ứng tối đa những nhu cầu tài chính cá nhân, mang đến trải nghiệm tài chính liền mạch cho khách hàng và góp phần tích cực thúc đẩy xã hội không tiền mặt tại Việt Nam.