CPI của Mỹ tăng thấp nhất 1 năm, chứng khoán lập tức phi mã

Lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 11, xác lập mức tăng chậm nhất trong 1 năm qua. Con số này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ làm chậm tốc độ tăng lãi suất. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến chứng khoán của Mỹ bật tăng mạnh mẽ.

Cụ thể, CPI của Mỹ tăng 7,1% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 7,3% mà các nhà kinh tế dự báo và giảm mạnh so với mức tăng 7,7% của tháng 10. Đây cũng là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 12/2021. Trong đó, CPI lõi (không bao gồm chi phí năng lượng và thực phẩm), cũng chỉ tăng 6% so với tháng 11 năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 6,3% của tháng 10.

Số liệu này được công bố khi FED bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày cuối cùng của năm. Theo các chuyên gia dự đoán, FED có thể tăng lãi suất 0,5% sau cuộc họp này, giảm tốc sau 4 lần tăng 0,75% liên tiếp. Nếu đúng, lãi suất liên bang sẽ tăng lên 4,25 đến 4,5%, mức mà hầu hết các quan chức FED tin rằng chưa đủ cao để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Các thành viên Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) và Chủ tịch các FED địa phương dường như sẽ phát tín hiệu ủng hộ lãi suất trong khoảng 4,75 đến 5,25% trong năm tới và có thể duy trì nó tới ít nhất là năm 2024. Nhiều khả năng, lãi suất cuối cùng của chu kỳ tăng lãi này sẽ ở mức từ 5 tới 5,25%, cho thấy cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho ít nhất là tháng 3/2022.

Đây là con số khá cao so với dự báo lãi suất cuối kỳ lên tới 4,6% mà FED đưa ra hồi tháng 9 – lần cuối cùng mà họ đưa ra dự báo. Giải thích cho sự thay đổi này, giới chức FED thừa nhận lạm phát khó giải quyết hơn so với họ dự kiến.

Giá năng lượng và hàng hóa đã bắt đầu tăng chậm lại trong nửa sau của năm nay. Tuy nhiên, sự phi mã của chúng đã khiến CPI của Mỹ vọt lên tới 9,1% vào tháng 6. Dẫu vậy, các chi phí liên quan đến dịch vụ tiếp tục tăng với tốc độ đáng báo động, một phần được hỗ trợ bởi tốc độ tăng lương mạnh mẽ khi thị trường lao động phục hồi một cách đáng ngạc nhiên.

Các quan chức FED thừa nhận rằng việc kiểm soát lạm phát sẽ đòi hỏi một giai đoạn tăng trưởng thấp kéo dài cũng như tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Tuy nhiên, không ai chắc chắn các biện pháp của FED có thể không dẫn tới lạm phát hay không. Các chuyên gia kinh tế cũng nói rằng giảm tốc tăng trưởng kinh tế là cần thiết đồng thời dự đoán một sự sụt giảm nhẹ trong năm 2023.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 13/12 theo giờ Mỹ, Dow Jones đã tăng gần 60 điểm, tương đương khoảng 1,8% lên 34.592,26 điểm. S&P 500 cũng tăng 2,5% trong khi Nasdaq tăng khoảng 3,3%. Small Cap 2000 cũng tăng 3,25%. Ngược lại, VIX, chỉ số thường được mô tả là thước đo nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư, giảm 3,52 điểm xuống còn 21,48 điểm.

Tham khảo: FT