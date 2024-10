Crystal Bay tăng chuyến bay kết nối Central Asia với đảo ngọc Phú Quốc

Phú Quốc – Một điểm đến tuyệt vời cho du khách trong nước và quốc tế



Nổi bật nhất phải kể đến bãi Sao với cát trắng mịn như nhung trải dài dưới ánh nắng, hay bãi Dài - một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Hòn Thơm cũng là điểm đến yêu thích của du khách yêu thích khám phá, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và hệ sinh thái biển phong phú. Du khách còn có thể hòa mình vào những khu rừng nguyên sinh xanh mát hay thư giãn bên những dòng suối nước mát lành tại thác Tranh.

Về văn hóa, Phú Quốc giữ nguyên được nét mộc mạc, đậm chất làng chài truyền thống. Những làng chài cổ với hình ảnh những chiếc thuyền đánh cá neo đậu, cùng nghề làm nước mắm truyền thống lâu đời, tạo nên dấu ấn văn hóa đặc sắc. Người dân Phú Quốc nổi tiếng hiền hòa, thân thiện, luôn sẵn sàng chia sẻ với du khách những câu chuyện về cuộc sống và phong tục của hòn đảo. Các sản phẩm đặc sản như hồ tiêu thơm cay, ngọc trai lấp lánh cũng là những món quà lưu niệm không thể bỏ qua.

Đặc biệt, Phú Quốc sở hữu chính sách miễn visa 30 ngày cho du khách quốc tế, một lợi thế lớn giúp thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Với cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển và sự đầu tư mạnh mẽ vào các dự án nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí cao cấp, Phú Quốc đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong ngành du lịch. Những khu nghỉ dưỡng 5 sao mọc lên dọc bờ biển, các công viên giải trí lớn, và chuỗi nhà hàng, khách sạn chất lượng quốc tế, đã giúp Phú Quốc trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế.

Crystal Bay tăng chuyến bay từ Central Asia tới Phú Quốc

Công ty Crystal Bay Tours, thuộc Tập đoàn du lịch Crystal Bay, là đơn vị dẫn đầu trong việc tổ chức các đường bay thuê chuyến đưa du khách từ nhiều quốc gia đến với Việt Nam. Các chuyến bay từ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ, Nga và Central Asia đã giúp hàng trăm ngàn du khách khám phá những điểm đến du lịch nổi bật như Nha Trang và Phú Quốc.

Để đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng từ Central Asia, Crystal Bay đã chính thức khai thác đường bay charter thẳng từ Astana, thủ đô Kazakhstan, đến Phú Quốc vào thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 30/10/2024. Theo ông Baki Copal, Tổng điều phối của Crystal Bay, từ tháng 10 này, Crystal Bay sẽ tăng cường thêm một chuyến bay vào thứ Bảy, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho du khách. Chuyến bay này sẽ được thực hiện bằng tàu bay A-330, với 375 ghế ngồi, trong đó có 12 ghế hạng thương gia, mang đến sự thoải mái tối đa cho hành khách.

Ngoài Astana, Crystal Bay cũng đang nghiên cứu bổ sung thêm các đường bay từ Almaty (Kazakhstan), Tashkent (Uzbekistan), Đài Bắc- Đài Loan (Trung Quốc), Cao Hùng và Seoul đến Phú Quốc, nhằm đáp ứng sự gia tăng nhanh chóng của lượng khách quốc tế. Việc mở rộng này sẽ không chỉ thu hút thêm nhiều du khách mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Phú Quốc và nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Các điểm đến hấp dẫn tại Phú Quốc trong mắt du khách quốc tế

Phú Quốc không chỉ thu hút du khách bởi những bãi biển tuyệt đẹp, mà còn bởi sự đa dạng về trải nghiệm và khám phá. Những công viên giải trí như VinWonders – công viên chủ đề hàng đầu Đông Nam Á, và Vinpearl Safari – khu bảo tồn động vật hoang dã, mang lại những khoảnh khắc giải trí và trải nghiệm thú vị cho cả gia đình.

Khách sạn 4 sao đẳng cấp Wyndham Garden Grandworld Phu Quoc

Khu phức hợp Grand World với các khu phố mua sắm nhộn nhịp và những hoạt động giải trí không ngừng nghỉ đã biến Phú Quốc trở thành "thành phố không ngủ" thu hút du khách khắp nơi. Show diễn Sắc màu Venice tại đây là một trong những sự kiện nghệ thuật ngoài trời không thể bỏ qua. Khu vực Sunset Town với cây cầu Hôn độc đáo và bờ biển phía Tây nổi tiếng với cảnh hoàng hôn lãng mạn, cùng với cáp treo Hòn Thơm dài bậc nhất thế giới, đều là những điểm nhấn quan trọng, khiến Phú Quốc trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách yêu thích cảnh quan thiên nhiên và sự thư giãn.

Cây cầu Hôn biểu tượng trong ánh hoàng hôn đẹp mê hồn

Những trải nghiệm ẩm thực địa phương với hải sản tươi ngon tại chợ đêm Phú Quốc hay các hoạt động lặn ngắm san hô cũng là yếu tố khiến du khách không thể quên. Phú Quốc ngày càng khẳng định vị thế của mình là một trong những điểm đến cạnh tranh nhất trong khu vực, sánh vai cùng Phuket và Bali, nhờ vào sự kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ, văn hóa độc đáo, và các dịch vụ du lịch chất lượng cao.