Crystal Holidays Harbour Vân Đồn: Thế giới đa sắc màu trong lòng di sản

Trong danh sách những vùng đất mới nổi năm 2023, Vân Đồn – vịnh Bái Tử Long được nhắc đến như một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua ở phía Đông Quảng Ninh. Tiềm năng độc đáo của Vân Đồn không chỉ được đánh giá cao bởi du khách trong nước và quốc tế, mà đã từ lâu lọt "mắt xanh" của nhiều nhà đầu tư chiến lược.

Xuất phát từ khát vọng đưa những khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu thế giới về giữa miền di sản, đánh thức kho tàng thiên nhiên và tái hiện tọa độ giao thương thịnh vượng của thương cảng cổ nghìn năm, Công ty CP Everland Vân Đồn (thành viên Tập đoàn Everland) và các đối tác đã dành trọn tâm huyết kiến tạo Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Đây là dự án tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quy mô lớn, hiện đại bậc nhất nằm trong quần thể Khu đô thị Du lịch và Bến cảng cao cấp Ao Tiên và thương cảng Vân Đồn.

Tọa lạc vị trí đắt giá bên vịnh Bái Tử Long, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sở hữu địa thế "di sản trong tầm với". Đây là điểm nhấn đầu và kết thúc cho góc nhìn tổng khu Ao Tiên với tầm nhìn 2 mặt biển ôm trọn vịnh di sản và những trầm tích thiên nhiên được bảo tồn ngay trong lòng dự án. Từ dự án chỉ mất 2 phút để di chuyển tới Bến cảng cao cấp Ao Tiên, 7 phút đến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và 10 phút tiếp cận với tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng cái…

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn cách Bến cảng cao cấp Ao Tiên chỉ 2 phút di chuyển

Với tổng mức đầu tư trên 5.500 tỷ đồng, dự án có quy mô 5 tòa tháp, cung cấp hơn 2.000 phòng khách sạn và căn hộ du lịch ‘Resort Apartment’, 01 tòa trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ cùng đa dạng tiện ích vui chơi, giải trí thời thượng.



Bằng chiến lược đầu tư bài bản của chủ đầu tư, cùng sự đồng hành của những thương hiệu tên tuổi trong nước và quốc tế, lần đầu tiên tại "vùng đất rồng" sẽ xuất hiện 5 tòa tháp mang phong cách kiến trúc độc bản lấy cảm hứng từ 5 thương hiệu du thuyền siêu sang trọng quen thuộc trong giới siêu giàu thế giới như: The Victory, The Oasis, The Harmony, The Liberty, The Heritage.

Từ trên cao nhìn xuống, dự án hiện hữu như một hạm đội du thuyền với những cánh buồm căng gió đang lướt sóng vươn khơi. Nếu nhìn từ hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước màu ngọc lục bảo của vịnh Bái Tử Long, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn nổi bật như một tác phẩm đậm chất nghệ thuật đương đại, là biểu tượng cho điểm đến Vân Đồn năng động, hiện đại.

Thế giới hội tụ giữa lòng di sản

Với triết lý gìn giữ, bảo tồn văn hóa tự nhiên bản địa nhưng không khép kín mà hòa mình vào dòng chảy văn minh, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là sự kết tinh giữa hai yếu tố "The World" và "The Heritage", nơi cuộc sống thời thượng, rực rỡ hòa quyện trong vẻ đẹp trường tồn của thiên nhiên di sản.

Dự án hội tụ hệ sinh thái 102 tiện ích thiên tạo và nhân tạo

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án sẽ mang đến một thế giới ngập tràn sắc màu với sự hội tụ của hệ thống 102 tiện ích thiên tạo và nhân tạo. Đó sẽ là những trải nghiệm độc đáo hệ sinh thái bản nguyên rừng - vịnh - đảo - núi đá vôi - hang động của vịnh Bái Tử Long.



Đó sẽ là chuỗi tiện ích hiện đại đáp ứng tối đa nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại kết nối cộng đồng của du khách Việt và quốc tế. Nổi bật với những tiện ích đẳng cấp như: bến du thuyền quốc tế, casino sôi động, cigar lounge riêng tư, trung tâm hội nghị sang trọng, rạp chiếu phim hiện đại, bể bơi vô cực hướng trọn tầm nhìn ra vịnh, bộ sưu tập hơn 20 khu vườn nhiệt đới trên thế giới "Tropical forest by the bay".

Giữa thiên nhiên khoáng đạt, một không gian di sản huyền thoại gặp gỡ và cộng hưởng cùng nhịp sống thời đại tạo nên tâm điểm Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Đến đây, dù là những chủ nhân tương lai hay "thượng khách" đều sẽ sở hữu "tấm thẻ visa" thông hành bước vào hành trình trải nghiệm thăng hoa để cảm xúc được thực sự chạm đỉnh.

Dự án tiên phong phát triển bộ sưu tập căn hộ nghỉ dưỡng vịnh biển ‘Resort Apartment’

Thế giới đa sắc màu của Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được nâng tầm nhờ tích hợp bộ sưu tập căn hộ nghỉ dưỡng ‘Resort Apartment’ được thiết kế "may đo trải nghiệm" đáp ứng nhu cầu đa dạng của tập khách hàng. Đây chính là điểm nhấn đắt giá nhất dự án khi tiên phong phát triển mô hình căn hộ nghỉ dưỡng vịnh biển: đắc địa về tầm nhìn, độc bản về thiết kế, trọn vẹn về tiện ích và thuần khiết về không gian.



Nếu như Dubai có Atlantis The Palm, Dubai Marina, hay Singapore có Resort World Sentosa thì tại Việt Nam, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ khiến giới mộ điệu sẵn sàng chi thêm ngày lưu trú để trải nghiệm trọn phong vị thượng lưu giữa tuyệt tác thiên nhiên và văn hóa huyền sử ngàn năm. Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới đáp ứng nguồn cung lưu trú cao cấp đang bị thiếu hụt cho vùng đất di sản, tạo cú hích nâng tầm diện mạo du lịch Vân Đồn trên bản đồ du lịch quốc tế.