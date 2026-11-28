CSGT đề nghị 1735 chủ phương tiện dưới đây khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Đề nghị người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.
- 27-11-2026Camera AI ở Hà Nội phát hiện 2.555 trường hợp chạy quá tốc độ
- 27-11-2026Chưa đầy 1 tháng, camera AI phát hiện 2.555 ô tô chạy quá tốc độ ở Hà Nội
Trong tuần qua, Phòng CSGT công an một số tỉnh thành phố đã công bố danh sách phạt nguội trên địa bàn. Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh vận hành đã phát hiện 392 trường hợp chạy quá tốc độ. Bên cạnh đó, Công an tỉnh An Giang ngày 24/11 cho biết qua hệ thống Camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang đã phát hiện 599 trường hợp vi phạm phạt nguội.
Trước đó, ngày 23/11, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách 445 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".
Mới đây nhất là Công an tỉnh Ninh Bình ngày 28/11 đã công bố danh sách 299 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ trong thời gian từ ngày 11/11/2026 đến ngày 26/11/2026.
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Danh sách phạt nguội tuần qua chi tiết như sau:
|
STT
|
Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Loại phương tiện
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
63B6-424.66
|
01-11-2026 07:55
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
2
|
68P1-776.99
|
01-11-2026 08:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
3
|
68A1-026.60
|
01-11-2026 10:13
|
Mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
4
|
68L1-355.28
|
01-11-2026 10:15
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
5
|
68G1-581.16
|
01-11-2026 10:41
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
6
|
51L-895.38
|
01-11-2026 17:37
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
7
|
68C1-732.97
|
02-11-2026 06:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
8
|
68AC-209.03
|
02-11-2026 08:03
|
Mô tô điện
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
9
|
67A-079.12
|
02-11-2026 08:15
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
10
|
68S1-544.94
|
02-11-2026 08:20
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
11
|
68A-156.77
|
02-11-2026 08:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
12
|
66C-157.19
|
02-11-2026 09:19
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
13
|
84K1-499.03
|
02-11-2026 09:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
14
|
68AB-184.22
|
02-11-2026 09:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
15
|
68A-493.42
|
02-11-2026 09:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
16
|
68X1-021.04
|
02-11-2026 09:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
17
|
60K-887.29
|
02-11-2026 10:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
18
|
68A-338.23
|
02-11-2026 10:00
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
19
|
51A-953.33
|
02-11-2026 10:01
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
20
|
68AB-382.82
|
02-11-2026 10:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
21
|
68A-107.34
|
02-11-2026 10:36
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
22
|
68AB-200.61
|
02-11-2026 10:38
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
23
|
94A-056.09
|
02-11-2026 10:44
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
24
|
68A-654.43
|
02-11-2026 10:46
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
25
|
65A-456.02
|
02-11-2026 11:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
26
|
68H-158.47
|
02-11-2026 11:22
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
68S1-758.30
|
02-11-2026 11:28
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
28
|
68A-315.35
|
02-11-2026 11:29
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
29
|
67A-324.65
|
02-11-2026 11:43
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
30
|
68AC-561.39
|
02-11-2026 12:03
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
31
|
68A-635.07
|
02-11-2026 12:09
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
32
|
68D1-763.36
|
02-11-2026 12:14
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
33
|
68AD-020.89
|
02-11-2026 12:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
34
|
51L-881.36
|
02-11-2026 12:27
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
35
|
68X1-021.04
|
02-11-2026 12:31
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
36
|
68BA-096.91
|
02-11-2026 12:35
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
37
|
68AB-446.90
|
02-11-2026 12:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
38
|
68BA-141.50
|
02-11-2026 12:54
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
39
|
68E1-598.50
|
02-11-2026 12:58
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
40
|
68AA-641.14
|
02-11-2026 13:00
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
41
|
68A-241.39
|
02-11-2026 13:03
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
42
|
67C1-724.33
|
02-11-2026 13:05
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
43
|
68X1-581.33
|
02-11-2026 13:07
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
44
|
68A-545.03
|
02-11-2026 13:08
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
45
|
51M-725.85
|
02-11-2026 13:21
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
46
|
68S1-790.97
|
02-11-2026 13:27
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
47
|
51M-012.34
|
02-11-2026 13:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
48
|
68AC-798.45
|
02-11-2026 13:34
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
49
|
68AB-161.64
|
02-11-2026 13:36
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
50
|
68P1-671.97
|
02-11-2026 13:40
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
51
|
68AC-190.21
|
02-11-2026 13:48
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
52
|
68X1-363.11
|
02-11-2026 13:48
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
53
|
68T122803
|
02-11-2026 13:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
54
|
68X1-659.68
|
02-11-2026 14:12
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
55
|
65A-473.82
|
02-11-2026 14:27
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
56
|
68AD-032.31
|
02-11-2026 14:34
|
Mô tô hai bánh dưới 50cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
57
|
68A-271.31
|
02-11-2026 14:35
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
58
|
68AB-765.78
|
02-11-2026 14:38
|
Mô tô điện
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
59
|
68A-598.08
|
02-11-2026 15:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
60
|
68C1-131.56
|
02-11-2026 15:02
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
61
|
68E-011.95
|
02-11-2026 15:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
62
|
64A-149.14
|
02-11-2026 15:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
63
|
65A-651.62
|
02-11-2026 16:08
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
64
|
68A-316.22
|
02-11-2026 16:12
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
65
|
68A-337.19
|
02-11-2026 16:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
66
|
65A-408.58
|
02-11-2026 16:46
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
67
|
68A-740.34
|
03-11-2026 07:39
|
Ô tô tải tự đổ
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
68
|
68A-346.53
|
03-11-2026 07:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
69
|
68B-013.73
|
03-11-2026 08:42
|
Ô tô khách
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
70
|
68A-679.61
|
03-11-2026 08:51
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
71
|
68H-069.50
|
03-11-2026 09:33
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
72
|
68A-418.67
|
03-11-2026 09:49
|
Ô tô cứu thương
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
73
|
68A-113.57
|
03-11-2026 09:56
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
74
|
68H-127.60
|
03-11-2026 09:56
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
75
|
93A-503.28
|
03-11-2026 10:00
|
Ô tô tải có mui
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
76
|
60A-315.88
|
03-11-2026 10:19
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
77
|
68A-337.21
|
03-11-2026 10:38
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
78
|
51F-599.06
|
03-11-2026 10:47
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
79
|
68A-113.62
|
03-11-2026 11:08
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
80
|
68A-350.94
|
03-11-2026 11:37
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
81
|
68A-352.76
|
03-11-2026 12:03
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
64A-045.00
|
03-11-2026 12:15
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
83
|
94A-047.34
|
03-11-2026 12:33
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
84
|
95A-162.33
|
03-11-2026 12:39
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
85
|
68C-027.34
|
03-11-2026 12:56
|
Ô tô tải pickup cabin kép
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
86
|
61A-539.59
|
03-11-2026 13:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
87
|
66A-163.05
|
03-11-2026 13:28
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
88
|
66A-415.75
|
03-11-2026 13:33
|
Ô tô tải có mui
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
89
|
68A-299.88
|
03-11-2026 14:20
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
90
|
68A-299.72
|
03-11-2026 14:22
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
91
|
65A-732.48
|
03-11-2026 14:46
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
92
|
68A-337.00
|
03-11-2026 15:04
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
93
|
99A-025.82
|
03-11-2026 15:06
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
94
|
60H-400.80
|
03-11-2026 15:16
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
95
|
51L-289.36
|
03-11-2026 15:39
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
96
|
68A-161.58
|
03-11-2026 15:43
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
97
|
68H-069.50
|
03-11-2026 15:50
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
98
|
68A-186.88
|
03-11-2026 16:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
99
|
68A-343.80
|
03-11-2026 16:07
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
100
|
67A-112.91
|
03-11-2026 16:20
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
101
|
98A-546.21
|
03-11-2026 16:40
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
102
|
67B2-186.72
|
03-11-2026 17:11
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
103
|
15K-156.78
|
04-11-2026 06:15
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
104
|
68A-430.05
|
04-11-2026 07:08
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
105
|
68A-191.57
|
04-11-2026 07:30
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
106
|
68A-518.58
|
04-11-2026 07:53
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
107
|
68A-430.05
|
04-11-2026 07:56
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
108
|
68E-012.75
|
04-11-2026 08:16
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
109
|
68A-151.75
|
04-11-2026 08:17
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
110
|
68A-380.73
|
04-11-2026 08:45
|
Ô tô tải VAN
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
111
|
68H-069.50
|
04-11-2026 08:47
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
112
|
68A-173.15
|
04-11-2026 09:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
113
|
68D-009.91
|
04-11-2026 09:36
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
114
|
68A-294.49
|
04-11-2026 10:04
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
115
|
68A-379.18
|
04-11-2026 10:04
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
116
|
68A-270.45
|
04-11-2026 10:13
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
117
|
68C-128.28
|
04-11-2026 10:20
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
118
|
69A-295.47
|
04-11-2026 10:47
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
119
|
51M-250.42
|
04-11-2026 11:00
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
120
|
61A-137.50
|
04-11-2026 11:09
|
Ô tô con
|
6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
121
|
68A-249.35
|
04-11-2026 11:13
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
122
|
68A-290.18
|
04-11-2026 11:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
123
|
68A-752.37
|
04-11-2026 11:43
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
124
|
95A-096.55
|
04-11-2026 11:44
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
125
|
68H-100.10
|
04-11-2026 12:05
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
126
|
68A-234.12
|
04-11-2026 12:11
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
127
|
68A-100.19
|
04-11-2026 12:12
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
128
|
67A-291.16
|
04-11-2026 12:25
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
129
|
68A-061.66
|
04-11-2026 12:26
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
130
|
71A-002.08
|
04-11-2026 12:39
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
131
|
68D-009.91
|
04-11-2026 12:44
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
132
|
61T3-7717
|
04-11-2026 12:51
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
133
|
60K-181.91
|
04-11-2026 12:54
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
134
|
68S1-808.21
|
04-11-2026 12:57
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
135
|
68A-307.85
|
04-11-2026 13:05
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
136
|
68S3-3399
|
04-11-2026 13:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
137
|
68A-351.01
|
04-11-2026 13:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
138
|
68C-157.83
|
04-11-2026 13:18
|
Ô tô tải
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
139
|
68S1-182.15
|
04-11-2026 13:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
140
|
71A-002.08
|
04-11-2026 13:30
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
141
|
51F-980.75
|
04-11-2026 13:47
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
550
|
18A-184.09
|
13-11-2026 11:10
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
551
|
65HA-087.71
|
13-11-2026 11:25
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
|
552
|
71H-037.42
|
13-11-2026 11:39
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
553
|
69AA86428
|
13-11-2026 11:44
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
554
|
68H-102.78
|
13-11-2026 11:49
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
555
|
68H-142.74
|
13-11-2026 11:49
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
556
|
68A-194.94
|
13-11-2026 11:50
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
557
|
68A-697.26
|
13-11-2026 11:51
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
558
|
30L-495.70
|
13-11-2026 11:52
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
559
|
68A-099.06
|
13-11-2026 11:54
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
560
|
68A-099.60
|
13-11-2026 11:55
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
561
|
68A-670.56
|
13-11-2026 11:56
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
562
|
50E-611.78
|
13-11-2026 11:57
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
563
|
68H-054.47
|
13-11-2026 11:57
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
564
|
36H-175.97
|
13-11-2026 11:59
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
565
|
29E-977.57
|
13-11-2026 12:17
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
566
|
68H-054.47
|
13-11-2026 12:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
567
|
68E-012.89
|
13-11-2026 12:21
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
568
|
99A-896.10
|
13-11-2026 12:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
569
|
68H-056.60
|
14-11-2026 09:22
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
570
|
68H-119.61
|
14-11-2026 09:57
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
571
|
68A-354.48
|
14-11-2026 10:02
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
572
|
30B-885.97
|
14-11-2026 10:18
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
573
|
68A-519.91
|
14-11-2026 10:28
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
574
|
68PA-056.37
|
14-11-2026 10:37
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
575
|
59NA-093.49
|
14-11-2026 10:43
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
576
|
60A-549.22
|
14-11-2026 10:53
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
577
|
68H-046.25
|
15-11-2026 08:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
578
|
68H-112.40
|
15-11-2026 08:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
579
|
69H-023.39
|
15-11-2026 08:02
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
580
|
36B5-697.32
|
15-11-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
581
|
68E1-323.31
|
15-11-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
582
|
68P1-798.39
|
15-11-2026 08:08
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
583
|
68P1-103.75
|
15-11-2026 08:09
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
584
|
68H-071.70
|
15-11-2026 08:12
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
585
|
65H-028.56
|
15-11-2026 08:15
|
Ô tô con
|
6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|
586
|
68A-316.87
|
15-11-2026 08:17
|
Ô tô con
|
6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|
587
|
68H-122.33
|
15-11-2026 08:17
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
588
|
68H-064.18
|
15-11-2026 08:18
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
589
|
68H-123.33
|
15-11-2026 08:18
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
590
|
71B4-380.37
|
15-11-2026 08:18
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
591
|
68E-015.91
|
15-11-2026 08:19
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
592
|
68H-050.84
|
15-11-2026 08:20
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
593
|
68B1-296.57
|
15-11-2026 08:22
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
594
|
68H-053.77
|
15-11-2026 08:24
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
595
|
68P1-626.71
|
15-11-2026 08:24
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
596
|
89H-155.90
|
15-11-2026 08:25
|
Ô tô con
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
597
|
68H-088.54
|
15-11-2026 08:28
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
598
|
94AH-098.91
|
15-11-2026 08:28
|
Mô tô hai bánh từ 50-175cm3
|
7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|
599
|
68H-045.00
|
15-11-2026 08:29
|
Ô tô khách
|
6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|STT
|Biển số
|Thời gian vi phạm
|Địa điểm vi phạm
|Loại phương tiện
|Màu biển
|Hành vi vi phạm
|1
|20A-658.15
|11-11-2026 01:34
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|2
|29H-872.17
|11-11-2026 06:33
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|3
|90A-298.47
|11-11-2026 11:13
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|4
|34A-801.97
|11-11-2026 11:57
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5
|18A-515.44
|11-11-2026 12:46
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|6
|30K-353.63
|11-11-2026 13:02
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|7
|30F-480.65
|11-11-2026 14:09
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|8
|23C-039.65
|11-11-2026 14:56
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|9
|90A-297.67
|11-11-2026 15:00
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
|10
|19A-114.84
|11-11-2026 15:25
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|11
|90A-310.06
|11-11-2026 15:54
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|12
|35C-177.34
|11-11-2026 16:25
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|13
|90LD-004.43
|11-11-2026 17:54
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|14
|30E-359.38
|11-11-2026 21:33
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|15
|30F87119
|12-11-2026 00:05
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|16
|29H95697
|12-11-2026 00:21
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|17
|36C33261
|12-11-2026 04:24
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|18
|34A43156
|12-11-2026 07:37
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|19
|30B22428
|12-11-2026 10:21
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|20
|29H36303
|12-11-2026 10:53
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|21
|34A18555
|12-11-2026 10:53
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|22
|34C25163
|12-11-2026 10:57
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|23
|29E39175
|12-11-2026 11:07
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|24
|99H06408
|12-11-2026 11:29
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|25
|34C40948
|12-11-2026 11:36
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|26
|89A25320
|12-11-2026 12:10
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|27
|90A24760
|12-11-2026 19:19
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|28
|90A32895
|12-11-2026 21:28
|Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|29
|30G83504
|12-11-2026 22:36
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|30
|99C-303.24
|13-11-2026 08:31
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|31
|90C-129.87
|13-11-2026 08:37
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|32
|36K-589.34
|13-11-2026 08:45
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|33
|90A-270.36
|13-11-2026 08:49
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|34
|89C-337.03
|13-11-2026 10:24
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|35
|14H-173.72
|13-11-2026 10:49
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Đầu kéo
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|36
|35A-240.54
|13-11-2026 11:26
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|37
|90C-114.48
|13-11-2026 11:39
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô tải có mui
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|38
|34A-809.58
|13-11-2026 11:51
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|240
|30E96370
|24-11-2026 05:13
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|241
|35H13980
|24-11-2026 07:45
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|242
|30H72824
|24-11-2026 08:14
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|243
|89A10473
|24-11-2026 08:49
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|244
|30H59559
|24-11-2026 09:14
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|245
|30B13599
|24-11-2026 09:21
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|246
|30A19493
|24-11-2026 09:35
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|247
|29B16445
|24-11-2026 09:43
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|248
|15H16585
|24-11-2026 10:02
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|249
|90A01918
|24-11-2026 10:03
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|250
|29H85298
|24-11-2026 10:08
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|251
|35A91268
|24-11-2026 10:47
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|252
|90H00752
|24-11-2026 10:51
|Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|253
|29H84780
|24-11-2026 10:54
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|254
|79H03148
|24-11-2026 11:31
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|255
|30V7725
|24-11-2026 11:55
|Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh Bình
|Ô tô tải VAN
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|256
|29RM02238
|24-11-2026 12:03
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|257
|36B04629
|24-11-2026 12:48
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|258
|90A07044
|24-11-2026 13:01
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|259
|90A00888
|24-11-2026 13:45
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|260
|29A37377
|24-11-2026 14:10
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|261
|35A39610
|24-11-2026 14:53
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|262
|15A56600
|24-11-2026 14:58
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|263
|35RM02268
|24-11-2026 15:35
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|264
|30M70576
|24-11-2026 17:23
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|265
|29K06606
|24-11-2026 18:25
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải pickup cabin kép
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|266
|35H11553
|24-11-2026 19:13
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|267
|89H-189.75
|24-11-2026 20:34
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 (Phố Phủ) - đường QL37B Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô tải thùng kín
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;
|268
|30E17213
|25-11-2026 00:56
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|269
|35A66303
|25-11-2026 07:17
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|270
|35H04508
|25-11-2026 07:43
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|271
|90A11041
|25-11-2026 08:01
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|272
|90A36261
|25-11-2026 13:29
|Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|273
|36F00870
|25-11-2026 15:16
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô khách
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|274
|29RM00191
|25-11-2026 15:21
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|275
|15RM07949
|26-11-2026 06:02
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|276
|18N1024
|26-11-2026 06:41
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|277
|18A-460.85
|26-11-2026 07:14
|Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;
|278
|35A72214
|26-11-2026 08:23
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|279
|89H04855
|26-11-2026 08:41
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|280
|35A40452
|26-11-2026 09:35
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|281
|30G62586
|26-11-2026 10:15
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.5.đ. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|282
|89A07134
|26-11-2026 10:41
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|283
|18A50602
|26-11-2026 11:01
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|284
|90H03239
|26-11-2026 11:57
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|285
|34R01776
|26-11-2026 12:08
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|286
|15B09210
|26-11-2026 12:56
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|287
|82C06510
|26-11-2026 13:00
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|288
|30K11882
|26-11-2026 13:15
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|289
|34LD00755
|26-11-2026 13:21
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|290
|35A96668
|26-11-2026 13:40
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|291
|36K27834
|26-11-2026 14:22
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|292
|90A21217
|26-11-2026 14:44
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|293
|90C03983
|26-11-2026 15:24
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|294
|34C03020
|26-11-2026 15:52
|Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh Bình
|Ô tô tải tự đổ
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
|295
|89C13298
|26-11-2026 16:19
|Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình
|Ô tô tải
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|296
|35A66674
|26-11-2026 16:29
|Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|297
|89H09662
|26-11-2026 18:17
|Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu vàng, chữ và số màu đen
|6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|298
|35A88388
|26-11-2026 19:49
|Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|299
|22A19764
|26-11-2026 22:00
|Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh Bình
|Ô tô con
|Nền màu trắng, chữ và số màu đen
|6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168
vietnamdaily