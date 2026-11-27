Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua thống kê từ ngày 1/11/2026 đến 25/11/2026, thông qua hệ thống camera AI, đơn vị đã phát hiện 2.555 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trong đó, có 1.228 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 1.222 trường hợp chạy quá từ 10 km/h đến 20 km/h; 104 trường hợp chạy quá tốc độ trên 20 km/h đến 35 km/h và 1 trường hợp chạy quá tốc độ trên 35 km/h.

Hình ảnh phương tiện vi phạm chạy với tốc độ 68 km/h. Trong khi đó, trên cầu Vĩnh Tuy tốc độ tối đa là 60 km/h.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, chạy quá tốc độ là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi khi phương tiện di chuyển càng nhanh, người điều khiển càng có ít thời gian để quan sát, nhận diện và xử lý các tình huống bất ngờ.

Quãng đường phanh cũng kéo dài hơn, trong khi lực va chạm và mức độ thương tích có thể tăng lên đáng kể khi xảy ra tai nạn, chỉ một tình huống xử lý chậm hoặc mất kiểm soát cũng có thể dẫn đến va chạm liên hoàn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, bên cạnh các vi phạm về tốc độ, hệ thống camera AI còn phát hiện 77 trường hợp điều khiển ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc khi không có tình huống khẩn cấp.