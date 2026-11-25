Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý đô thị, Công an TP Hà Nội phối hợp triển khai dự án lắp đặt hơn 6.200 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại các tuyến giao thông trọng điểm, nút giao phức tạp và khu vực cần bảo đảm an ninh, trật tự và thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh.

Hà Nội sẽ triển khai lắp đặt thêm hơn 6.200 camera AI giám sát giao thông.



Camera AI có khả năng phát hiện các hành vi vi phạm như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng, đỗ xe trái phép. Đồng thời, từ dữ liệu hình ảnh thu thập được, hệ thống còn có thể hỗ trợ nhận diện tình hình giao thông tại các tuyến đường, nút giao, qua đó cung cấp thêm căn cứ để lực lượng chức năng đánh giá mật độ phương tiện, phát hiện những khu vực có nguy cơ ùn tắc và lựa chọn phương án điều tiết phù hợp.

Theo kế hoạch, quá trình bàn giao, lắp đặt thiết bị được thực hiện từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Toàn bộ hệ thống dự kiến hoàn thiện và đưa vào triển khai chính thức trong năm 2027.

Hệ thống camera AI được nghiên cứu, thiết kế và phát triển tại Việt Nam, tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh thông minh trực tiếp trên thiết bị. Giải pháp này hướng tới nâng cao khả năng xử lý dữ liệu, hỗ trợ giám sát và nhận diện các tình huống giao thông, an ninh, trật tự.

Theo thông tin từ đơn vị triển khai, sản phẩm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật giao thông QCVN 05:2024/BCA và đã được Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát giao thông.

Thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân mà còn gây lãng phí thời gian, nhiên liệu, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và chất lượng môi trường đô thị.

Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, điều hành giao thông, việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động giám sát được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Thông qua khả năng thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực, hệ thống camera AI giúp lực lượng chức năng nâng cao khả năng nhận diện tình hình, phát hiện sớm các nguy cơ ùn tắc và những bất cập trong tổ chức giao thông.

Thay vì chủ yếu xử lý khi ùn tắc đã xảy ra, việc khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI tạo điều kiện để các cơ quan chức năng từng bước chuyển sang phương thức quản lý chủ động, dựa trên dữ liệu. Đây cũng là cơ sở phục vụ phân tích lưu lượng phương tiện, đánh giá nguyên nhân ùn tắc, dự báo diễn biến giao thông và xây dựng phương án tổ chức, phân luồng phù hợp tại từng khu vực.

Việc đưa hệ thống camera AI vào vận hành được kỳ vọng hỗ trợ lực lượng Công an TP Hà Nội nâng cao hiệu quả công tác giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời hỗ trợ công tác điều hành, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông.