Bộ Công an mới đây cho biết, qua công tác kiểm tra, giám sát kỳ sát hạch lái xe , lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời phát hiện một thí sinh cất giấu thiết bị điện tử nhằm gian lận trong phần sát hạch lý thuyết. Vụ việc là lời cảnh báo đối với những trường hợp có ý định sử dụng thiết bị công nghệ cao, tìm cách đối phó với cơ quan chức năng để được cấp giấy phép lái xe khi chưa đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng theo quy định.

Tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Công ty Cổ phần Thành An, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng sát hạch lý thuyết, Hội đồng sát hạch thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, phát hiện thí sinh H.V.B. (sinh năm 1996, trú tại xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn) cất giấu trên người thiết bị điện tử có khả năng truyền, nhận thông tin từ bên ngoài nhằm mục đích gian lận trong sát hạch.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiết bị điện tử được phát hiện trên người thí sinh trong quá trình kiểm tra trước khi vào phòng sát hạch. Ảnh: Bộ Công an

Qua làm việc với cơ quan Công an, thí sinh H.V.B. thừa nhận mặc dù đã được phổ biến nội quy, quy chế sát hạch nhưng do chưa ôn tập kỹ kiến thức lý thuyết nên đã tìm cách sử dụng thiết bị điện tử để được hỗ trợ làm bài trái quy định.

Việc chủ động phát hiện, ngăn chặn ngay từ khâu kiểm tra trước khi thí sinh vào phòng sát hạch đã góp phần bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan, công bằng của kỳ sát hạch, không để hành vi gian lận ảnh hưởng đến kết quả sát hạch.

Gian lận trong sát hạch lái xe – Không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông

Sát hạch lái xe là khâu quan trọng nhằm đánh giá kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và khả năng xử lý tình huống của người tham gia giao thông trước khi được cấp giấy phép lái xe. Đây cũng là một trong những biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông từ việc kiểm soát chất lượng người điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, vì tâm lý ngại học, ngại ôn luyện, muốn nhanh chóng có giấy phép lái xe, một số người có thể tìm đến các hình thức gian lận, sử dụng thiết bị điện tử trái phép hoặc tin vào những lời quảng cáo, mời chào “bao đỗ”, “chống trượt”, “cam kết có giấy phép lái xe” mà không lường hết hậu quả.

Cần nhận thức rõ rằng, kiến thức trong phần sát hạch lý thuyết không đơn thuần là những câu hỏi để vượt qua kỳ sát hạch, mà là những kiến thức thiết yếu về quy tắc giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ, kỹ thuật lái xe và cách xử lý các tình huống nguy hiểm trong thực tế. Người điều khiển phương tiện không nắm vững kiến thức pháp luật, thiếu kỹ năng xử lý tình huống có thể đưa ra những quyết định sai lầm khi tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh, thậm chí dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Theo quy định tại điểm k khoản 3 Điều 39 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, người dự sát hạch có hành vi mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông có chức năng liên lạc bằng âm thanh, hình ảnh vào khu vực thực hiện các nội dung sát hạch theo quy định hoặc thực hiện hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo khoản 4 Điều 12 Thông tư số 108/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an, thí sinh mang tài liệu, điện thoại di động, phương tiện hoặc thiết bị kỹ thuật vào phòng sát hạch lý thuyết, lên xe sát hạch hoặc thực hiện hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạch sẽ bị đình chỉ, hủy bỏ kết quả kỳ sát hạch.

Như vậy, người tham gia sát hạch nếu thực hiện hành vi gian lận thuộc các trường hợp pháp luật quy định không chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn bị đình chỉ, hủy bỏ kết quả kỳ sát hạch. Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm kỷ cương, tính khách quan, minh bạch trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an