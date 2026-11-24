STT Biển số Thời gian vi phạm Loại phương tiện Hành vi vi phạm

1 63B6-424.66 01-11-2026 07:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

2 68P1-776.99 01-11-2026 08:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

3 68A1-026.60 01-11-2026 10:13 Mô tô hai bánh từ 175cm3 trở lên 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

4 68L1-355.28 01-11-2026 10:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5 68G1-581.16 01-11-2026 10:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

6 51L-895.38 01-11-2026 17:37 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

7 68C1-732.97 02-11-2026 06:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

8 68AC-209.03 02-11-2026 08:03 Mô tô điện 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

9 67A-079.12 02-11-2026 08:15 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10 68S1-544.94 02-11-2026 08:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

11 68A-156.77 02-11-2026 08:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

12 66C-157.19 02-11-2026 09:19 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

13 84K1-499.03 02-11-2026 09:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14 68AB-184.22 02-11-2026 09:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15 68A-493.42 02-11-2026 09:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

16 68X1-021.04 02-11-2026 09:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17 60K-887.29 02-11-2026 10:00 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18 68A-338.23 02-11-2026 10:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19 51A-953.33 02-11-2026 10:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20 68AB-382.82 02-11-2026 10:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

21 68A-107.34 02-11-2026 10:36 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

22 68AB-200.61 02-11-2026 10:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

23 94A-056.09 02-11-2026 10:44 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

24 68A-654.43 02-11-2026 10:46 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

25 65A-456.02 02-11-2026 11:13 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26 68H-158.47 02-11-2026 11:22 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27 68S1-758.30 02-11-2026 11:28 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

28 68A-315.35 02-11-2026 11:29 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29 67A-324.65 02-11-2026 11:43 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30 68AC-561.39 02-11-2026 12:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

31 68A-635.07 02-11-2026 12:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

32 68D1-763.36 02-11-2026 12:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

33 68AD-020.89 02-11-2026 12:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34 51L-881.36 02-11-2026 12:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35 68X1-021.04 02-11-2026 12:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36 68BA-096.91 02-11-2026 12:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37 68AB-446.90 02-11-2026 12:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38 68BA-141.50 02-11-2026 12:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

39 68E1-598.50 02-11-2026 12:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

40 68AA-641.14 02-11-2026 13:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

41 68A-241.39 02-11-2026 13:03 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

42 67C1-724.33 02-11-2026 13:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

43 68X1-581.33 02-11-2026 13:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

44 68A-545.03 02-11-2026 13:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

45 51M-725.85 02-11-2026 13:21 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

46 68S1-790.97 02-11-2026 13:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

47 51M-012.34 02-11-2026 13:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

48 68AC-798.45 02-11-2026 13:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

49 68AB-161.64 02-11-2026 13:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

50 68P1-671.97 02-11-2026 13:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51 68AC-190.21 02-11-2026 13:48 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

52 68X1-363.11 02-11-2026 13:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

53 68T122803 02-11-2026 13:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

54 68X1-659.68 02-11-2026 14:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

55 65A-473.82 02-11-2026 14:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

56 68AD-032.31 02-11-2026 14:34 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

57 68A-271.31 02-11-2026 14:35 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

58 68AB-765.78 02-11-2026 14:38 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

59 68A-598.08 02-11-2026 15:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60 68C1-131.56 02-11-2026 15:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

61 68E-011.95 02-11-2026 15:07 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

62 64A-149.14 02-11-2026 15:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

63 65A-651.62 02-11-2026 16:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

64 68A-316.22 02-11-2026 16:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

65 68A-337.19 02-11-2026 16:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

66 65A-408.58 02-11-2026 16:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

67 68A-740.34 03-11-2026 07:39 Ô tô tải tự đổ 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

68 68A-346.53 03-11-2026 07:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

69 68B-013.73 03-11-2026 08:42 Ô tô khách 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

70 68A-679.61 03-11-2026 08:51 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

71 68H-069.50 03-11-2026 09:33 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

72 68A-418.67 03-11-2026 09:49 Ô tô cứu thương 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

73 68A-113.57 03-11-2026 09:56 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

74 68H-127.60 03-11-2026 09:56 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

75 93A-503.28 03-11-2026 10:00 Ô tô tải có mui 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

76 60A-315.88 03-11-2026 10:19 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

77 68A-337.21 03-11-2026 10:38 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

78 51F-599.06 03-11-2026 10:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

79 68A-113.62 03-11-2026 11:08 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

80 68A-350.94 03-11-2026 11:37 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81 68A-352.76 03-11-2026 12:03 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

82 64A-045.00 03-11-2026 12:15 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

83 94A-047.34 03-11-2026 12:33 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

84 95A-162.33 03-11-2026 12:39 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

85 68C-027.34 03-11-2026 12:56 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

86 61A-539.59 03-11-2026 13:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

87 66A-163.05 03-11-2026 13:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

88 66A-415.75 03-11-2026 13:33 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89 68A-299.88 03-11-2026 14:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90 68A-299.72 03-11-2026 14:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

91 65A-732.48 03-11-2026 14:46 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

92 68A-337.00 03-11-2026 15:04 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

93 99A-025.82 03-11-2026 15:06 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

94 60H-400.80 03-11-2026 15:16 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

95 51L-289.36 03-11-2026 15:39 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

96 68A-161.58 03-11-2026 15:43 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

97 68H-069.50 03-11-2026 15:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

98 68A-186.88 03-11-2026 16:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99 68A-343.80 03-11-2026 16:07 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

100 67A-112.91 03-11-2026 16:20 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

101 98A-546.21 03-11-2026 16:40 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

102 67B2-186.72 03-11-2026 17:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

103 15K-156.78 04-11-2026 06:15 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

104 68A-430.05 04-11-2026 07:08 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

105 68A-191.57 04-11-2026 07:30 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

106 68A-518.58 04-11-2026 07:53 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

107 68A-430.05 04-11-2026 07:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

108 68E-012.75 04-11-2026 08:16 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

109 68A-151.75 04-11-2026 08:17 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

110 68A-380.73 04-11-2026 08:45 Ô tô tải VAN 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

111 68H-069.50 04-11-2026 08:47 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

112 68A-173.15 04-11-2026 09:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

113 68D-009.91 04-11-2026 09:36 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

114 68A-294.49 04-11-2026 10:04 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

115 68A-379.18 04-11-2026 10:04 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

116 68A-270.45 04-11-2026 10:13 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

117 68C-128.28 04-11-2026 10:20 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

118 69A-295.47 04-11-2026 10:47 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

119 51M-250.42 04-11-2026 11:00 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

120 61A-137.50 04-11-2026 11:09 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

121 68A-249.35 04-11-2026 11:13 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

122 68A-290.18 04-11-2026 11:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

123 68A-752.37 04-11-2026 11:43 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

124 95A-096.55 04-11-2026 11:44 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

125 68H-100.10 04-11-2026 12:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

126 68A-234.12 04-11-2026 12:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

127 68A-100.19 04-11-2026 12:12 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

128 67A-291.16 04-11-2026 12:25 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

129 68A-061.66 04-11-2026 12:26 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

130 71A-002.08 04-11-2026 12:39 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

131 68D-009.91 04-11-2026 12:44 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

132 61T3-7717 04-11-2026 12:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

133 60K-181.91 04-11-2026 12:54 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

134 68S1-808.21 04-11-2026 12:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

135 68A-307.85 04-11-2026 13:05 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

136 68S3-3399 04-11-2026 13:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

137 68A-351.01 04-11-2026 13:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

138 68C-157.83 04-11-2026 13:18 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

139 68S1-182.15 04-11-2026 13:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

140 71A-002.08 04-11-2026 13:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

141 51F-980.75 04-11-2026 13:47 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

142 68A-416.43 04-11-2026 13:53 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

143 83A-056.99 04-11-2026 13:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

144 68A-351.01 04-11-2026 14:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

145 68A-243.11 04-11-2026 14:15 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

146 68K4-7514 04-11-2026 14:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

147 68H-012.55 04-11-2026 14:22 Ô tô tải thùng kín 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

148 68A-599.51 04-11-2026 14:31 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

149 68E1-460.16 04-11-2026 14:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

150 68S1-127.82 04-11-2026 15:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

151 51B-773.45 04-11-2026 15:01 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

152 68A-281.09 04-11-2026 15:02 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

153 68T9-5201 04-11-2026 15:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

154 68D1-591.22 04-11-2026 15:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

155 66P1-048.51 04-11-2026 15:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

156 16K1-2398 04-11-2026 15:13 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

157 65A-188.58 04-11-2026 15:13 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

158 68T7-0036 04-11-2026 15:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

159 68A-113.57 04-11-2026 15:21 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

160 68D1-620.83 04-11-2026 15:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

161 68G1-357.11 04-11-2026 15:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

162 68X1-163.09 04-11-2026 15:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

163 65A-675.69 04-11-2026 15:36 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

164 68T1-075.87 04-11-2026 15:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

165 68D1-471.59 04-11-2026 15:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

166 52U5-0352 04-11-2026 15:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

167 16K1-2398 04-11-2026 15:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

168 68A-617.43 04-11-2026 15:51 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

169 68S1-226.89 04-11-2026 15:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

170 68S1-155.29 04-11-2026 15:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

171 68A-184.63 04-11-2026 15:58 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

172 67A-217.65 04-11-2026 16:11 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

173 68A-656.33 04-11-2026 16:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

174 68A-217.29 04-11-2026 16:47 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

175 68M1-481.11 04-11-2026 17:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

176 68A-557.50 04-11-2026 19:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

177 68HU3292 05-11-2026 06:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

178 68S108755 05-11-2026 06:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

179 68S127268 05-11-2026 06:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

180 68M49794 05-11-2026 07:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

181 68T77257 05-11-2026 07:11 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

182 68X1-452.88 05-11-2026 07:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

183 61FH1768 05-11-2026 07:14 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

184 68L104505 05-11-2026 07:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

185 68S1-512.64 05-11-2026 07:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

186 51L-473.64 05-11-2026 07:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

187 68S87683 05-11-2026 07:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

188 68C105539 05-11-2026 07:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

189 61B1-351.24 05-11-2026 08:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

190 68S121428 05-11-2026 08:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

191 67G100825 05-11-2026 08:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

192 68AC28140 05-11-2026 08:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

193 68D112611 05-11-2026 08:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

194 59C311945 05-11-2026 08:27 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

195 68X16797 05-11-2026 08:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

196 54Z70216 05-11-2026 08:36 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

197 67A-221.10 05-11-2026 08:40 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

198 68C152657 05-11-2026 08:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

199 68AB25960 05-11-2026 08:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

200 68AB07734 05-11-2026 08:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

201 68F60753 05-11-2026 08:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

202 68X138767 05-11-2026 08:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

203 68C162550 05-11-2026 08:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

204 68AB54364 05-11-2026 09:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

205 68B119706 05-11-2026 09:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

206 68X155586 05-11-2026 09:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

207 69AM11455 05-11-2026 09:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

208 84L136693 05-11-2026 09:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

209 68S30164 05-11-2026 09:05 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

210 68C177314 05-11-2026 09:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

211 84D112548 05-11-2026 09:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

212 68T117299 05-11-2026 09:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

213 68S152020 05-11-2026 09:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

214 68S124789 05-11-2026 09:38 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

215 68C152791 05-11-2026 09:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

216 68AB13594 05-11-2026 09:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

217 68AB-088.51 05-11-2026 09:49 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

218 68AB95407 05-11-2026 09:51 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

219 68AC93547 05-11-2026 09:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

220 68B124375 05-11-2026 09:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

221 68P130628 05-11-2026 09:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

222 68D1-657.31 05-11-2026 09:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

223 68C103509 05-11-2026 09:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

224 52L90561 05-11-2026 10:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

225 68X128647 05-11-2026 10:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

226 51C-535.20 05-11-2026 10:05 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

227 68X156094 05-11-2026 10:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

228 68S110528 05-11-2026 10:15 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

229 68S17987 05-11-2026 10:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

230 68AA-173.46 05-11-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

231 68AC33935 05-11-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

232 68X1-641.06 05-11-2026 10:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

233 68AA-641.01 05-11-2026 10:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

234 68G160940 05-11-2026 10:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

235 68H-100.10 05-11-2026 10:31 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

236 68S18081 05-11-2026 10:33 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

237 68AA64953 05-11-2026 10:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

238 68C126819 05-11-2026 10:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

239 68AB38165 05-11-2026 10:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

240 68AB66600 05-11-2026 11:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

241 68T88200 05-11-2026 11:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

242 65A-210.09 05-11-2026 11:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

243 68AC15053 05-11-2026 11:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

244 68A-069.63 05-11-2026 11:39 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

245 68AB00967 05-11-2026 11:41 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

246 68E129987 05-11-2026 11:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

247 68AB-948.57 05-11-2026 11:55 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

248 68H61458 05-11-2026 12:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

249 68AC18007 05-11-2026 12:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

250 66C-183.46 05-11-2026 12:23 Ô tô tải có mui 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

251 68H61458 05-11-2026 12:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

252 68F60753 05-11-2026 12:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

253 68S151682 05-11-2026 12:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

254 68A-256.57 05-11-2026 12:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

255 68L126740 05-11-2026 12:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

256 68AB74462 05-11-2026 12:31 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

257 68AC-494.54 05-11-2026 12:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

258 68A-435.76 05-11-2026 12:43 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

259 68AC-689.57 05-11-2026 12:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

260 68E-009.62 05-11-2026 12:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

261 68AA68516 05-11-2026 12:54 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

262 68H61458 05-11-2026 12:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

263 68S119670 05-11-2026 13:02 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

264 68B101920 05-11-2026 13:04 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

265 67L55238 05-11-2026 13:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

266 68A-226.26 05-11-2026 13:07 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

267 68S146560 05-11-2026 13:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

268 68AA-708.90 05-11-2026 13:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

269 68G-003.56 05-11-2026 13:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

270 51A-237.72 05-11-2026 13:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

271 68X1-621.45 05-11-2026 13:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

272 60H-332.69 05-11-2026 13:29 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

273 68AD-285.40 05-11-2026 13:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

274 69K1-329.87 05-11-2026 13:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

275 68P14725 05-11-2026 13:46 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

276 51A-909.62 05-11-2026 13:54 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

277 68H-157.57 05-11-2026 13:54 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

278 63A-392.38 05-11-2026 13:56 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

279 68A-723.42 05-11-2026 14:38 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

280 68X1-561.93 05-11-2026 14:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

281 68A-344.25 05-11-2026 14:46 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

282 68AC-209.03 05-11-2026 15:01 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

283 68A-598.08 05-11-2026 15:04 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

284 68AC-108.23 05-11-2026 15:06 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

285 68H-102.52 05-11-2026 15:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

286 68A-545.23 05-11-2026 15:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

287 68A-300.91 05-11-2026 15:30 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

288 65A-206.85 05-11-2026 15:47 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

289 68M1-394.68 05-11-2026 16:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

290 60H-204.06 05-11-2026 16:07 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

291 68A-419.88 05-11-2026 16:16 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

292 68A-435.76 05-11-2026 16:38 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

293 65A-498.99 05-11-2026 17:18 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

294 29L1-585.60 05-11-2026 17:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

295 68E-001.82 06-11-2026 15:59 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

296 68A-651.85 06-11-2026 16:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

297 67A-252.30 06-11-2026 16:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

298 64A-122.71 06-11-2026 16:55 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

299 29A-828.86 06-11-2026 17:03 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

300 60F01120 08-11-2026 06:05 Ô tô khách giường 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

301 68A16956 08-11-2026 06:18 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

302 67H06115 08-11-2026 06:19 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

303 68C10749 08-11-2026 06:48 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

304 68A73203 08-11-2026 06:51 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

305 68A47095 08-11-2026 07:58 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

306 68A69492 08-11-2026 09:15 Ô tô chở tiền 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

307 67A04320 08-11-2026 09:23 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

308 68A61953 08-11-2026 09:25 Ô tô tải tập lái 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

309 68A37457 08-11-2026 09:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

310 68A34631 08-11-2026 09:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

311 68A44177 08-11-2026 10:01 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

312 67A12562 08-11-2026 10:32 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

313 68A03534 08-11-2026 10:51 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

314 68A51737 08-11-2026 11:17 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

315 68A02020 08-11-2026 11:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

316 68A23727 08-11-2026 11:31 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

317 67A25421 08-11-2026 11:40 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

318 68A08449 08-11-2026 11:43 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

319 51M10547 08-11-2026 11:44 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

320 67C09297 08-11-2026 12:08 Ô tô tải tự đổ 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

321 68A47503 08-11-2026 12:20 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

322 67D00224 08-11-2026 12:26 Ô tô tải VAN 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

323 89H17006 08-11-2026 12:28 Ô tô tải bảo ôn 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

324 51A-418.15 08-11-2026 12:48 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

325 68A26713 08-11-2026 12:51 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

326 68A37457 08-11-2026 12:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

327 66A25355 08-11-2026 13:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

328 51B-804.97 08-11-2026 13:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

329 65A08135 08-11-2026 13:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

330 66A41575 08-11-2026 13:34 Ô tô tải có mui 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

331 68A25079 08-11-2026 13:50 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

332 67A33177 08-11-2026 13:53 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

333 68A57009 08-11-2026 14:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

334 51F-429.19 08-11-2026 14:06 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

335 69A30848 08-11-2026 14:09 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

336 68C04770 08-11-2026 14:11 Ô tô tải thùng kín 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

337 65A73310 08-11-2026 14:42 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

338 65C18471 08-11-2026 14:55 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

339 69A30848 08-11-2026 14:59 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

340 67A33803 08-11-2026 15:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

341 68A73145 08-11-2026 15:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

342 68A00175 08-11-2026 15:27 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

343 68H16975 08-11-2026 15:30 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

344 60H38695 08-11-2026 15:37 Ô tô khách giường 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

345 68A21516 08-11-2026 15:40 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

346 68A31838 08-11-2026 16:15 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

347 68A31497 08-11-2026 16:22 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

348 51M10547 08-11-2026 16:26 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

349 71A-011.20 09-11-2026 06:03 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

350 51F-788.32 09-11-2026 06:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

351 67A-433.15 09-11-2026 06:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

352 68A-113.62 09-11-2026 06:54 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

353 62A-579.39 09-11-2026 07:03 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

354 68B-029.35 09-11-2026 07:22 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

355 68A-190.61 09-11-2026 07:23 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

356 68A-348.49 09-11-2026 07:38 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

357 68A-342.60 09-11-2026 07:42 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

358 68A-189.06 09-11-2026 08:42 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

359 68A-546.39 09-11-2026 08:48 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

360 94C-026.10 09-11-2026 09:06 Ô tô tải 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

361 69A-298.69 09-11-2026 09:10 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

362 68B-022.28 09-11-2026 09:12 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

363 65A-744.15 09-11-2026 09:13 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

364 68A-337.53 09-11-2026 09:26 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

365 68A-337.25 09-11-2026 09:36 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

366 68A-777.27 09-11-2026 09:39 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

367 68A-296.43 09-11-2026 09:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

368 68A-438.48 09-11-2026 09:53 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

369 68C-091.07 09-11-2026 10:32 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

370 68A-155.94 09-11-2026 11:22 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

371 68A-193.81 09-11-2026 11:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

372 68A-092.72 09-11-2026 11:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

373 65A-351.25 09-11-2026 11:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

374 68A-450.77 09-11-2026 11:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

375 68A-435.47 09-11-2026 12:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

376 68A-282.84 09-11-2026 12:35 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

377 68A-630.07 09-11-2026 12:40 Ô tô con pickup 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

378 63A-301.15 09-11-2026 12:53 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

379 67A-297.58 09-11-2026 12:56 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

380 68A-470.95 09-11-2026 13:00 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

381 68A-639.82 09-11-2026 13:09 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

382 67A-310.07 09-11-2026 13:10 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

383 68A-662.10 09-11-2026 13:21 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

384 68A-366.61 09-11-2026 14:06 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

385 68A-427.11 09-11-2026 14:11 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

386 68A-546.39 09-11-2026 14:34 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

387 68A-616.47 09-11-2026 14:49 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

388 68A-296.66 09-11-2026 14:53 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

389 68A-101.88 09-11-2026 15:14 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

390 68A-319.06 09-11-2026 15:24 Ô tô con 6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

391 68A-438.02 09-11-2026 15:45 Ô tô tải 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

392 68A-616.47 09-11-2026 15:45 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

393 51C-256.68 09-11-2026 15:57 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

394 68A-722.51 09-11-2026 16:07 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

395 68A-073.35 09-11-2026 16:16 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

396 63A-437.40 09-11-2026 16:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

397 68AD-032.14 10-11-2026 06:00 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

398 68X1-574.70 10-11-2026 06:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

399 68H6-3021 10-11-2026 06:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

400 68LA-116.82 10-11-2026 06:41 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

401 66H-001.68 10-11-2026 08:21 Ô tô tải đông lạnh 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

402 51L-391.91 10-11-2026 08:57 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

403 61E1-165.98 10-11-2026 09:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

404 69H-013.34 10-11-2026 09:08 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

405 50H-901.50 10-11-2026 09:09 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

406 68AB-838.85 10-11-2026 09:12 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

407 68A-195.74 10-11-2026 09:28 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

408 68H-054.86 10-11-2026 09:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

409 69A-277.71 10-11-2026 09:32 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

410 68T1-540.65 10-11-2026 09:50 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

411 69H-026.81 10-11-2026 09:51 Ô tô khách 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

412 68G2-088.80 10-11-2026 09:53 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

413 68A-170.70 10-11-2026 10:00 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

414 68P1-817.47 10-11-2026 10:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

415 68H-141.76 10-11-2026 10:03 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

416 50H-947.57 10-11-2026 10:05 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

417 69A-298.69 10-11-2026 10:10 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

418 35H-149.46 10-11-2026 10:19 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

419 68A-203.82 10-11-2026 10:29 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

420 68F-010.39 10-11-2026 10:31 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

421 68H-131.91 10-11-2026 10:35 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

422 68H-122.56 10-11-2026 10:42 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

423 36H-163.39 10-11-2026 10:45 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

424 68A-096.96 10-11-2026 10:50 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

425 68A-274.29 10-11-2026 10:58 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

426 68X1-655.13 10-11-2026 11:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

427 68AB-936.16 10-11-2026 11:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

428 68S1-322.33 10-11-2026 11:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

429 68AB-195.33 10-11-2026 11:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

430 68A-546.39 10-11-2026 11:31 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

431 68D1-300.33 10-11-2026 11:45 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

432 50H-398.70 10-11-2026 11:55 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

433 68C1-694.05 10-11-2026 11:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

434 68S1-644.42 10-11-2026 11:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

435 68AA-235.85 10-11-2026 12:12 Xe máy điện 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

436 69A-272.41 10-11-2026 12:29 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

437 68AD-249.12 10-11-2026 12:30 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

438 69A-161.18 10-11-2026 12:32 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

439 68T1-727.80 10-11-2026 12:34 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

440 68AA-531.35 10-11-2026 12:43 Mô tô hai bánh dưới 50cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

441 68X1-165.25 10-11-2026 12:47 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

442 67C1-724.33 10-11-2026 13:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

443 68H-102.35 10-11-2026 13:13 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

444 69K1-329.87 10-11-2026 13:17 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

445 68X1-377.13 10-11-2026 13:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

446 68A-337.98 10-11-2026 13:31 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

447 67H-061.15 10-11-2026 13:35 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

448 68C1-817.95 10-11-2026 13:35 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

449 68A-642.10 10-11-2026 13:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

450 68T1-289.70 10-11-2026 13:40 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

451 68C1-383.72 10-11-2026 13:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

452 68A-279.92 10-11-2026 14:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

453 68A-690.11 10-11-2026 14:06 Ô tô tải có mui 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

454 51M-715.14 10-11-2026 14:12 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

455 68A-444.85 10-11-2026 14:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

456 68H08347 10-11-2026 14:14 Ô tô con 6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

457 68T1-575.38 10-11-2026 14:16 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

458 68C-164.17 10-11-2026 14:20 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

459 68X1-505.38 10-11-2026 14:26 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

460 68C1-715.21 10-11-2026 14:29 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.7.c.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

461 67A-275.46 10-11-2026 14:30 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

462 68X1-628.20 10-11-2026 14:42 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

463 65A-142.71 10-11-2026 15:00 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

464 67C-181.95 10-11-2026 15:23 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

465 68AA-699.04 10-11-2026 15:23 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

466 95A-166.26 10-11-2026 15:26 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

467 68A-546.39 10-11-2026 15:29 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

468 68A-615.39 10-11-2026 15:36 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

469 68AB-096.32 10-11-2026 16:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

470 68A-439.60 10-11-2026 16:52 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

471 68AA-274.30 10-11-2026 16:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

472 68T1-245.00 10-11-2026 16:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

473 68AC-907.47 10-11-2026 16:59 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

474 66H-073.35 11-11-2026 09:05 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

475 68A-042.82 11-11-2026 09:06 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

476 68H-139.00 11-11-2026 09:06 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

477 37H-132.80 11-11-2026 09:07 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

478 68H-123.05 11-11-2026 09:07 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

479 65E-002.32 11-11-2026 09:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

480 68E-002.14 11-11-2026 09:19 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

481 68H-044.99 11-11-2026 09:23 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

482 29H-513.22 11-11-2026 09:26 Ô tô tải pickup cabin kép 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

483 68H-090.82 11-11-2026 09:41 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

484 68A-232.11 11-11-2026 09:43 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

485 15K-644.29 11-11-2026 09:59 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

486 68H-005.03 11-11-2026 10:02 Ô tô tải bảo ôn 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

487 68A-330.78 11-11-2026 10:06 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

488 74A-210.79 11-11-2026 10:14 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

489 68H-158.05 11-11-2026 10:15 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

490 68H-089.37 11-11-2026 10:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

491 68H-126.05 11-11-2026 10:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

492 68E-012.14 11-11-2026 10:37 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

493 68A-423.41 11-11-2026 10:38 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

494 67E-002.19 11-11-2026 10:43 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

495 63B3-823.27 12-11-2026 09:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

496 54T48197 12-11-2026 09:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

497 68MA-045.01 12-11-2026 09:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

498 35B2-425.01 12-11-2026 09:21 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

499 68A-330.77 12-11-2026 09:21 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

500 68A-349.58 12-11-2026 09:28 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

501 68B1-282.06 12-11-2026 09:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

502 68P1-436.63 12-11-2026 09:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

503 83P2-757.80 12-11-2026 09:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

504 51M-578.31 12-11-2026 09:34 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

505 92K1-129.11 12-11-2026 09:39 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

506 51N-044.44 12-11-2026 09:41 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

507 68C-136.78 12-11-2026 09:41 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

508 62P2-219.08 12-11-2026 09:48 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

509 50F-034.83 12-11-2026 09:51 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

510 68P1-352.97 12-11-2026 09:52 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

511 70A-545.65 12-11-2026 09:55 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

512 29Y50948 12-11-2026 09:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

513 68P1-351.46 12-11-2026 09:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

514 86C1-873.63 12-11-2026 09:56 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

515 29E1-773.63 12-11-2026 09:57 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

516 68C-179.18 12-11-2026 09:57 Ô tô tải 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

517 18C-131.82 12-11-2026 09:58 Ô tô tải pickup cabin kép 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

518 67H-040.50 12-11-2026 09:58 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

519 67N1-372.11 12-11-2026 10:01 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

520 62AA-567.92 12-11-2026 10:03 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

521 73F-002.65 12-11-2026 10:05 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

522 68P1-706.24 12-11-2026 10:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

523 68P1-541.71 12-11-2026 10:10 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

524 59X2-541.65 12-11-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

525 68H-138.14 12-11-2026 10:20 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

526 72AC-216.92 12-11-2026 10:20 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

527 68AC-059.78 12-11-2026 10:21 Mô tô điện 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

528 68A-354.98 12-11-2026 10:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

529 68C-179.77 12-11-2026 10:30 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

530 67B1-362.75 12-11-2026 10:32 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

531 68A-422.26 12-11-2026 16:05 Ô tô tải có mui 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

532 67F-004.93 13-11-2026 09:54 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

533 60X-526.26 13-11-2026 09:58 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

534 68H-078.79 13-11-2026 10:01 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

535 79A-496.91 13-11-2026 10:13 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

536 68E-014.63 13-11-2026 10:16 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

537 68AB-151.57 13-11-2026 10:19 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

538 68E-002.17 13-11-2026 10:27 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

539 68H-143.65 13-11-2026 10:34 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

540 68A-417.40 13-11-2026 10:43 Ô tô tải có cần cẩu 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

541 68H-117.80 13-11-2026 10:45 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

542 68H-157.08 13-11-2026 10:45 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

543 37K-035.04 13-11-2026 10:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

544 60H-376.95 13-11-2026 10:46 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

545 68H-054.31 13-11-2026 10:51 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

546 68H-136.32 13-11-2026 10:57 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

547 68H-075.37 13-11-2026 10:59 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

548 68P-697.21 13-11-2026 11:07 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

549 68H-046.71 13-11-2026 11:08 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

550 18A-184.09 13-11-2026 11:10 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

551 65HA-087.71 13-11-2026 11:25 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.8.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

552 71H-037.42 13-11-2026 11:39 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

553 69AA86428 13-11-2026 11:44 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

554 68H-102.78 13-11-2026 11:49 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

555 68H-142.74 13-11-2026 11:49 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

556 68A-194.94 13-11-2026 11:50 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

557 68A-697.26 13-11-2026 11:51 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

558 30L-495.70 13-11-2026 11:52 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

559 68A-099.06 13-11-2026 11:54 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

560 68A-099.60 13-11-2026 11:55 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

561 68A-670.56 13-11-2026 11:56 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

562 50E-611.78 13-11-2026 11:57 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

563 68H-054.47 13-11-2026 11:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

564 36H-175.97 13-11-2026 11:59 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

565 29E-977.57 13-11-2026 12:17 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

566 68H-054.47 13-11-2026 12:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

567 68E-012.89 13-11-2026 12:21 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

568 99A-896.10 13-11-2026 12:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

569 68H-056.60 14-11-2026 09:22 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

570 68H-119.61 14-11-2026 09:57 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

571 68A-354.48 14-11-2026 10:02 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

572 30B-885.97 14-11-2026 10:18 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

573 68A-519.91 14-11-2026 10:28 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

574 68PA-056.37 14-11-2026 10:37 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.4.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

575 59NA-093.49 14-11-2026 10:43 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

576 60A-549.22 14-11-2026 10:53 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

577 68H-046.25 15-11-2026 08:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

578 68H-112.40 15-11-2026 08:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

579 69H-023.39 15-11-2026 08:02 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

580 36B5-697.32 15-11-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

581 68E1-323.31 15-11-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

582 68P1-798.39 15-11-2026 08:08 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

583 68P1-103.75 15-11-2026 08:09 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

584 68H-071.70 15-11-2026 08:12 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

585 65H-028.56 15-11-2026 08:15 Ô tô con 6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

586 68A-316.87 15-11-2026 08:17 Ô tô con 6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

587 68H-122.33 15-11-2026 08:17 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

588 68H-064.18 15-11-2026 08:18 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

589 68H-123.33 15-11-2026 08:18 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

590 71B4-380.37 15-11-2026 08:18 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

591 68E-015.91 15-11-2026 08:19 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

592 68H-050.84 15-11-2026 08:20 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

593 68B1-296.57 15-11-2026 08:22 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

594 68H-053.77 15-11-2026 08:24 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

595 68P1-626.71 15-11-2026 08:24 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

596 89H-155.90 15-11-2026 08:25 Ô tô con 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

597 68H-088.54 15-11-2026 08:28 Ô tô khách 6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

598 94AH-098.91 15-11-2026 08:28 Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 7.2.b.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h