Trong lịch sử giáo dục và văn hóa Việt Nam, Giáo sư Đặng Thai Mai (1902–1984) được biết đến là một học giả uyên bác, nhà nghiên cứu văn học và nhà giáo dục có nhiều đóng góp quan trọng. Ông sinh ra trong một gia đình khoa bảng giàu truyền thống yêu nước tại huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cha ông là Phó bảng Đặng Nguyên Cẩn, từng tham gia phong trào Duy Tân.

Trong sự nghiệp của mình, GS Đặng Thai Mai từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Bộ trưởng Giáo dục năm 1946, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện trưởng Viện Văn học từ năm 1959 đến 1976. Ông cũng là đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa V. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, ông còn xây dựng một gia đình trí thức đặc biệt cùng người vợ Hồ Thị Toan. Hai vợ chồng có 6 người con, gồm 5 gái và 1 trai, tất cả đều trở thành Giáo sư hoặc Phó Giáo sư.

Hình ảnh vợ chồng cùng các con gia đình GS Đặng Thai Mai

Người con gái cả Đặng Bích Hà là Phó Giáo sư sử học, sau này trở thành phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Con gái thứ hai, Đặng Thị Hạnh, là Phó Giáo sư, Nhà giáo Ưu tú, chuyên gia nghiên cứu văn học Pháp, từng giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Người con gái thứ ba, Đặng Thanh Lê, trở thành Giáo sư văn học Việt Nam, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu văn học trung đại. Trong khi đó, người con gái thứ tư Đặng Anh Đào là Phó Giáo sư, nhà nghiên cứu và dịch giả văn học phương Tây.

Đáng chú ý, người con trai duy nhất Đặng Thái Hoàng không theo đuổi lĩnh vực văn học như cha và các chị mà lựa chọn ngành kiến trúc. Ông trở thành Phó Giáo sư, kiến trúc sư, xuất bản nhiều công trình nghiên cứu và được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2007.

Người con gái út Đặng Xuyến Như cũng lựa chọn một hướng đi khác, trở thành Phó Giáo sư ngành sinh học, từng giữ chức Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ. Điều đặc biệt là sáu người con đều thành danh bằng con đường học tập, nghiên cứu của riêng mình, dù trưởng thành trong những giai đoạn đất nước trải qua nhiều biến động.

GS Đặng Thai Mai

Ba người con rể là tướng lĩnh quân đội, những đám cưới đặc biệt thời chiến

Không chỉ có 6 người con thành đạt, gia đình GS Đặng Thai Mai còn được biết đến với ba người con rể là tướng lĩnh quân đội, gồm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Phạm Hồng Cư và Trung tướng Phạm Hồng Sơn.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết hôn với bà Đặng Bích Hà năm 1946. Trước khi trở thành bố vợ và con rể, ông và GS Đặng Thai Mai đã là những người bạn, người đồng chí thân thiết, từng cùng giảng dạy tại Trường tư thục Thăng Long và tham gia hoạt động cách mạng.

Đặc biệt, dù trở thành con rể, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn giữ cách xưng hô anh – em với GS Đặng Thai Mai. Trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha vợ, Đại tướng vẫn thân mật gọi ông là "anh Mai" khi nhắc lại những kỷ niệm thời hoạt động cách mạng.

Người con rể thứ hai là Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chồng PGS Đặng Thị Hạnh.

Một kỷ niệm thú vị là năm 1953, khi trở về từ chiến trường, Phạm Hồng Cư đến thăm gia đình GS Đặng Thai Mai. Trong bữa cơm hôm ấy, người lính ăn hết nồi cơm cùng 5–6 đĩa nhút khiến các em trong nhà kinh ngạc. Tuy nhiên, vợ chồng GS Đặng Thai Mai rất cảm thông bởi hiểu sự thiếu thốn của người lính lâu ngày xa nhà.

GS Đặng Thai Mai và người con rể đặc biệt - Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người con rể thứ ba là Trung tướng Phạm Hồng Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, chồng PGS Đặng Anh Đào.

Hai người quen nhau trong một lần Phạm Hồng Sơn về phép năm 1953. Đám cưới được tổ chức năm 1954 tại nơi gia đình tản cư, trong hoàn cảnh chiến tranh còn nhiều khó khăn. Cả làng được mời đến uống chè, ăn kẹo, còn cô dâu cùng đội thiếu nhi nhảy múa dưới ánh sáng những chiếc đèn dầu tự chế.

Người cha ít kèm con học và gia tài để lại chỉ là những giá sách

Điều đáng chú ý là dù cả sáu người con đều trở thành những trí thức có học hàm cao, GS Đặng Thai Mai lại không thường xuyên trực tiếp kèm cặp việc học của con.

Trong cuộc phỏng vấn về cuốn hồi ký Cô bé nhìn mưa, PGS Đặng Thị Hạnh kể rằng cha bà rất bận rộn, ít đưa ra những lời giáo huấn. Ông từng nói nửa đùa nửa thật: "Ba không dạy bay, ở nhà ta chỉ nhặt chữ rơi ngoài ngạch là đủ thông".

Theo lời bà, trong nhà có rất nhiều sách, từ phòng làm việc, tủ sách đến những chiếc bàn. Người cha thường chong đèn làm việc đến khuya, còn các con được tự do lựa chọn sách và tìm hiểu những lĩnh vực yêu thích.

Tuy nhiên, đằng sau thành công của sáu người con còn có vai trò quan trọng của bà Hồ Thị Toan. Xuất thân trong gia đình nhà Nho yêu nước, bà là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy các con trong những năm tháng chồng bận rộn với công việc giáo dục, nghiên cứu và hoạt động xã hội.

Bà Hồ Thị Toan cùng các con

Dù phần lớn công việc chăm sóc, dạy dỗ sáu người con do bà Hồ Thị Toan đảm đương, thành quả ấy vẫn được xem là công sức chung của cả hai vợ chồng. Sinh thời, GS Đặng Thai Mai dành phần lớn cuộc đời cho giáo dục và nghiên cứu. Thế nhưng, khi nhắc đến di sản của cha, người con trai duy nhất Đặng Thái Hoàng lại nhớ về những điều rất giản dị.

Ông cho biết sau khi cha qua đời, những gì ông để lại là mấy giá sách cùng nếp nhà, nếp học cho con cháu. Có lẽ, đó cũng là điều đặc biệt nhất của gia đình GS Đặng Thai Mai: Không chỉ có những học hàm, chức vụ hay danh tiếng, mà còn là truyền thống coi trọng tri thức, tinh thần tự học và nếp nhà được gìn giữ qua nhiều thế hệ.