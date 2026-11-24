Thịt bò, thịt lợn là những loại thịt đỏ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, ăn thịt đỏ sai cách có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trường hợp anh Hồng, 45 tuổi, là quản lý một công ty. Người đàn ông này gần như ngày nào cũng ăn thịt bò, thịt lợn. Cuối tuần, anh thường tụ tập ăn thịt nướng và uống bia.

Sau vài năm, cân nặng và huyết áp của anh liên tục tăng. Một lần, anh phải nhập viện vì lên cơn gout. Kết quả kiểm tra bất ngờ cho thấy chức năng thận của anh suy giảm và anh được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn 3.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, thịt đỏ không phải thực phẩm độc hại, nhưng 5 cách ăn dưới đây có thể gây bất lợi cho thận.

5 cách tiêu thụ thịt đỏ gây hại cho thận

1. Ăn thịt đỏ quá thường xuyên, quá nhiều

Lạm dụng thịt đỏ có thể gây hại cho thận (Ảnh: Getty)

Ăn thịt đỏ hàng ngày với số lượng lớn có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận do quá trình phân giải protein tạo ra các chất thải chứa nitơ cần được đào thải.

Phân tích tổng hợp 21 nghiên cứu, công bố trên British Journal of Nutrition năm 2025, ghi nhận cứ tăng 100g thịt đỏ tiêu thụ mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh thận mạn tăng khoảng 34%.

Bác sĩ khuyên người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn thịt đỏ khoảng 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần 70-100g thịt chín. Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới khuyến nghị không quá 350-500g thịt đỏ chín mỗi tuần.

2. Thường xuyên ăn thịt chứa nhiều mỡ

Thịt ba chỉ, thịt bò nhiều vân mỡ hay các món thịt béo ngậy thường hấp dẫn nhưng chứa nhiều chất béo bão hòa và năng lượng. Theo bác sĩ, chế độ ăn nhiều chất béo và calo kéo dài dễ dẫn đến béo phì, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ tổn thương thận.

3. Thường xuyên ăn thịt nướng cháy xém

Thịt nướng (Ảnh: Getty)

Thịt nướng cháy cạnh tuy thơm ngon nhưng tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe. Khi nướng trực tiếp trên lửa ở nhiệt độ trên 200°C, đặc biệt khi thịt bị cháy, có thể hình thành các chất có hại như PAHs, HCAs và AGEs.

Trong đó, PAHs (hydrocarbon thơm đa vòng) và HCAs (amin dị vòng) là những nhóm chất có thể gây tổn thương ADN, làm tăng nguy cơ ung thư. Còn AGEs (sản phẩm glycat hóa bền vững) là các hợp chất hình thành khi đường phản ứng với protein hoặc chất béo, nhất là ở nhiệt độ cao. Khi tích tụ quá nhiều, AGEs có thể thúc đẩy tình trạng viêm, stress oxy hóa, gây bất lợi cho sức khỏe thận.

Ngoài ra, thịt nướng thường được tẩm ướp nhiều muối. Tiêu thụ quá nhiều natri dễ gây tăng huyết áp, lâu dài có thể ảnh hưởng chức năng thận.

4. Thường xuyên ăn thịt đỏ cùng bia rượu

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, kết hợp lượng lớn thịt đỏ, bia rượu và đồ nhắm mặn có thể khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều calo, natri, đồng thời làm tăng axit uric.

Đặc biệt, người béo phì, tăng huyết áp hoặc có axit uric cao càng cần tránh thói quen này. Chỉ một bữa ăn uống quá mức cũng có thể góp phần kích hoạt cơn gout vào ngày hôm sau ở người có nguy cơ.

5. Thường xuyên ăn thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn (Ảnh: Harvard Health)

Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông và lạp xưởng là những thực phẩm bác sĩ đặc biệt khuyến cáo hạn chế. Các loại thịt này thường chứa nhiều natri, chất béo và phụ gia chế biến.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Renal Nutrition năm 2020 cho thấy, những người ăn nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường nhấn mạnh, nếu chỉ chọn một nhóm thịt đỏ cần cắt giảm trước tiên, ông sẽ chọn thịt chế biến sẵn.

Theo chuyên gia, điều quan trọng không phải kiêng hoàn toàn thịt đỏ mà là kiểm soát lượng ăn, lựa chọn thịt phù hợp và chế biến lành mạnh để giảm nguy cơ ảnh hưởng đến thận.