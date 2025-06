CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng, kiểm tra tại các khu vực này

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phối hợp với công an các phường tiếp tục tổ chức tuần tra, tuyên truyền, xử lý vi phạm tại khu vực đường sắt qua các phố Phùng Hưng - Trần Phú - Lê Duẩn bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Tổ công tác yêu cầu các hộ kinh doanh không bày bàn ghế, phục vụ khách sát mép đường ray.

Trong ngày, Đội CSGT đường bộ số 1 và số 2 phối hợp Công an các phường Hàng Bông, Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm), Điện Biên (quận Ba Đình) đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm, hướng dẫn người dân và du khách rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổ công tác tập trung tuyên truyền về hành lang an toàn giao thông đường sắt, yêu cầu các hộ kinh doanh không bày bàn ghế, phục vụ khách sát mép đường ray. Các trường hợp tụ tập, chụp ảnh, uống cà phê gần đường tàu đều được nhắc nhở, hướng dẫn di chuyển khỏi khu vực.

Hoạt động nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách tại khu vực tuyến đường sắt dân sinh.

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, cùng với việc phối hợp công an cơ sở, đơn vị sẽ duy trì kiểm tra vào sáng và chiều hàng ngày, nhất là trong mùa du lịch cao điểm.