CSGT Lâm Đồng tặng lì xì, quà cho bà con trên đường về quê ăn Tết

Tại đây, 200 phần quà Tết cùng nhu yếu phẩm thiết yếu được trao tận tay người dân. Những phong bao lì xì đỏ thắm cũng được gửi đến các em nhỏ theo gia đình về quê, như lời chúc năm mới bình an, đủ đầy.