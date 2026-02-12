CSGT Lâm Đồng tặng lì xì, quà cho bà con trên đường về quê ăn Tết
12-02-2026 - 15:49 PM |
Xã hội
Giữa dòng người hối hả ngược xuôi những ngày cận Tết, có 200 phần quà cùng những phong bao lì xì đỏ thắm đã được lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng trao tận tay bà con trên quốc lộ 1A, tiếp thêm động lực và hơi ấm cho hành trình dài trở về quê.
Nhiều ngày nay, tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng), Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các "mạnh thường quân" tổ chức chương trình "Tiếp sức bà con trên đường về quê ăn Tết".
Hoạt động diễn ra trong không khí khẩn trương nhưng đầy sẻ chia, khi hàng trăm người dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về miền Trung, miền Bắc dừng chân nghỉ ngơi sau quãng đường dài.
Tại đây, 200 phần quà Tết cùng nhu yếu phẩm thiết yếu được trao tận tay người dân. Những phong bao lì xì đỏ thắm cũng được gửi đến các em nhỏ theo gia đình về quê, như lời chúc năm mới bình an, đủ đầy.
Mỗi dịp Tết đến, những phần quà nhỏ cùng lời chúc bình an lại được lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng trao tận tay bà con, tiếp thêm hơi ấm giữa hành trình xa.
Những cái bắt tay, lời chúc đầu xuân và sự hỗ trợ kịp thời để mỗi chuyến xe xuân của bà con về quê thêm trọn vẹn.
Trung tá Vũ Mạnh Hà - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, cho biết: Trong cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến phụ trách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Song song với trao quà, lực lượng CSGT còn tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông; điều khiển phương tiện đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không sử dụng rượu bia.
"Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, việc đồng hành, hỗ trợ bà con trên hành trình dài về quê là hoạt động được duy trì nhiều năm qua, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ", trung tá Hà nhấn mạnh.
Theo
Tiền Phong
