Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

12-02-2026 - 13:41 PM | Xã hội

Nhiều ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ lên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây khi dòng người rời TPHCM về quê, du lịch tăng mạnh.

Trưa 12-2 (25 tháng Chạp), ghi nhận tại nút giao lên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, khu vực vòng xoay Liên Phường – Võ Chí Công (phường Phước Long, TPHCM), lưu lượng phương tiện tăng cao, giao thông diễn biến phức tạp.

Đây là nút giao quan trọng trên trục Võ Chí Công – Vành đai 2. Từ các hướng nội đô như TP Thủ Đức, quận 7, quận 2 (cũ)... ô tô, xe máy dồn về các nhánh đường dẫn để nhập cao tốc. Trong dòng xe đông đúc tại vòng xoay, xe máy phải len lỏi giữa ô tô để thoát kẹt.

VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây

Theo ghi nhận, các loại ô tô cá nhân, xe khách chiếm số lượng lớn, dồn về khu vực nhập làn cao tốc. Một số thời điểm, phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét, di chuyển chậm, thậm chí gần như đứng bánh. Nhiều tài xế cho biết phải mất khá nhiều thời gian mới có thể nhích lên được đoạn đường dẫn vào cao tốc.

VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 1.
VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 2.
VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 3.
VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 4.
VIDEO: Ô tô bị "níu chân" ở cửa ngõ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây - Ảnh 5.

Hình ảnh đường Võ Chí Công hướng lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Một số người dân tranh thủ rời TPHCM sớm để tránh cao điểm những ngày giáp Tết, song vẫn không tránh khỏi cảnh bị "níu chân" ngay từ điểm vào cao tốc.

Lực lượng CSGT được bố trí túc trực tại các vị trí trọng điểm, liên tục điều tiết, phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài.

Dự báo trong những ngày tới, đặc biệt từ 25 đến 28 tháng Chạp, lưu lượng phương tiện rời TP HCM qua các tuyến cửa ngõ phía Đông tiếp tục tăng mạnh.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian xuất phát phù hợp, theo dõi thông tin giao thông để tránh các khung giờ cao điểm, góp phần giảm áp lực cho tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo Ý Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người thợ hồ quê Hưng Yên trúng số "khủng" ngày giáp Tết: Xảy ra chuyện hy hữu khi bàn giao tiền thưởng

Người thợ hồ quê Hưng Yên trúng số "khủng" ngày giáp Tết: Xảy ra chuyện hy hữu khi bàn giao tiền thưởng Nổi bật

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm ở 2 tỉnh trong chuyên án thuốc giả quy mô lớn, bắt Đoàn Thị Lam SN 1972

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm ở 2 tỉnh trong chuyên án thuốc giả quy mô lớn, bắt Đoàn Thị Lam SN 1972 Nổi bật

Cận cảnh 615 thùng carton màu đỏ nặng 10.890,6 kg được kiểm đếm, niêm phong rồi tiêu hủy đồng loạt: Bên trong chứa gì?

Cận cảnh 615 thùng carton màu đỏ nặng 10.890,6 kg được kiểm đếm, niêm phong rồi tiêu hủy đồng loạt: Bên trong chứa gì?

13:19 , 12/02/2026
Ùn tắc kéo dài tại khu vực Đèo Cả

Ùn tắc kéo dài tại khu vực Đèo Cả

12:59 , 12/02/2026
Một giám đốc công ty dược bị khởi tố

Một giám đốc công ty dược bị khởi tố

12:28 , 12/02/2026
CSGT TPHCM gợi ý 36 lộ trình ít kẹt xe dịp Tết

CSGT TPHCM gợi ý 36 lộ trình ít kẹt xe dịp Tết

09:37 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên