CSGT TPHCM gợi ý 36 lộ trình ít kẹt xe dịp Tết

Ngày 12-2, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM hướng dẫn các lộ trình tránh ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

1. Khu vực Cầu Bình Triệu 1

- Lộ trình 1: Từ Vòng xoay Hàng Xanh ra Phạm Văn Đồng

Từ vòng xoay Hàng Xanh → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 → rẽ trái Đinh Bộ Lĩnh → rẽ phải vào Nguyễn Xí → rẽ phải vào Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi.

Ùn tắc giao thông trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM.

- Lộ trình 2: Từ trung tâm ra Phạm Văn Đồng

Từ đường Lê Văn Duyệt → rẽ trái vào Phan Đăng Lưu → rẽ phải vào Nơ Trang Long → rẽ trái vào Nguyễn Xí → rẽ phải vào Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi.

2. Cầu Bình Triệu 2

- Lộ trình 1: Quốc lộ 13 → Phạm Văn Đồng → cầu Bình Lợi.

- Lộ trình 2: Đường Phạm Văn Đồng → Tô Ngọc Vân → Vòng xoay Chợ Thủ Đức → Võ Văn Ngân → Đặng Văn Bi → Nguyễn Văn Bá → Võ Nguyên Giáp → cầu Rạch Chiếc.

- Lộ trình 3: Vòng xoay Bình Phước → Quốc lộ 13 → Hiệp Bình → Phạm Văn Đồng → Kha Vạn Cân → đường số 2 → Nguyễn Văn Bá → Võ Nguyên Giáp → cầu Rạch Chiếc.

3. Khu vực cầu Bình Điền (hướng TPHCM - Tây Ninh)

- Lộ trình 1: Vòng xoay An Lạc → Lê Khả Phiêu → Trần Đại Nghĩa → Nguyễn Cửu Phú → Thế Lữ (hoặc Nguyễn Hữu Trí) → Võ Trần Chí (hoặc Bùi Thanh Khiết) → Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) đi các tỉnh Miền Tây.

- Lộ trình 2: Vòng xoay An Lạc → Lê Khả Phiêu → Hưng Nhơn → Nguyễn Cửu Phú → Thế Lữ (hoặc Nguyễn Hữu Trí) → Võ Trần Chí (hoặc Bùi Thanh Khiết) → Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) đi các tỉnh miền Tây.

- Lộ trình 3: Khu vực An Sương → Lê Đức Anh → Võ Trần Chí → Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) đi các tỉnh miền Tây.

4. Khu vực Cầu Bình Điền (hướng Tây Ninh đi TPHCM)

- Lộ trình 1: Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) → Võ Trần Chí → Thế Lữ (hoặc Trần Đại Nghĩa, hoặc Trần Văn Giàu) → Lê Khả Phiêu (hoặc Lê Đức Anh) → Đi về các tỉnh miền Đông Nam bộ hoặc trung tâm thành phố.

- Lộ trình 2: Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) → Bùi Thanh Khiết (hoặc Đường Tân Túc) → Nguyễn Hữu Trí → Cầu Chợ Đệm → Nguyễn Cửu Phú → Hưng Nhơn (hoặc Trần Đại Nghĩa, hoặc Trần Văn Giàu, hoặc Tỉnh lộ 10) → Lê Khả Phiêu (hoặc Lê Đức Anh) → Đi vào trung tâm thành phố hoặc về các tỉnh miền Đông Nam bộ.

- Lộ trình 3: Cao tốc TPHCM → Trung Lương (hoặc Lê Khả Phiêu) → Bình Thuận_Chợ Đệm → Nguyễn Văn Linh → Quốc Lộ 50 (hoặc Phạm Hùng, hoặc Nguyễn Hữu Thọ) → Trung tâm thành phố (hoặc các tỉnh miền Đông Nam Bộ).

5. Khu vực Cầu Xáng trên đường Trần Văn Giàu

- Lộ trình 1:

+ Hướng TPHCM đi Tây Ninh: Đường Trần Văn Giàu → Thanh Niên → Đặng Công Bỉnh → Nguyễn Văn Bứa → DT824 (hoặc DT823B) → DT825 → Trần Văn Giàu.

+ Hướng Tây Ninh - đi TPHCM: Đường Trần Văn Giàu → DT825 → Cổng Cụm KCN Hải Sơn - Làng Sen → DT823B → DT824 → Nguyễn Văn Bứa → Đặng Công Bỉnh → Thanh Niên → Trần Văn Giàu.

- Lộ trình 2:

+ Hướng TPHCM đi Tây Ninh: Đường Trần Văn Giàu → Vĩnh Lộc → Quách Điêu → Dương Công Khi → Nguyễn Văn Bứa → DT824 (hoặc DT823B) → DT825 → Trần Văn Giàu.

+ Hướng Tây Ninh - đi TPHCM: Đường Trần Văn Giàu (Cầu Đôi) → Đường vào KCN An Hạ → An Hạ → Nguyễn Văn Bứa → Đặng Công Bỉnh → Thanh Niên → Trần Văn Giàu.

- Lộ trình 3:

+ Hướng TPHCM đi Tây Ninh: Đường Trần Văn Giàu → Võ Văn Vân → Vĩnh Lộc → Quách Điêu → Dương Công Khi → Nguyễn Văn Bứa → DT824 (hoặc DT823B) - DT825 → Trần Văn Giàu.

+ Hướng Tây Ninh - đi TPHCM: Đường Trần Văn Giàu (Cầu Đôi) → Đường vào KCN An Hạ → An Hạ → Nguyễn Văn Bứa → Dương Công Khi → Quách Điêu → Vĩnh Lộc → Trần Văn Giàu.

6. Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu

- Lộ trình 1:

+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Liên ấp 3_4 → Đường Ranh Bình Tân → Liên khu 4-5 → KDC Vĩnh Lộc → Nguyễn Thị Tú.

+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc → Thới Hòa → Quách Điêu → Dân Công Hỏa Tuyến → Kênh Trung ương → Vĩnh Lộc.

- Lộ trình 2:

+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Đường số 3A (hoặc Đường 3B) → Liên khu 4-5 → KDC Vĩnh Lộc → Nguyễn Thị Tú.

+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc → Thới Hòa → Quách Điêu → Liên Ấp 2 - 6 - Kênh Trung ương → Vĩnh Lộc.

- Lộ trình 3:

+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Liên Ấp 123 → Tây Lân → Lê Đức Anh → Nguyễn Thị Tú.

+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 1 KCN Vĩnh Lộc → Vĩnh Lộc → Phạm Thị Nghĩ → Quách Điêu → Liên ấp 2 - 6 → Kênh Trung Uơng → Vĩnh Lộc.

7. Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị

- Lộ trình 1: Đường Nguyễn Oanh → Lê Văn Thọ → Lê Đức Thọ → Quang Trung.

- Lộ trình 2: Đường Nguyễn Oanh → Nguyễn Văn Lượng → Thống Nhất → Quang Trung.

- Lộ trình 3: Đường Phan Văn Trị → Đường D3 → Nguyễn Văn Lượng → Lê Đức Thọ → Phạm Văn Chiêu → Phạm Văn Đồng.

8. Đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ cầu Lớn đến Ngã ba Giồng)

- Lộ trình 1:

+ Hướng từ Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): DT823 → Tỉnh Lộ 8 → Phan Văn Khải → Lê Quang Đạo.

+ Hướng từ TPHCM đi Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Lê Quang Đạo → Phan Văn Khải → Tỉnh Lộ 8 → DT823.

- Lộ trình 2:

+ Hướng từ Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Tỉnh Lộ 10 → Lê Đức Anh.

+ Hướng từ TPHCM đi Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Lê Đức Anh → Tỉnh Lộ 10.

- Lộ trình 3:

+ Hướng từ Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): DT824 → DT823B → Tỉnh Lộ 8 → Phan Văn Khải → Lê Quang Đạo

+ Hướng từ TPHCM đi Tây Ninh (tỉnh Long An cũ): Lê Quang Đạo → Phan Văn Khải → Tỉnh Lộ 8 → DT823B → DT824.

9. Giao lộ Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh

- Lộ trình khi xảy ra ùn ứ trên tuyến Văn Tiến Dũng (hướng từ TPHCM đi Tây Ninh): Quốc lộ 50 + Nguyễn Văn Linh rẽ phải Nguyễn Văn Linh → rẽ trái vào Trịnh Quang Nghị → đi thẳng Trịnh Quang Nghị hoặc rẽ phải vào đường song hành Quốc lộ 50 ra Văn Tiến Dũng.

- Hướng từ Bình Chánh (cũ) về Quận 9 (cũ) - dành cho xe ô tô con và xe mô tô: Đường Nguyễn Văn Linh rẽ trái vào Trịnh Quang Nghị → rẽ phải tại Phạm Thế Hiển → Dương Bá Trạc → đường số 4 → Nguyễn Thị Thập hoặc lưi thông trên Phạm Thế Hiển đến Trần Xuân Soạn.

10. Giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão

- Lộ trình 1: Đường Nguyễn Thái Sơn → Phạm Văn Đồng → Nguyễn Văn Nghi → Nguyễn Thái Sơn.

- Lộ trình 2: ĐườngNguyễn Thái Sơn → Nguyễn Văn Nghi → Lê Lợi → Nguyễn Oanh - Quang Trung.

- Lộ trình 3: Đường Nguyễn Thái Sơn → Phạm Ngũ Lão → Ngã 6 Gò Vấp → Nguyễn Kiệm.

11. Đoạn qua phường Phú Mỹ đến giáp ranh tỉnh Đồng Nai (từ Km 37+400, phường Phú Mỹ đến Km 45+300, Quốc lộ 51)

- Lộ trình 1: Quốc lộ 51, hướng từ phường Phú Mỹ đi xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai đến Km41+200 QL51 (Ngã ba Mỹ Xuân) rẽ phải vào đường TL Võ Văn Kiệt (tên thường gọi Mỹ Xuân – Ngãi Giao) đến Km30+450 QL56 (Vòng xoay Ngãi Giao) rẽ trái đi vào Quốc lộ 56 hướng Cẩm Mỹ, Đồng Nai đến Quốc lộ 1 đi Ngã Ba Dầu Giây.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 51, hướng từ Phường Tân Hải đi xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai đến Km54+100 QL51 (Ngã ba Hội Bài) rẽ phải đường TL992 (tên thường gọi Hội Bài – Phước Tân) đến Km36+500 QL56 (Vòng xoay Đức Mỹ) rẽ trái đi vào Quốc lộ 56 hướng Cẩm Mỹ, Đồng Nai đến Quốc lộ 1 đi Ngã Ba Dầu Giây.

- Lộ trình 3: Quốc lộ 51, hướng từ xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai đi phường Phú Mỹ đến Km 38+200 (KCN Mỹ Xuân A) rẽ phải vào cổng KCN đến các giao lộ tùy tình hình lưu lượng rẽ trái đi các đường song hành với Quốc lộ 51.

12. Vòng xoay Lăng Cha Cả

- Lộ trình 1: Đường Cộng Hòa → Út Tịch → Trường Sa.

- Lộ trình 2: Đường Hoàng Văn Thụ → Phan Thúc Duyện → 18E → Cộng Hoà- Trường Chinh.

13. Nút giao Mỹ Thủy

Ô tô con đi từ phường Tân Mỹ qua phường Cát Lái chọn lộ trình không đi qua cầu Phú Mỹ để vào vòng xoay Mỹ Thuỷ: Đường Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn Linh → cầu Tân Thuận → Nguyễn Tấn Thành → cầu Khánh Hội → Tôn Đức Thắng → cầu Ba Son → R12 → Tố Hữu → Nguyễn Cơ Thạch → Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống → vòng xoay Mỹ Thủy (hoặc đi theo lộ trình mong muốn vào đường dẫn cao tốc từ nút giao An Phú).

14. Giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu

- Lộ trình 1:

+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Liên ấp 3-4 - Đường Ranh Bình Tân - Liên khu 4-5 → KDC Vĩnh Lộc → Nguyễn Thị Tú.

+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc → Thới Hòa → Quách Điêu → Dân Công Hỏa Tuyến → Kênh Trung ương → Vĩnh Lộc.

- Lộ trình 2:

+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Đường số 3A (hoặc Đường 3B) → Liên khu 4-5 → KDC Vĩnh Lộc → Nguyễn Thị Tú

+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú → Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc → Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc → Thới Hòa → Quách Điêu → Liên Ấp 2_6 → Kênh Trung ương → Vĩnh Lộc.

- Lộ trình 3:

+ Hướng Vĩnh Lộc đi Nguyễn Thị Tú: Đường Vĩnh Lộc → Lại Hùng Cường → Võ Văn Vân → Liên Ấp 123 → Tây Lân → Lê Đức Anh → Nguyễn Thị Tú.

+ Hướng Nguyễn Thị Tú đi Vĩnh Lộc: Đường Nguyễn Thị Tú - Đường số 5 KCN Vĩnh Lộc - Đường số 1 KCN Vĩnh Lộc → Vĩnh Lộc → Phạm Thị Nghĩ → Quách Điêu → Liên ấp 2_6 → Kênh Trung Uơng → Vĩnh Lộc.

15. Giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh

- Hướng từ Bình Chánh (cũ) đi Nhà Bè (cũ)

+ Lộ trình 1 (ưu tiên cho xe nhỏ): Đường Nguyễn Văn Linh → rẽ phải vào Lê Văn Lương → tiếp tục đi thẳng về Nhà Bè (cũ).

+ Lộ trình 2 (xe tải, container): Đường Nguyễn Văn Linh → rẽ phải vào Quốc lộ 50 → Nguyễn Bình → Lê Văn Lương → Nhà Bè (cũ).

- Hướng từ Nhà Bè (cũ) đi Bình Chánh (cũ)

+ Lộ trình 1: Đường Lê Văn Lương → Nguyễn Bình → Quốc lộ 50 → Nguyễn Văn Linh.

+ Lộ trình 2 (xe nhỏ): Đường Lê Văn Lương → Nguyễn Văn Linh (qua cầu Rạch Đĩa).

- Hướng từ Quận 4 (cũ) qua Nguyễn Hữu Thọ đi Bình Chánh (cũ): Đường Nguyễn Hữu Thọ → Phạm Hữu Lầu → Huỳnh Tấn Phát → Nguyễn Văn Linh → Bình Chánh.

- Hướng từ Quận 7 (cũ) (Phú Mỹ Hưng) đi Nhà Bè (cũ)

+ Lộ trình 1: Đường Lê Văn Lương → Nguyễn Bình → Nhà Bè.

+ Lộ trình 2: Đường Trần Trọng Cung → Huỳnh Tấn Phát → Nhà Bè.

16. Ngã tư Tây Hòa

- Lộ trình 1: Hướng Đồng Nai → Xa lộ Hà Nội → Võ Nguyên Giáp → Đường số 2 → Kha Vạn Cân → Phạm Văn Đồng → Cầu Bình Lợi → Nguyễn Xí → Đinh Bộ Lĩnh → Điện Biên Phủ.

- Lộ trình 2: Hướng Cầu Sài Gòn → Xa lộ Hà Nội → Trần Não → Song Hành → Nguyễn Hoàng → Song hành cao tốc → Đỗ Xuân Hợp → Nguyễn Duy Trinh → Võ Chí Công → Đường D1 → Khu CNC → Xa lộ Hà Nội → Cầu Đồng Nai.

17. Giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị

- Lộ trình 1: Đường Phạm Văn Đồng → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Lê Quang Định → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 2: Đường Phan Văn Trị → Lê Quang Định → Nơ Trang Long → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 3: Đường Phan Văn Trị → Nguyên Hồng → Nguyễn Văn Nghi → Nguyễn Thái Sơn → Nguyễn Văn Đậu → Trường Sa.

18. Khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm

- Lộ trình 1: Đường Đinh Tiên Hoàng → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Nam Kỳ Khởi Nghĩa → rẽ phải Lê Lợi → đi thẳng Trần Hưng Đạo → rẽ trái Nguyễn Văn Học → qua Cầu Ông Lãnh.

- Lộ trình 2: Đường Nguyễn Tất Thành → rẽ trái Hoàng Diệu → rẽ phải Cầu Calmet → vào đường Calmet → rẽ phải Trần Hưng Đạo → đi thẳng Lê Lợi → rẽ trái Pasteur → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Đinh Tiên Hoàng.

19. Giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám

- Lộ trình 1: Cộng Hòa → Trường Chinh → Phan Thúc Duyện; Cộng Hòa → Trường Chinh → CMT8.

- Lộ trình 2: Tại nút giao Ấp Bắc – Cộng Hòa, rẽ trái vào Ngô Bệ, di chuyển ra Hoàng Hoa Thám → Trần Quốc Hoàn → 18E → Cộng Hòa.

20. Đường Nguyễn Thị Định (từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái)

Ô tô con đi từ cầu Phú Mỹ đến vòng xoay Mỹ Thủy để vào cảng Cát Lái, chọn lộ trình cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải đường số 2 → rẽ trái đường K1 → rẽ phải đường số 8 → đường B → chọn tiếp lộ trình mong muốn rẽ trái vào đường C hoặc đường D hoặc đường A vào Cảng Cát Lái.

21. Nút giao An Phú

- Lộ trình 1: Đường Võ Nguyên Giáp → Cầu Rạch Chiếc → Đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Cầu Đồng Nai.

- Lộ trình 2: Đường Mai Chí Thọ → Đồng Văn Cống.

- Lộ trình 3: Đường Trần Não → Mai Chí Thọ hoặc đường Trần Não → Tố Hữu.

22. Đường Nguyễn Tất Thành

- Lộ trình 1: (Không lên cầu Tân Thuận 1, Tân Thuận 2) đi Nguyễn Văn Linh → rẽ phải Nguyễn Hữu Thọ → cầu Kênh Tẻ → Khánh Hội → rẽ phải Hoàng Diệu → rẽ trái Cầu Ông Lãnh → Nguyễn Thái Học → rẽ phải Trần Hưng Đạo → đi thẳng Lê Lợi → rẽ trái Pasteur → rẽ phải Lê Duẩn → rẽ trái Đinh Tiên Hoàng.

- Lộ trình 2: Đường Tôn Đức Thắng → rẽ phải Hàm Nghi → rẽ trái Trần Hưng Đạo → rẽ trái Nguyễn Thái Học → Cầu Ông Lãnh → rẽ phải Hoàng Diệu → rẽ trái Khánh Hội → Cầu Kênh Tẻ → Nguyễn Hữu Thọ → rẽ trái Nguyễn Thị Thập → rẽ trái Nguyễn Văn Linh.

23. Đường Dương Bá Trạc - Khu vực cầu Kênh Xáng

- Lộ trình 1: Cầu Chữ Y → Nguyễn Thị Tần → Phạm Thế Hiển → Phạm Hùng → Nguyễn Văn Linh.

- Lộ trình 2: Đường 9A → đường số 4 → cầu Him Lam → Nguyễn Thị Thập → Nguyễn Hữu Thọ.

24. Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý)

- Lộ trình 1: Đường Trường Chinh → Cộng Hòa → Tân Hải → Trường Chinh → CMT8 .

- Lộ trình 2: Đường Trường Chinh → Hẻm 508 → Cộng Hoà.

25. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng

- Lộ trình 1: ĐườngPhạm Văn Đồng → Nguyễn Xí → Ung Văn Khiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 13 → Cầu Bình Lợi → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Phan Đăng Lưu → Lê Văn Duyệt.

- Lộ trình 3: Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Nơ Trang Long → Phan Đăng Lưu → Lê Văn Duyệt.

26. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài Liệt sỹ)

- Lộ trình 1: Đường Điện Biên Phủ → Nguyễn Văn Thương → Ung Văn Khiêm → Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 2: Đường Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → Xa lộ Hà Nội → Tô Ngọc Vân → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 3: Đường Điện Biên Phủ → Trường Sa.

27. Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng

- Hướng từ Bến xe Quận 8 về Nguyễn Văn Linh: Cầu Nhị Thiên Đường → Phạm Thế Hiển → Cầu Rạch Ông → 903 Trần Xuân Soạn ra Đường Đ1 → Nguyễn Văn Linh hoặc 903 Trần Xuân Soạn → Nguyễn Thị Thập → Nguyễn Văn Linh

- Hướng từ Cầu Chánh Hưng ra Nguyễn Văn Linh: Cầu Chánh Hưng → rẽ phải Lê Quyên → rẽ phải Dương Quang Đông → Phạm Thế Hiển → Cầu Rạch Ông → 903 Trần Xuân Soạn ra Đường Đ1 → Nguyễn Văn Linh hoặc 903 Trần Xuân Soạn → Nguyễn Thị Thập → Nguyễn Văn Linh

- Hướng từ Quận 7 (cũ) về Bình Chánh (cũ): Đường Nguyễn Văn Linh → rẽ phải Phạm Hùng → rẽ trái Tạ Quang Bửu → rẽ phải Quốc lộ 50 → rẽ trái Phạm Thế Hiển → rẽ trái Trịnh Quang Nghị → rẽ phải Nguyễn Văn Linh hoặc đi thẳng Phạm Thế Hiển ra Nguyễn Văn Linh (cầu Cần Giuộc).

28. Ngã tư Hàng Xanh

- Lộ trình 1: Đường Điện Biên Phủ → Nguyễn Văn Thương → Ung Văn Khiêm → Quốc lộ 13 → Đinh Bộ Lĩnh → Nguyễn Xí → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 2: Đường Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Sài Gòn → Xa lộ Hà Nội → Phạm Văn Đồng.

- Lộ trình 3: Đường Ung Văn Khiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm.

29. Cầu Phú Cường

- Lộ trình 1: Ngã năm Phước Kiến (Quốc lộ 13) → ĐT744 (Nguyễn Chí Thanh) → Ngã tư Phú Thứ → Bến đò Cá Lăng → Củ Chi → Tỉnh lộ 15 (chỉ dành cho xe mô tô).

- Lộ trình 2: Ngã năm Phước Kiến (Quốc lộ 13) → ĐT744 (Nguyễn Chí Thanh) → cầu Bến Súc → Tỉnh lộ 15.

30. Đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (khi Cục CSGT hạn chế phương tiện lên cao tốc)

- Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai → Đồng Nai

- Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Liên Phương → rẽ trái đường D1 → Khu Công nghệ cao → rẽ phải Võ Nguyên Giáp → đi thẳng Đỗ Mười → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

- Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → cuối đường vào Phà Cát Lái → Đồng Nai.

31. Cầu Phú Cường

- Lộ trình 1 (dành cho xe mô tô và ô tô con): Tỉnh lộ 15 → Huỳnh Thị Bẳng → Nguyễn Thị Chắc → Cá Lăng → bến đò Cá Lăng → ĐT744.

- Lộ trình 2: Đường Bình Mỹ → Hà Duy Phiên → Đặng Thúc Vịnh → Trịnh Thị Dối → Bùi Công Trừng → Hà Huy Giáp → cầu Phú Long.

- Lộ trình 3 (chỉ dành cho xe mô tô): Hà Duy Phiên → đường số 169 → bến đò Bà Lụa → Phan Bội Châu, phường Phú Thọ.

32. Nguyễn Thị Định + Song hành cao tốc

- Lộ trình 1: Mai Chí Thọ → Đồng Văn Cống → Nguyễn Thị Định.

- Lộ trình 2: Song hành cao tốc → Đỗ Xuân Hợp → Nguyễn Duy Trinh → Nguyễn Thị Định.

- Lộ trình 3: Khu Công nghệ cao → Võ Chí Công → Nguyễn Thị Định.

33. Lộ trình khi đi trên đường Kinh Dương Vương từ Bến xe Miền Tây → đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1 cũ)

- Lộ trình 1: Nếu vòng xoay An Lạc bị ùn tắc giao thông: các phương tiện đi từ Bến xe Miền Tây rẽ trái ra đường Kinh Dương Vương → rẽ trái vào đường Hồ Học Lãm → rẽ phải ra đường Lê Khả Phiêu → rẽ phải đến đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1 cũ).

- Lộ trình 2: Nếu ùn xe kéo dài từ Vòng xoay An Lạc qua khỏi giao lộ đường Kinh Dương Vương + Hồ Học Lãm: các phương tiện đi từ Bến xe Miền Tây rẽ trái ra đường Kinh Dương Vương → rẽ phải vào đường Tên Lửa → rẽ trái vào đường Trần Văn Giàu → đến đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1 cũ).

34. Lộ trình đi thích hợp từ TPHCM đi tỉnh Đồng Nai

- Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai → Đồng Nai

- Lộ trình 2: Cầu Sài Gòn → Điện Biên Phủ → rẽ phải Quốc lộ 13 → Cầu Bình Triệu → đi thẳng Quốc lộ 13 → rẽ phải Vòng xoay Bình Phước → Đỗ Mười → rẽ trái Vòng xoay Linh Xuân → Hoàng Cầm → Quốc lộ 1K → Đồng Nai

- Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Phú Hữu → Võ Chí Công → đi thẳng qua Vòng xoay Liên Phương → rẽ trái đường D1 → Khu Công nghệ cao → rẽ phải Võ Nguyên Giáp → đi thẳng Đỗ Mười → cầu Đồng Nai → Đồng Nai.

- Lộ trình 4: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → rẽ phải Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định →cuối đường vào Phà Cát Lái → Đồng Nai (* Lưu ý : từ 5h đến 21h mỗi chuyến cách nhau 10 phút, từ 21h đến 5h sáng hôm sau, mỗi chuyến cách nhau 30 phút)

- Lộ trình 5: Cầu Khánh Hội → Nguyễn Tấn Thành → Cầu Tân Thuận 2 → Nguyễn Văn Linh →Huỳnh Tấn Phát → Phà Bình Khánh → Cần Giờ → Bến Phà Cần Giờ → Vũng Tàu

35. Các phương tiện di chuyển theo tuyến Quốc lộ 51 hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lên cao tốc để vào trung tâm TPHCM, theo lộ trình sau:

- Lộ trình 1: Tại Km 65+500 Quốc lộ 51 (phường Bà Rịa, TPHCM) → rẽ phải theo đường Nguyễn Hữu Thọ → Hùng Vương → Vòng xoay Hòa Long rẽ trái → Quốc lộ 56 → Đồng Nai → Quốc lộ 1A → TPHCM.

- Lộ trình 2: Tại Km 62 Quốc lộ 51 (phường Long Hương, TPHCM): Theo đường Nguyễn Hữu Cảnh rẽ trái → Lê Trọng Tấn rẽ phải → Văn Tiến Dũng rẽ trái → Đường 3/2 rẽ phải → đường tránh Quốc lộ 56 → vòng xoay Hòa Long mới rẽ trái → Quốc lộ 56 → Đồng Nai → Quốc lộ 1A → TPHCM.

- Lộ trình 3: Tại Km 54 Quốc lộ 51 (phường Tân Hoà, TPHCM): Theo đường ngã ba Hội Bài - Châu Pha → đường số 1→ Vòng xoay Đức Mỹ rẽ trái → QL56 → Đồng Nai → Quốc lộ 1 → TPHCM.

- Lộ trình 4: Tại Km 44+300 Quốc lộ 51 (phường Phú Mỹ, TP.HCM) Theo đường Cách mạng tháng Tám → ngã ba Tóc Tiên rẽ trái → ngã tư Hắc Dịch + Võ Văn Kiệt → rẽ phải Võ Văn Kiệt → Đường Bình Giã → vòng xoay Ngãi Giao rẽ trái → Quốc lộ 56 → Đồng Nai → Quốc lộ 1A → TP.HCM.

- Lộ trình 5: Tại Km 43 Quốc lộ 51 (phường Phú Mỹ, TPHCM): Theo đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao → Võ Văn Kiệt → Bình Giã → vòng xoay Ngãi Giao rẽ trái → Quốc lộ 56 → Đồng Nai → Quốc lộ 1A → TPHCM.

36. Lộ trình di chuyển hướng đi các tỉnh miền Tây:

- Lộ trình 1: Cầu Bình Điền → Nguyễn Hữu Trí → Tân Túc → Bình Thuận_Chợ Đệm → Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (hoặc đi thẳng → Lê Khả Phiêu - Quốc Lộ 1) → các tỉnh Miền Tây.

- Lộ trình 2: Cầu Chợ Đệm → Nguyễn Hữu Trí → Bùi Thanh Khiết Bình Thuận_Chợ Đệm → Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (hoặc đi thẳng → Lê Khả Phiêu - Quốc Lộ 1) → các tỉnh Miền Tây.

- Lộ trình 3: Đường Võ Trần Chí → Bình Thuận - Chợ Đệm → Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận → các tỉnh Miền Tây (hoặc → Bùi Thanh Khiết → Lê Khả Phiêu - Quốc Lộ 1 → các tỉnh Miền Tây).

- Lộ trình 4: Đường Nguyễn Văn Linh → Bình Thuận - Chợ Đệm → Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận → các tỉnh Miền Tây; hoặc →Tân Túc (Bùi Thanh Khiết) → Lê Khả Phiêu (Quốc Lộ 1) → các tỉnh Miền Tây.