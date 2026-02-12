Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Nữ tài xế ô tô đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn

12-02-2026 - 08:16 AM | Xã hội

Tối muộn 11/2, một nữ tài xế ô tô (biển kiểm soát Hà Nội) đi ngược chiều trên đường Quang Trung đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, 5 ô tô bị hư hỏng.

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 22h45 cùng ngày, tại đường Quang Trung (phường Dương Nội, TP. Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nữ tài xế ô tô BKS 30L - 683.XX di chuyển theo hướng từ QL21B đi đường Quang Trung.

Sau đó, tài xế điều khiển đi ngược chiều đường Quang Trung và xảy ra va chạm với 4 ô tô khác trên đường.

Tại hiện trường, 5 phương tiện hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT phụ trách địa bàn có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tài xế.

Bước đầu, vụ tai nạn không có thương vong về người. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Tai nạn liên hoàn trên cầu Nhật Tân, hướng đi sân bay Nội Bài ùn tắc

Theo Thanh Hà

Tiền phong

