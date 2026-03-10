Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSGT yêu cầu 291 chủ xe có biển số sau KHẨN TRƯƠNG nộp phạt nguội theo nghị định

10-03-2026 - 17:20 PM | Xã hội

Đây là danh sách các phương tiện ôtô, môtô vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông được lực lượng chức năng ghi nhận trong tuần cuối tháng 2/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo về kết quả xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn. Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 27/2/2026, lực lượng chức năng đã ghi nhận 291 trường hợp ôtô vi phạm và bị xử lý phạt nguội.

Qua tổng hợp dữ liệu, các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vượt đèn đỏ, lấn làn, đè vạch kẻ đường, rẽ trái tại nơi có biển cấm và dừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt. Trong số này, lỗi lấn làn và đè vạch kẻ đường chiếm số lượng áp đảo với 217 trường hợp, trở thành hành vi vi phạm phổ biến nhất được phát hiện trong đợt kiểm tra.

Cơ quan chức năng đã công khai danh sách các phương tiện vi phạm để chủ xe tra cứu, đồng thời yêu cầu những trường hợp liên quan sớm liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm cụ thể gồm:

12H-048.51; 14A-125.83; 14A-249.85; 14A-371.26; 14A-417.14; 14A-775.62; 14K-108.15; 15A-297.36; 15C-217.47; 15H-002.93; 15K-456.41; 17A-251.08; 18A-089.57; 19D-000.69; 20A-290.58; 20A-733.06; 20B-016.69; 20C-023.99; 28C-026.76; 29A-087.58; 29A-441.84; 29A-813.84; 29A-844.65; 29A-921.47; 29B-082.70; 29C-874.02; 29D-410.18; 29E-487.32; 29H-254.61; 29H-276.34; 29H-720.55; 29K-201.18; 29V-1458; 30A-342.68; 30B-202.61; 30C-135.99; 30E-255.57; 30E-525.27; 30E-710.13; 30E-751.16; 30G-040.36; 30G-469.01; 30G-573.51; 30G-686.84; 30H-491.69; 30H-770.61; 30K-778.82; 30K-9023; 30L-402.19; 30L-4528; 30L-474.19; 30M-637.67; 30S-1905; 34A-216.72; 34A-771.36; 35A-335.06; 35B-012.12; 36H-079.19; 49H-034.49; 50E-112.46; 50H-550.36; 51L-256.42; 60K-530.82; 88C-015.08; 88D-003.83; 89C-208.08; 89H-043.65; 98A-003.96; 98A-006.18; 98A-016.37; 98A-022.21; 98A-029.34; 98A-043.88; 98A-050.41; 98A-054.85; 98A-055.83; 98A-059.55; 98A-094.59; 98A-117.94; 98A-126.37; 98A-129.34; 98A-132.83; 98A-137.58; 98A-150.57; 98A-161.39; 98A-171.28; 98A-185.94; 98A-194.16; 98A-196.94; 98A-207.31; 98A-217.68; 98A-223.80; 98A-232.19; 98A-232.66; 98A-232.72; 98A-233.94; 98A-234.60; 98A-235.81; 98A-255.32; 98A-266.25; 98A-272.81; 98A-274.51; 98A-277.47; 98A-280.11; 98A-298.15; 98A-298.86; 98A-318.23; 98A-332.11; 98A-360.22; 98A-364.91; 98A-377.39; 98A-384.78; 98A-389.82; 98A-401.90; 98A-404.93; 98A-418.11; 98A-427.50; 98A-457.93; 98A-469.22; 98A-503.87; 98A-516.31; 98A-550.25; 98A-550.57; 98A-566.18; 98A-567.59; 98A-568.58; 98A-577.70; 98A-590.96; 98A-638.55; 98A-669.06; 98A-672.69; 98A-702.04; 98A-705.24; 98A-709.83; 98A-719.64; 98A-724.21; 98A-739.58; 98A-746.35; 98A-782.06; 98A-807.17; 98A-813.53; 98A-815.60; 98A-835.44; 98A-835.50; 98A-856.66; 98A-865.72; 98A-908.16; 98A-914.29; 98A-916.54; 98A-922.66; 98A-925.41; 98A-931.15; 98A-938.06; 98A-944.50; 98B-017.95; 98B-030.96; 98B-123.34; 98B-159.47; 98C-063.84; 98C-072.11; 98C-148.67; 98C-166.67; 98C-207.62; 98C-210.72; 98C-258.99; 98C-286.32; 98C-286.63; 98C-288.70; 98C-326.97; 98C-330.16; 98C-332.16; 98C-345.95; 98C-346.64; 98C-360.45; 98C-370.23; 98F-013.15; 98G-004.90; 98H-035.89; 98H-053.28; 98H-077.46; 98H-079.37; 98K-5829; 98K-7984; 98K-9376; 98LD-011.58; 99A-095.70; 99A-255.95; 99A-311.13; 99A-316.65; 99A-533.48; 99A-567.12; 99A-592.56; 99A-725.25; 99A-833.77; 99A-893.38; 99A-955.80; 99A-997.51; 99B-049.42; 99B-110.22; 99B-122.00; 99B-184.64; 99B-190.02; 99B-267.68; 99B-293.37; 99C-115.01; 99C-196.05; 99H-042.52; 99H-074.88; 99H-075.68; 99L-2825.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hoặc vạch kẻ đường có thể bị phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Đối với hành vi chuyển làn không đúng nơi cho phép, không bật tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn sai quy định(mỗi lần chỉ được chuyển sang làn liền kề), mức phạt dao động từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Đáng chú ý, nếu đi sai làn dẫn đến tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt từ 20 đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm quy định về làn đường, biển báo và vạch kẻ đường nhằm hạn chế vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an đề nghị 592 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Phương Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng?

Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? Nổi bật

Trước ngày 15/3: Giải đáp loạt câu hỏi về bầu cử nhiều người chưa rõ

Trước ngày 15/3: Giải đáp loạt câu hỏi về bầu cử nhiều người chưa rõ Nổi bật

Điều chuyển Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về công tác tại Văn phòng UBND TP

Điều chuyển Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội về công tác tại Văn phòng UBND TP

16:59 , 10/03/2026
Kết quả xổ số hôm nay 10-3 - xổ số miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

Kết quả xổ số hôm nay 10-3 - xổ số miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

16:38 , 10/03/2026
Chủ tịch Hà Nội đề nghị người dân tránh lo lắng, tích trữ xăng dầu không cần thiết

Chủ tịch Hà Nội đề nghị người dân tránh lo lắng, tích trữ xăng dầu không cần thiết

16:29 , 10/03/2026
Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân bình tĩnh, không tích trữ xăng dầu

Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân bình tĩnh, không tích trữ xăng dầu

16:24 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên