CT Group giành chiến thắng kép tại Dot Property Vietnam Awards

Năm 2021, Dot Property Vietnam Awards trở lại để tôn vinh và thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững tại Việt Nam sau nhiều năm liền truyền cảm hứng cho cộng đồng bất động sản trong nước lẫn khu vực. Đó cũng là lý do Dot Property Vietnam Awards 2021 tìm kiếm và tôn vinh những công trình dẫn đầu trong xu hướng phát triển bền vững với những tiêu chí: Kiến tạo môi trường sống xanh; Đóng góp cho sự phát triển kinh tế vùng, địa phương và góp phần phát triển văn hóa - xã hội.

Vượt lên những tiêu chí và quy trình đánh giá khắt khe đó, Léman Luxury được vinh danh ở hạng mục tiêu biểu "Best Luxury Mixed-Use 2021 - Toà nhà phức hợp cao cấp tốt nhất 2021". Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Léman Luxury được Dot Property Vietnam Awards xướng tên ở những hạng mục quan trọng nhất dành cho các công trình/dự án bất động sản cao cấp, khẳng định vị trí vững chắc của Léman Luxury Apartment trong phân khúc này tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Vũ Hồng Quang (đứng giữa) - Phó Chủ tịch HĐQT CT Group đón nhận giải thưởng "Best Luxury Mixed-Use" dành cho Léman Luxury trong lễ vinh danh của Dot Property Vietnam Awards 2021.

Trong suốt gần 30 năm phát triển, CT Group đã trở thành thương hiệu bất động sản uy tín và có bề dày lịch sử nhất Việt Nam, tự hào xây dựng và đưa vào vận hành những công trình có phong cách kiến trúc ấn tượng và tiện ích xứng tầm, được cả giới chuyên môn và khách hàng đánh giá cao. Trong đó, Léman Luxury là một trong những công trình mang nhiều tâm huyết trên hành trình 3 thập kỷ đã đi qua của CT Group.

Tòa nhà phức hợp Léman Luxury được nhiều tổ chức nổi tiếng bình chọn là một trong những tòa nhà nổi bật nhất của TP.HCM với kiến trúc Thụy Sĩ bán cổ điển hài hòa cùng khối đế mạnh mẽ, hiện đại. Giao thoa giữa văn hóa Đông - Tây, giữa nhịp sống hiện đại cùng các công trình cổ xưa của Quận 3 – nơi vừa được bình chọn là Top 20 Khu phố đáng sống nhất thế giới của tạp chí Timeout, Léman Luxury tự hào đã đóng góp, tôn vinh vẻ đẹp của Quận 3 và thành phố.

Léman Luxury có thiết kế cực kỳ độc đáo của khu vườn treo - một mảng xanh đáng ao ước và quý giá của người thành phố, giúp tăng 10% hàm lượng về oxy bên trong tòa nhà. Với thác nước cao 60m chắn ngang hành lang hút gió nam và vườn treo rộng lớn giúp nhiệt độ trung bình luôn thấp hơn 2-30C so với các tòa nhà xung quanh, tạo độ ẩm tuyệt vời, đồng thời hấp thụ 50% bụi mịn. Chỉ cần băng qua sảnh thang máy lóng lánh đá, gỗ Italia, thép không rỉ gam hồng ấm áp từ Nhật Bản, rực rỡ phù điêu 3D quốc hoa Thụy Sĩ là một thế giới khác, tĩnh lặng bất ngờ, chỉ có tiếng thác nước chảy từ độ cao hơn 60m và ríu rít tiếng chim hót, với khu vườn treo tự nhiên hơn 1.000m2 xanh ngắt lá, điểm xuyến hoa, tràn ngập gió trời và nắng tự nhiên.

Hồ bơi chân mây trên tầng thượng tòa nhà phóng trọn tầm mắt ra trung tâm Sài Gòn, mang đến cho những trải nghiệm đỉnh cao. Léman Luxury còn gây ấn tượng với khối đế toà nhà có 6 tầng bằng kính trong suốt theo phong cách hiện đại, có không gian vườn bên trong văn phòng, tầng 2 nhìn ra bãi cỏ xanh mát. Các căn hộ 75m2 đều có hướng khu vườn treo 1.000m2, được bố trí thông thoáng, không có cột, tất cả các phòng đều có cửa sổ rộng lớn, mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng đãng như 100m2.

Bên cạnh đó, Léman Luxury cũng đã lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại tầng F25 của Tòa nhà nhằm góp phần bảo vệ môi trường, tiết giảm chi phí tiêu thụ trong vận hành, cũng như nâng tầm giá trị thương hiện ngày càng hiện đại, sang trọng nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên và môi trường. Đồng thời, các tiện ích khác của toà nhà cũng được đánh giá xứng tầm tiêu chuẩn 5 sao, từ siêu thị Bon Grocer, Foodcourt, cho đến phòng Gym, khu vực BBQ, hồ bơi chân mây,.. cùng rất nhiều dịch vụ và tiện ích đẳng cấp khác.

Với đẳng cấp và lối kiến trúc xanh đặc sắc của tòa nhà, Léman Luxury thực sự mang đến niềm tự hào cho cộng đồng cư dân và giới văn phòng khi sống và làm việc nơi đây. Những người yêu Sài Gòn vẫn gọi nơi này là viên ngọc trai xanh giữa lòng thành phố 300 năm.

Cùng với giải thưởng "Best Innovative Green Building – Công trình xanh đột phá nhất 2020" được Dot Property Vietnam Awards công bố năm ngoái, việc Léman Luxury tiếp tục thắng giải "Best Luxury Mixed-Use 2021 - Toà nhà phức hợp cao cấp tốt nhất 2021" cũng chính là động lực để CT Group tiếp tục kiến tạo nên những công trình đẳng cấp hơn nữa, truyền cảm hứng hơn nữa, cũng như đóng góp hết sức mình vào việc xây dựng hình ảnh non sông Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn, sánh vai với bạn bè năm châu, xây dựng tiêu chuẩn sống mới cho xã hội.