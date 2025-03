CTCK đánh giá tác động từ chính sách thuế quan mới của Mỹ tới ngành Dệt may, Bất động sản KCN và Thủy sản

Trong cáo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc, Canada và Mexico tạo cơ hội cho Việt Nam gia tăng thị phần trong một số ngành chiến lược như dệt may, thủy sản, thép và khu công nghiệp.

Chỉ trong vòng 1 tháng, đã có những thay đổi về thuế quan giữa Mỹ và các đối tác. TPS đánh giá rủi ro bị áp thuế với Việt Nam là tương đối thấp và có nhiều cơ hội từ chính sách thuế mới.

Đơn hàng ngành dệt may gia tăng

Tại nhóm dệt may , TPS cho biết Việt Nam là nhà xuất khẩu dệt may lớn thứ 2 vào Mỹ, chỉ sau Trung Quốc. Với việc Mỹ áp thuế 25% lên hàng dệt may Trung Quốc, Việt Nam cónhiều cơ hội gia tăng thị phần.

Từ 1/1 tới 15/2/2025 Việt Nam đã xuất khẩu 4,19 tỷ USD giá trị hàng dệt may, tăng nhẹ 2,5% so với tháng trước. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp dệt may các đơn hàng về rất nhiều trong tháng 2 đặt đủ cho quý 1/2025 và bắt đầu đặt đơn cho quý 2 và quý 3 năm nay.

Điển hình, Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG) đã nhận đơn hàng đến hết quý 2/2025, và hiện đang tiếp tục đàm phán để hoàn tất kế hoạch sản xuất cho năm 2025.

May Sông Hồng (mã: MSH) cũng đã nhận lượng đơn hàng tăng 20% từ các đối tác Mỹ so với cùng kỳ năm trước để khai thác nhà máy mới Xuân Trường dự kiến tăng 25% công suất. Dệt may Thành Công (mã: TCM) cũng cho biết đã đầy đơn hàng quý 1 và đang nhận đơn hàng cho quý 3/2025.

Nhóm bất động sản khu công nghiệp đón đầu xu hướng dịch chuyển sản xuất

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Mỹ liên tục áp thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc đầu năm 2025, nhiều tập đoàn đa quốc gia đang đẩy nhanh tiến trình dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam để giảm chi phí và né tránh rủi ro thuế quan. Đây không chỉ là xu hướng mang tính tạm thời mà đang dần trở thành một sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Nhờ đó, nhóm bất động sản khu công nghiệp được kỳ vọng đón đầu xu hướng dịch chuyển sản xuất.

Các chính sách mới của Mỹ, đặc biệt là việc tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc (bao gồm công nghệ, điện tử, dệt may) vào tháng 1/2025, đã thúc đẩy các tập đoàn lớn như Samsung, Apple, Intel, Google, Foxconn mở rộng sản xuất tại Việt Nam nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu.

Không chỉ làn sóng FDI từ Mỹ, dòng vốn từ Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đang đổ sang Việt Nam khi các doanh nghiệp Trung Quốc tìm cách lách thuế xuất khẩu sang Mỹ bằng cách chuyển một phần sản xuất và lắp ráp cuối cùng sang Việt Nam.

Tháng 1/2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 4,33 tỷ USD, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm qua.

Trong số đó, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP.HCM là những trung tâm thu hút vốn lớn. Theo ghi nhận của TPS, giá thuê đất tại Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh đều đã tăng từ 20-30% giúp các doanh nghiệp phát triển KCN như KBC, BCM, IDC có biên lợi nhuận tốt hơn.

Thủy sản giành thị phần từ Trung Quốc, Canada

Chung tình trạng, nhóm thủy sản cho dấu hiệu giành thị phần từ thay thế Trung Quốc và Canada.

Cụ thể, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã có khởi sắc trong 2 tháng đầu năm 2025, đạt 1,423 tỷ USD, tăng +18,2% so với cùng kỳ, đây là kết quả đột phá tăng trưởng.

Đồng thời, thị phần cá tra tại Mỹ tăng. Năm 2024, cá phi lê Việt Nam chiếm khoảng 8,2% thị phần xuất khẩu vào Mỹ, cạnh tranh với các loại cá khác như cá minh thái, cá tuyết và cá rô phi. Trong đó, cá rô phi Trung Quốc chiếm thị phần 12,5%, với việc áp thuế thêm 10% với Trung Quốc, các loại cá phi lê Việt Nam có sự cạnh tranh cao hơn và kỳ vọng sẽ chiếm thị phần để lại của dòng cá rô phi này.

Tương tự, xuất khẩu tôm cũng được hưởng lợi gián tiếp khi Trung Quốc bị hạn chế xuất khẩu thủy sản sang Mỹ và Canada bị áp thuế. Canada là đối tác xuất khẩu tôm lớn nhất vào Mỹ với 26,7% thị phần, trong khi trước đây không chịu thêm thuế nhập khẩu đáng kể nào nhờ các hiệp định thương mại đã kiý như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA).

Do đó, khi Mỹ đơn phương áp thuế 25% khiến cho tôm từ Canada kém cạnh tranh hơn, và thịtrường này có thể tìm kiếm nguồn cung tôm từ Việt Nam nhiều hơn, giúp MPC (Minh Phú) và FMC (Sao Ta) hưởng lợi từ nhu cầu tăng.

"Tựu chung lại, trong cách ngành nghề hưởng lợi từ chính sách thuế quan mới của Mỹ, 3 nhóm trên là các ngành được hỗ trợ tăng trưởng cả về sản lượng và giá bán, đồng thời khoảng trống để mở rộng thị phần tại Mỹ rất lớn, đặc biệt là ngành thủy sản", báo cáo nêu rõ.

Song song, ngành bất động sản cũng có dư địa tăng trưởng lớn bởi nhu cầu cao và giá thuê đang tăng. Ngành dệt day tuy có sản lượng gia tăng, nhưng thách thức từ chi phí chuyển đổi xanh và phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc sẽ là vấn đề cần lo ngại.