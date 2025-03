Thống đốc: Ngành ngân hàng sẽ cung ứng vốn tối đa cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, các lĩnh vực ưu tiên

Ngày 21/3/2025, tại Tiền Giang, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 13 đã tổ chức Hội nghị Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Tú, quyền Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 13 cho biết, đến thời điểm hiện nay, tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh có 96 TCTD đang hoạt động với mạng lưới 592 cơ sở giao dịch. Tính đến tháng 2/2025, tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn khu vực đạt khoảng gần 369.000 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cuối năm 2024. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng tín dụng toàn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (0,53%) và toàn quốc (0,8%).

Thời gian qua, hệ thống các TCTD Khu vực 13 tập trung rất mạnh vào một số chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. Theo đó, dư nợ cho vay đối với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên toàn Khu vực 13 đến thời điểm cuối tháng 2/2025 đạt khoảng 274.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 75,4% tổng dư nợ toàn Khu vực.

Riêng trong năm 2024, hệ thống các TCTD trên địa bàn Khu vực 13 đã tổ chức gần 10 hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp. Tại các hội nghị này, ngành Ngân hàng đã phối hợp, tháo gỡ khó khăn về vốn cho hàng nghìn khách hàng DN các ngành nghề. Dư nợ cho vay (có hỗ trợ lãi suất) lũy kế thông qua các đợt kết nối nối ngân hàng – doanh nghiệp tại Khu vực 13 đạt khoảng 14.800 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã các ngành nghề du lịch, chế biến xuất khẩu nông sản, thủy sản tại các tỉnh Tiền Giang, Long An đánh giá rất cao việc hợp tác chủ động của các TCTD trên địa bàn trong quá trình tài trợ vốn, hỗ trợ lãi suất vay lưu động ngắn hạn để phục vụ thu mua nguyên liệu theo mùa vụ và hỗ trợ giãn thời gian trả nợ trong các thời điểm DN gặp khó khăn do dịch bệnh, thị trường, dòng tiền bị đứt gãy.

Đại diện Hội các doanh nghiệp du lịch tỉnh Tiền Giang nhận định cho rằng, việc nhiều hội nghị kết nối được các ngân hàng tổ chức theo chuyên đề riêng đối với từng ngành hàng đã giúp các doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay, tháo gỡ được những khó khăn tài chính đặc thù của từng ngành nghề, lĩnh vực trong các thời điểm thị trường khó khăn, biến động.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: SBV)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đánh giá cao sự nỗ lực của NHNN chi nhánh Khu vực 13 và gần 100 tổ chức tín dụng trên địa bàn các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh trong việc triển khai các chính sách tín dụng ưu tiên, các gói vay ưu đãi lãi suất đối với các ngành nghề trọng tâm trọng điểm ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long như lúa gạo, thủy sản, chế biến xuất khẩu nông sản…

Thống đốc yêu cầu, NHNN chi nhánh Khu vực 13 tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, bám sát chủ trương điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của các tỉnh Khu vực 13 để chỉ đạo các TCTD chủ động tăng trưởng tín dụng, tập trung các giải pháp áp dụng công nghệ, tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm thêm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng.

Về định hướng điều hành chính sách tiền tệ, Thống đốc cho biết, NHNN sẽ tiếp tục điều hành theo hướng linh hoạt, bám sát các diễn biến tăng trưởng kinh tế vĩ mô, lạm phát để điều hành lãi suất, tỷ giá ổn định. Riêng đối với các chương trình tín dụng cho nền kinh tế, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành, cung ứng vốn tối đa cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, các lĩnh vực ưu tiên và các thế mạnh của từng khu vực, vùng miền. Theo kiến nghị của một số địa phương, NHTM, trong thời gian tới NHNN cũng sẽ chỉ đạo hệ thống ngân hàng ưu tiên, khuyến khích gia tăng cho vay đối với khối doanh nghiệp tư nhân, tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa để cùng với các địa phương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và tạo động lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025.