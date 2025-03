Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD lên trên 26.000 đồng, giá đô la chợ đen tiến sát mức đỉnh lịch sử

Tỷ giá trung tâm hôm nay (21/3) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.813 VND/USD, tăng 6 đồng so với mức niêm yết hôm qua và hiện là mức cao kỷ lục. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.572 - 26.054 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 6 đồng ở cả hai chiều lên mua – bán, lên mức 23.623 - 26.003 VND/USD. Đây là lần đầu tiên NHNN nâng giá bán USD tham khảo lên mức trên 26.000 đồng.

Nguồn: SBV

Tại các ngân hàng, giá USD cũng nhích tăng dần kể từ đầu tuần. Hiện giá chào mua USD nằm trong khoảng 25.350 – 25.380 VND/USD; còn giá bán giao dịch trong phạm vi 25.740 - 25.760 VND/USD. So với cuối tuần trước, giá USD tại các ngân hàng đã tăng thêm khoảng 50 đồng và đang áp sát mức đỉnh 25.780 VND/USD ghi nhận vào hồi đầu tháng 3.

Trên thị trường tự do, giá USD đã bất ngờ tăng nóng trở lại trong những phiên gần đây. Khảo sát vào sáng nay cho thấy đồng USD được giao dịch ở mức 25.950 - 25.970 VND/USD ở chiều bán và 25.850 - 25.870 VND/USD ở chiều mua. So với sáng hôm qua, giá USD trên thị trường tự do đã tăng khoảng 100 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Tính từ đầu tuần đến nay, giá USD trên thị trường tự do đã tăng tổng cộng 150 – 170 đồng và hiện đang tiến sát mức đỉnh 26.000 VND/USD ghi nhận vào cuối tháng 6/2024.

Trước đó, giá USD đã tăng lên mức 25.900 VND/USD vào cuối năm 2024 rồi giảm sâu trong tháng 1/2025. Tuy nhiên, giá USD liên tục duy trì xu hướng tăng từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Tính chung từ đầu năm, giá USD tự do tăng thêm 100 đồng, tương đương gần 0,4%.

Tỷ giá USD/VND trong nước vẫn duy trì xu hướng tăng dù đồng bạc xanh đã suy yếu mạnh trên thị trường quốc tế kể từ giữa tháng 1/2025 đến nay. Hiện, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của đồng USD - đang dao động quanh vùng 104 điểm, giảm gần 3% so với cuối tháng 2 và gần 4% so với cuối năm 2024. Đồng USD giảm so với hầu hết các loại tiền tệ khi bị đè nặng bởi triển vọng tăng trưởng không chắc chắn của Mỹ do lo ngại về tác động của thuế quan đối với lạm phát và nền kinh tế.