Tuần này, 3 ngân hàng đầu tiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

VIB: Mục tiêu lợi nhuận hơn 11.000 tỷ đồng, chia cổ tức tiền mặt tối đa 7%

Kế hoạch năm 2025 của VIB: - Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.020 tỷ đồng, tăng 22%. - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông tỷ lệ tối đa 14%. - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên tỷ lệ tối đa 0,26%. - Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ tối đa 7%.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – mã: VIB) sẽ là ngân hàng đầu tiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào sáng ngày 27/3/2025 tại Phòng họp Grand Ballroom, JW Marriott Hotel & Suites Saigon, góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Năm 2025, VIB lên kế hoạch tổng tài sản đạt 600.350 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024. Tổng dư nợ tín dụng dự kiến tăng 22%, đạt 395.800 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 26% lên 377.300 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 11.020 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của VIB

Hội đồng quản trị trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, VIB muốn phát hành thêm tối đa 417,07 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tương đương tỷ lệ 14%) và 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên.

Trong đó, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.249 tỷ đồng, từ 29.791 tỷ đồng lên 34.040 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng, VIB cũng dự kiến sẽ tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền, tối đa 7% vốn điều lệ, tương đương quy mô khoảng 2.085 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn năm 2025 của VIB

Nam A Bank: lên kế hoạch lãi 5.000 tỷ trong năm 2025, chia cổ tức 25%

Kế hoạch năm 2025 của Nam A Bank: - Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 10%. - Chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25%. - Chào bán 85 triệu cổ phiếu ESOP, giá 10.000 đồng/cp. - Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, tối đa 2.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – mã: NAB) là ngân hàng tiếp theo họp ĐHĐCĐ thường niên. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào 8h30 ngày 28/3 tại Dalat Palace Heritage, số 2 Trần Phú, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo Nam A Bank sẽ đệ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 10% so với 2024. Tổng tài sản dự kiến ở mức 270.000 tỷ đồng, tăng 10% với dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 194.000 tỷ đồng, tăng 16%. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 209.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng không vượt quá 2,5%, trong khi các tỷ lệ an toàn theo đúng quy định.

Về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025, Nam A Bank dự định phát hành thêm 343,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 25%, giúp vốn điều lệ tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng.

Về phương án ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 85 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 850 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng và công ty con của ngân hàng. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, bằng đúng mệnh giá. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng một năm và 50% trong năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tại Đại hội, Nam A Bank cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Cụ thể, ngân hàng muốn phát hành riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm. Theo kế hoạch được đề xuất, quá trình phát hành sẽ chia thành hai đợt, với giá trị phát hành dự kiến 1.000 tỷ đồng/đợt. Thời điểm phát hành đợt 1 là từ quý III đến quý IV/2025, còn đợt 2 là từ quý IV/2025 đến quý I/2026.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Nam A Bank cũng sẽ xem xét thông qua chủ trương tiếp tục tham gia xử lý các Quỹ Tín dụng nhân dân.

NCB: Mục tiêu tăng vốn điều lệ lên gần 18.800 tỷ

Kế hoạch năm 2025 của NCB: - Dự kiến lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại đạt 59 tỷ đồng. - Phát hành 700 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 59,42%, tăng vốn điều lệ lên 18.780 tỷ đồng. - Bầu 7 thành viên HĐQT và 5 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 - 2030.



Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB – mã: NVB) sẽ được tổ chức ngày 29/3 tại Hội trường Hồ Tây Grand Hall, số 58 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Theo tài liệu đại hội, năm 2025, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 14,6%, đạt 135.500 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 30%, đạt 92.528 tỷ đồng; huy động khách hàng tăng 23,2%; đưa lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 56%.

Năm 2025, NCB dự kiến lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại đạt 59 tỷ đồng, ngân hàng cũng cam kết dùng toàn bộ lợi nhuận để tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu lại.

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của NCB

Trong năm 2024, NCB thực hiện đúng theo phương án cơ cấu lại đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Việc trích lập dự phòng, thoái lãi dự thu và chi phí vốn của các khoản tồn tại cũ theo lộ trình tại phượng án là lý do khiến lợi nhuận năm 2024 ghi nhận mức âm.

Tổng xử lý, thu hồi nợ gốc đến nay (bao gồm cả xử lý tài sản tồn đọng chuyển thành tài sản có sinh lời) đạt 26.287 tỷ đồng, tương ứng gần 50% số dư nợ cấp tín dụng cũ. Chất lượng tín dụng của NCB được cải thiện, trong tổng danh mục nợ xấu hiện nay thì nợ xấu phát sinh từ các khoản vay mới giải ngân trong năm 2024 chỉ chiếm 0,83%.

Do lợi nhuận sau thuế năm 2024 âm, Hội đồng quản trị NCB kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt về việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

Trong năm 2025, NCB dự kiến phát hành 700 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 11.780 tỷ lên 18.780 tỷ đồng, tương đương tăng 59,42%, không giới hạn số lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến phát hành/chào bán là từ Quý 2 đến Quý 4 năm 2025 (sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn và được Ủy ban Chứngkhoán Nhà nước thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư dự kiến là 7.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông cũng sẽ thực hiện bầu 7 thành viên HĐQT và 5 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 theo quy chuẩn mới của Luật các TCTD. Ngân hàng cho biết HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đã có nhiều thay đổi trong cơ cấu nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển và chiến lược kinh doanh của NCB.