3 tháng 2025: Một địa phương Việt Nam đã thu hơn 56.000 tỷ đồng nhờ du lịch, hướng tới 260.000 tỷ đồng

Theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch TP HCM, trong tháng 3/2025, TP ước đón 590.800 lượt khách quốc tế, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024 (480.900 lượt). Tính chung ba tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,64 triệu lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024 (1,38 triệu lượt), đạt 19% so với kế hoạch năm 2025.

Đối với khách nội địa, tháng 3/2025, TP HCM đón gần 3 triệu lượt khách, tăng 3% so với tháng 3-2024. Tổng lượng khách nội địa trong quý 1/2025 đạt khoảng 8,6 triệu lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 19% so với kế hoạch năm.

Tổng doanh thu du lịch trong tháng 3 đạt hơn 19.200 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước (gần 16.000 tỷ đồng). Lũy kế ba tháng đầu năm, tổng doanh thu du lịch đạt 56.600 tỷ đồng , tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024 (hơn 44.700 tỷ đồng), hoàn thành 22% kế hoạch năm 2025.

Trước đó, chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán, lượng khách quốc tế đến TP HCM ước đạt khoảng 87.358 lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2024. Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 2,1 triệu lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 150.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024 (2024 là 135.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 65%, tăng 44,4 % so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu ngành du lịch TP HCM trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 ước đạt khoảng 7.690 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, TP HCM đã đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tức tăng hơn 40% và doanh thu cũng tăng đến gần 37%, hướng tới doanh thu du lịch đạt 260.000 tỷ đồng.