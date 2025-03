Cơn "sốt" đất đã lan đến TP Phổ Yên (Thái Nguyên): Nhà đầu tư đổ về tìm kiếm, giá tăng

Ghi nhận thực tế thị trường cho thấy, từ đầu năm đến nay, giá đất đang có xu hướng tăng mạnh tại nhiều khu vực. Các tỉnh, thành như Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình hay vùng ven Hà Nội như Sóc Sơn, Hòa Lạc, Đan Phượng, giá và giao dịch đều tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Nhà đầu tư liên tục đổ về đây tìm mua đất.

Qua làn sóng tăng giá ở các khu vực kể trên nhận thấy, dòng tiền của các nhà đầu tư chỉ đang hướng tới những khu vực có dự án, hạ tầng và quy hoạch phát triển đồng bộ, hiện đại. Trong đó, xu hướng "săn" đất tại những khu vực có các dự án của chủ đầu tư lớn, quy hoạch sáp nhập là rõ rệt nhất. Tại một số địa phương có kế hoạch sáp nhập vào các tỉnh, thành phố lớn hoặc dự kiến là trung tâm hành chính mới sau sáp nhập, giá đất không ngừng nhảy múa, thậm chí thiết lập "đỉnh" mới so với giai đoạn sốt đất năm 2022.

Chẳng hạn như tại TP Việt Trì (Phú Thọ), theo môi giới bất động sản ở đây, hơn 1 tháng nay, nhiều người về TP Việt Trì mua đất kéo theo giá đất tăng phi mã. Những người mua đất chủ yếu ở các tỉnh khác đến. Giá đất tại TP Việt Trì như phường Thanh Miếu, Vân Phú, Gia Cẩm, Bạch Hạc, Sông Lô, Thọ Sơn… đều ghi nhận mức rao bán tăng 30 - 40% so với cùng kì năm ngoái. Những khu đất đẹp ở gần trung tâm thành phố, hạ tầng giao thông đồng bộ tăng đến 50% so với đầu năm 2024.

Tại Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành (Bắc Ninh), giá đất đã tăng 20-30% so với thời điểm cuối năm 2024. Tuy nhiên, đến hiện nay, khi giá đất thiết lập ở mặt bằng mới, dòng tiền của nhà đầu tư có dấu hiệu chững lại. Họ đã dừng lại nghe ngóng thị trường.

"Khi nhận thấy toàn thị trường Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành giá đã tăng mạnh vào neo cao sau thông tin sân bay Gia Bình và các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng… đổ về, tôi không có ý định đầu tư ở đây nữa. Hiện, tôi đang tìm tới những khu vực mà có hạ tầng phát triển, gần khu công nghiệp – nơi có mặt bằng giá thấp hơn", chị Liên, một nhà đầu tư ở Bắc Ninh chia sẻ.

Nằm giữa các điểm nóng kể trên, vài tuần qua cơn sốt này đang bắt đầu lan về TP Phổ Yên (Thái Nguyên). Anh Nam, một môi giới khu vực cho biết, những ngày qua các đoàn săn đất bắt đầu trở lại, giao dịch các dự án ấm lên. Chủ đầu tư cũng bắt đầu tăng giá. Tuy nhiên khác với tình trạng sốt cục bộ, tăng mạnh, giá đất tại Phổ Yên đang ở vùng trũng nên vẫn còn dư địa tăng tốt.

Nhà đầu tư đổ về khu vực TP Phổ Yên (Thái Nguyên) "săn" đất.

Liên hệ với Phó Tổng giám đốc của một đại lý lớn phân phối dự án ở TP Phổ Yên (Thái Nguyên), vị này cho biết: Thực tế, làn sóng đầu tư vào đất nền Phổ Yên đã bắt đầu từ 2024 với nhiều dự án đất nền và cả shophouse được săn đón, đạt tỷ lệ giao dịch cao và giá bán tăng đều đặn.

Về giá, trước đây, một lô đất nền tại Phổ Yên có mức từ khoảng 2,5 tỷ đồng/nền. Tuy nhiên, hiện nay các dự án có vị trí đẹp, được đầu tư một cách bài bản về hạ tầng, pháp lý tốt, các chủ đầu tư hầu hết đều bán với mức giá từ 3 tỷ trở lên. Những lô đất nằm trong khu vực trung tâm có giá bán lên đến 5-6 tỷ, tùy vị trí.

"Thị trường bất động sản Phổ Yên đang ở giai đoạn đầu phát triển, hứa hẹn là một trong số những điểm nóng đầu tư trong 2025 và 2026. Mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đang rất lớn, do vậy giá bán hiện tại cũng đã tăng từ 10% so với cuối năm 2024", vị này cho hay.

Vị này cho rằng, trong cơn sốt bất động sản phía Bắc, giá bất động sản tại Phổ Yên vẫn được đánh giá là có nhiều tiềm năng tăng trưởng, do mặt bằng giá còn thấp hơn so với các địa phương lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Khi những tỉnh này, quỹ đất đã dần cạn kiệt, các lô đất nền dự án hiện đã giao dịch với mức giá từ 4,5 – 8 tỷ/lô trở lên thì cơ hội đang thuộc về "vùng trũng" giá như Phổ Yên.

Dẫu vậy, xét tổng thể nguồn cung thị trường thì số lượng các dự án mới tại Phổ Yên hiện nay không quá nhiều. Hầu hết là các dự án đã ra hàng trong các giai đoạn trước, mức giá đã tăng so với thời điểm bắt đầu mở bán dự án. Các dự án chủ yếu tập trung tại khu vực Vành đai 4, trung tâm quảng trường mới Phổ Yên, là những khu dân cư mới của TP Phổ Yên.

Còn khu vực trung tâm cũ của TP Phổ Yên có bán kính khoảng 3km quanh Ngã tư Ba Hàng hiện nay gần như không có nguồn cung mới, trong khi đây là nơi tập trung đông dân cư, có lợi thế kinh doanh sầm uất và có nhiều tiện ích nhất.

Thời gian tới, chỉ có một dự án nổi bật ra mắt thị trường ở khu vực này là City Rise. Dự án có quy mô gần 10ha với 381 sản phẩm. Đây là dự án có vị trí đắc địa trên mặt tiền Quốc lộ 3 phường Ba Hàng – Vùng mệnh danh là phố cổ trung tâm của thành phố Phổ Yên. Dự án, liền kề các khu công nghiệp lớn nhất Thái Nguyên như KCN Yên Bình (nơi đặt nhà máy Samsung lớn nhất thế giới), KCN Điềm Thụy, KCN Sông Công, đón đầu khoảng 100.000 chuyên gia và người lao động đang làm việc.

Đáng chú ý, đây là dự án tiên phong mô hình tích hợp tiện ích toàn diện "all - in -one" đầu tiên của Phổ Yên với nhiều tiện ích cao cấp bậc nhất thành phố này như bộ đôi clubhouse triệu đô, bể bơi resort, sân pickleball, sân tập golf, trung tâm năng khiếu trẻ em, phòng gym và spa, xông hơi, công viên, bóng rổ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, BBQ,..

Mặc dù chưa chính thức đưa ra thị trường song những ngày qua, cùng với xu hướng sốt đất lan rộng, lượng tìm kiếm và tìm hiểu dự án này bắt đầu tăng cao.

Có thể thấy, xu hướng người mua tìm về các khu vực có mặt bằng giá còn thấp với kì vọng tăng trưởng biên lợi nhuận đầu tư là dễ thấy tại thị trường phía Bắc hiện nay. Khi một số nơi rơi vào tâm điểm sốt đất vừa qua, giá đã neo cao thì những nhà đầu tư nhanh nhạy họ lường trước được rủi ro lợi nhuận và bắt đầu tìm kiếm các khu vực "trũng giá". So với các khu vực khác, Phổ Yên (Thái Nguyên) được đánh giá là tiềm năng tăng trưởng về giá. Đó cũng là lý do, gần đây lượng nhà đầu tư đang dồn sự quan tâm về khu vực này.

Một lý do khác phải kể tới llàm tiềm năng khá lớn của khu vực này. Theo thống kê, giá trị xuất khẩu công nghiệp của Phổ Yên đứng top 4 tại Việt Nam. Thành phố này đang quy hoạch thêm hơn 1.800 KCN (gấp 2,5 lần hiện nay). Đáng chú ý, nếu 10 năm trước trụ cột đòn bẩy của Bắc Ninh là nhà máy Samsung thì giờ đây, Phổ Yên cũng đang sở hữu nhà máy Samsung lớn nhất thế giới. Doanh thu từ nhà máy này trong 2024 đạt 22,9 tỷ USD, cao hơn 54% so với nhà máy ở Bắc Ninh.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh sốt đất lan rộng, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) lưu ý nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ mặt bằng giá đất khu vực dự kiến đầu tư và nắm rõ tiến độ thay đổi quy hoạch để đánh giá rủi ro và khả năng tăng trưởng. Đồng thời, yếu tố thanh khoản và tạo dòng tiền từ bất động sản cũng cần được đặt lên hàng đầu.

Theo ông Đính, những nơi có kế hoạch triển khai quy hoạch cụ thể và đang trong giai đoạn triển khai hạ tầng hay các dự án được đầu tư đồng bộ, hiện đại, với nhiều chính sách thu hút người dân về ở sẽ là lựa chọn an toàn hơn so với các khu vực chỉ được đẩy giá theo tin đồn.