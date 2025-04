Dự báo xu hướng Nam tiến của nhà đầu tư BĐS sẽ bùng phát trong năm 2025, CEO Đất Xanh Miền Bắc chỉ điểm nơi “mua là có lãi”

Thị trường bất động sản miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, đã chứng kiến một giai đoạn tăng trưởng nóng trong những năm qua, với giá nhà đất và chung cư liên tục lập đỉnh. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng trở lại đây thị trường bắt đầu chững lại. Báo cáo mới nhất của CBRE cho thấy, giá bán chung cư Hà Nội trong quý 1/2025 trung bình đạt xấp xỉ 75 triệu đồng/m2, cao hơn 3% quý trước và là mức tăng giá theo quý thấp nhất kể từ quý II/2023.

Có thể thấy khi dư địa tăng giá dần thu hẹp, thanh khoản chững lại, nhiều nhà đầu tư đang ôm căn hộ chung cư tại Hà Nội quyết định bắt đỉnh, cơ cấu lại các khoản đầu tư và dòng tiền. Nhiều nhà đầu tư kinh doanh căn hộ cho thuê tại Hà Nội rao bán chung cư, chuyển khoản đầu tư sang những tài sản khác với biên độ tăng giá tốt hơn. Có thể kể đến các phân khúc chung cư tại các thị trường công nghiệp ven TPHCM hay đất nền khu vực phía Nam.

Theo Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc Vũ Cương Quyết: “Hiện tại là thời điểm để cơ cấu lại danh mục đầu tư, nhà đầu tư tìm đến những tài sản có tốc độ tăng trưởng về giá cao. Trong đó, bất động sản phía Nam đang bước vào chu kỳ phục hồi mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi hạ tầng giao thông bứt phá và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Chung cư và đất nền tại các tỉnh như Bình Dương, Long An, Đồng Nai hay Cần Thơ vẫn còn nhiều dư địa để sinh lời”, ông Quyết nhấn mạnh.

Theo ông Quyết, chung cư tại các đô thị công nghiệp như Bình Dương hay thành phố Cần Thơ đang trở thành điểm sáng nhờ nhu cầu ở thực và tiềm năng cho thuê cao. Với mức giá chỉ bằng 1/3 so với Hà Nội hay TP.HCM. Những dự án như Benhill (Thuận An) hay Cara River Park (Cần Thơ) phù hợp cho nhà đầu tư vốn vừa và nhỏ với các chính sách hỗ trợ thanh toán linh hoạt từ chủ đầu tư.

Về đất nền, ông Quyết đặc biệt đánh giá cao các khu vực ven TP.HCM như Long An hay Đồng Nai, nơi hạ tầng giao thông như cao tốc Bến Lức – Long Thành hay Vành đai 3 đang tạo đà tăng giá. “Đất nền dưới 20 triệu đồng/m² ở những vị trí kết nối tốt vẫn là cơ hội hiếm có,” ông Quyết khẳng định. Tuy nhiên, CEO Đất Xanh Miền Bắc cũng cảnh báo nhà đầu tư cần cẩn trọng với pháp lý và chọn lọc dự án có tiềm năng thực sự, tránh chạy theo “sốt ảo” từ môi giới thiếu uy tín.

Thực tế hiện nay lượng nhà đầu tư Hà Nội quan tâm đến bất động sản khu vực phía Nam rất lớn. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy lượng nhà đầu tư miền Bắc tìm kiếm bất động sản phía Nam đã tăng 7% trong quý IV/2024, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng vốn rõ rệt. Các yếu tố như hạ tầng hoàn thiện, giá còn thấp so với miền Bắc, và nhu cầu từ dân cư địa phương đang tạo sức hút khó cưỡng cho khu vực này.

Thực tế, ngày 16/3, Tọa đàm “Show day 1: Nam tiến đầu tư bất động sản dòng tiền” được tổ chức tại Hà Nội cũng đã thu hút hàng trăm nhà đầu tư quan tâm. Ngay tại sự kiện, nhiều nhà đầu tư đã chốt mua các căn hộ chung cư, đất nền tại Bình Dương, Long An, Cần Thơ…Được biết, ngày 16/4 tới hàng loạt dự án tại phía Nam cũng được chủ đầu tư và các đơn vị phân phối Bắc tiến phục vụ nhà đầu tư phía Bắc tại Khách sạn Grand Plaza như dự án Bcons Uni Valley (Bình Dương), Khu đô thị Izumi (Đồng Nai), Waterpoint, River Gateway (Long An)…

Được biết, dự án Bcons Uni Valley tại thành phố Dĩ An là dự án điển hình của phân khúc thấp tầng tại Bình Dương. Còn tại Long An “ngôi sao đang lên” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư với sự đổ bộ của hàng loạt ông lớn như Vinhomes, Nam Long, Ecopark cùng các dự án tỷ đô...cũng đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tại các dự án Khu đô thị River Gateway (Thủ Thừa, Long An) sát cạnh Khu công nghiệp Thủ Thừa, Đại đô thị bền vững bên sông - Cửa ngõ phía Tây Sài Gòn rộng 355ha Waterpoint.

Theo đánh giá từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), năm 2025, thị trường sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, được dẫn dắt bởi những yếu tố nền tảng như: Khung pháp lý hoàn thiện, chính sách lãi suất được duy trì ở mức thấp và hệ thống hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ.

Đồng thời, khu vực miền Nam đang được đẩy mạnh kết nối vùng với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm có tổng ngân sách hơn 231.000 tỷ đồng như: tuyến Metro số 1, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3 – 4, cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, sân bay Long Thành... Điều này góp phần làm gia tăng giá trị cho các khu đô thị vệ tinh và mở ra không gian phát triển mới cho thị trường bất động sản vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì vậy, các thị trường có tiềm năng phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông; các dự án có pháp lý hoàn thiện, chuẩn chỉnh tại các vùng thị trường này sẽ là điểm đến đầu tư sáng giá cho các khách hàng miền Bắc nói riêng và khách hàng cả nước nói chung.