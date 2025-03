TS. Đinh Thế Hiển: Dù thị trường BĐS sôi động nhưng những nhà đầu tư máu lửa nhất, những người đã hiểu thị trường và sẵn sàng tham gia cũng đang bị “kẹp hàng” rất nhiều

Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Hà Nội, TP.HCM sôi nổi các hoạt động mở bán, kickoff các dự án bất động sản. Phần lớn nguồn hàng của thị trường thời điểm đầu năm đều tập trung ở các ông lớn của thị trường.

Tại Hà Nội, các đại dự án của ông lớn Vinhomes tiếp tục rầm rộ các đợt ra hàng kế tiếp với Vinhomes Global Gate, Vinhomes Ocean City, Vinhomes Star City và kế hoạch mở bán mới Vinhomes Wonder City…

Trong tháng 3/2025, thị trường sơ cấp đã ghi nhận 3 dự án thấp tầng và 5 dự án cao tầng chính thức ra mắt với tổng quỹ hàng khoảng 10.000 căn hộ. Bên cạnh các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Masteries Homes, MIK Group thị trường xuất hiện các dự án mới của các chủ đầu tư khác: Xuân Cầu, Tân Hoàng Minh,...

Bất động sản phía Nam cũng rầm rộ diễn ra hoạt động kick off, ký kết đại lý, mở bán dự án, mở rộng quỹ đất... của một số ông lớn trong ngành. Đơn cử, Masterise Homes đã kick off phân khu villa vườn Sola thuộc KĐT The Global City ra thị trường khu Đông Tp.HCM, Đất Xanh Group sắp ra mắt dự án Gem Sky World tại Tp.Thủ Đức (Tp.HCM), Novaland với Sunrise Riverside tại huyện Nhà Bè (Tp.HCM)...Các chủ đầu tư lần lượt cho ra mắt dự án, khởi công, là tín hiệu cho thấy, pháp lý của các dự án được giải phóng, thị trường đang hưng phấn.

Ở một diễn biến khác, thị trường đất nền ngay thời điểm đầu năm đã xuất hiện nóng cục bộ, đặc biệt là tại các tỉnh, thành dự kiến là trung tâm sau khi sáp nhập. Ở nhiều tỉnh, thành như Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ... giá đất nền đều đồng loạt tăng.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong hai tháng đầu năm 2025, giá rao bán đất nền vùng ven Hà Nội tăng từ 30% đến 80% tùy khu vực, chẳng hạn như Quốc Oai đã ghi nhận mức tăng 74%. Điều này cho thấy mặt bằng giá đất tại vùng ven vẫn có xu hướng tăng trưởng tốt sau một năm.

Theo chia sẻ của chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Thế Hiển tại một tọa đàm diễn ra mới đây, thị trường bất động sản từ đầu năm 2025 đến nay nhận được nhiều trợ lực để phục hồi. Quan sát thấy nhiều dự án bất động sản ra hàng, nguồn cung bắt đầu có.

"Một số dự án bất động sản cao cấp tưởng khó bán nhưng thời gian gần đây lại bán rất tốt. Tuy nhiên, thị trường thứ cấp lại giao dịch kém hơn. Do đó, để có thể khẳng định thị trường bất động sản có thực sự đang nóng lên hay không cần phải tiếp tục quan sát", ông Hiển chia sẻ.

Cũng theo vị này, số đông nhà đầu tư vẫn đang thận trọng quan sát, họ chưa mạnh dạn xuống tiền trong giai đoạn này.

"Mặc dù, thị trường có nhiều thông tin tích cực nhưng chính những nhà đầu tư máu lửa nhất – những người đã hiểu thị trường và sẵn sàng tham gia cũng đang bị kẹp hàng rất nhiều. Đặc biệt, họ bị kẹp hàng ở các sản phẩm yếu thanh khoản như đất nền tỉnh lẻ - nơi có hạ tầng chưa phát triển. Giai đoạn 2022 – 2023, nhiều nhà đầu tư đánh bắt xa bờ tại Bảo Lộc, Đồng Nai, Đức Hòa (Long An)…, đây là những nơi còn tiềm năng nhưng phải chờ rất lâu. Nhiều nhà đầu tư thực chiến đã nhìn thấy cơ hội nhưng không có sẵn tiền, thậm chí họ còn đang chờ thoát hàng", vị này nói.

Vị này này nhận định, bất động sản là kênh được rất nhiều người quan tâm từ công nhân đến đại gia và càng ngày càng được quan tâm. Lý do không phải để đầu tư mà để thoát hàng.

Cũng theo chuyên gia, các chính sách và quy định của Nhà nước hiện nay rất rõ ràng để không có rủi ro. Chẳng hạn, với mua đất nông nghiệp để chuyển đổi, nhà đầu tư sẽ không dám làm nữa. Hay những công ty chấp nhận bán trước khi ra pháp lý cũng sẽ bị chính quyền chặn ngay.

"Trong tâm thế quan sát, các nhà đầu tư đang có một câu hỏi: Có nên nhảy vào trước để kiếm lời sau 1-2 năm sau? Hiện nhiều nhà đầu tư thấy miếng đất đó rất rẻ so với đỉnh của tháng 6/2021, lần chơi này chắc chắn sẽ thành công nhưng họ vẫn chưa có sẵn tiền và họ vẫn còn lo", ông Hiển chia sẻ.