Chi Pu lập công ty giải trí mới

Sáng 24/3, Chi Pu chính thức đăng tải thông tin thành lập công ty giải trí mới trên trang cá nhân. Chi tiết bài đăng như sau:

Xin chào mọi người!

Hôm nay, Chi rất vui mừng được giới thiệu đến mọi người một cột mốc đặc biệt trong hành trình của mình: C-GLOBAL ENTERTAINMENT – công ty truyền thông giải trí tổng hợp do chính Chi sáng lập.

Đây là dự án Chi đã ấp ủ từ lâu, nhưng đúng là mọi thứ sẽ chỉ đến vào thời điểm mà nó nên xảy ra. Chi đã gặp được những người đồng đội cùng chung chí hướng và tầm nhìn để biến giấc mơ này thành hiện thực.

C Global Entertainment mang sứ mệnh xuất khẩu văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời trở thành cầu nối giao thoa văn hóa Quốc tế - Việt Nam. Với hệ sinh thái hoàn chỉnh, đội ngũ chuyên nghiệp, và chiến lược hiện đại, Chi hy vọng rằng C-Global sẽ mang lại những giá trị mới mẻ và đầy cảm hứng.

Mong rằng hành trình này sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi người. Cảm ơn vì luôn đồng hành cùng Chi!

Theo đó, đây là dự án được cô ấp ủ từ lâu. Khi gặp được những người đồng đội cùng chung chí hướng và tầm nhìn để Chi Pu đã biến giấc mơ này thành hiện thực. Dưới thông báo của Chi Pu, đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc mừng tới nữ nghệ sĩ đa tài.

Chúc mừng Chipu với hành trình và sứ mệnh mới! Chúc Chi luôn vững tin ,nhiệt huyết và gặp nhiều thuận lợi!

Chúc mừng Chi iu!!! Chúc Chi và C-global thành công nhá!

FC luôn luôn tin tưởng, hãnh diện và mãi mãi đồng hành cùng chị !!!

Trước đó, nữ ca sĩ, diễn viên vừa thông báo thông tin chính thức rời khỏi công ty quản lý The First Management sau thời gian dài gắn bó.

Chi Pu là nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Chi Pu đồng hành cùng công ty quản lý The First Management suốt nhiều năm. Công ty cũng đứng sau nữ ca sĩ khi cô tham gia show Tỷ tỷ đạp gió ở Trung Quốc. Sau thành công ở show thực tế này, giọng ca "Đóa hoa hồng" hoạt động tích cực ở cả Việt Nam và Trung Quốc. Đại diện truyền thông của The First Management cho biết công ty và Chi Pu chỉ hợp tác khi có dự án phù hợp. Công ty không phụ trách quản lý và chịu trách nhiệm các vấn đề khác của nữ ca sĩ như trước đây.

