Cảnh báo: 9 món đồ này là "sát thủ vô hình" trong nhà, tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư

1. Bông phấn và cọ trang điểm

Các dụng cụ trang điểm như bông phấn và cọ tiếp xúc trực tiếp với da, nếu không được vệ sinh thường xuyên, sẽ tích tụ vi khuẩn, dầu thừa và dư lượng mỹ phẩm, gây hại cho da. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn vệ sinh chúng sạch sẽ, chúng vẫn có thể trở thành "hàng hết hạn vô hình" làm tổn thương da.

Cụ thể, tế bào chết, dầu thừa và mỹ phẩm sót lại tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Bông phấn bị oxy hóa và cứng sẽ gây ma sát với da, làm hỏng hàng rào bảo vệ. Cọ làm từ lông động vật có thể mang theo nấm Malassezia, gây viêm da tiết bã.

Những vấn đề này có thể khiến da ngày càng xấu đi mà chúng ta không nhận ra nguyên nhân đến từ chính đến từ các dụng cụ trang điểm.

Lời khuyên: Đối với bông phấn tiếp xúc trực tiếp với da và dầu thừa, ngoài việc vệ sinh sau mỗi lần sử dụng, tốt nhất nên thay mới mỗi tháng định kỳ. Còn với cọ trang điểm, ít nhất cần vệ sinh mỗi tuần và thay mới hàng năm. Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu không phù hợp với da, hãy thay ngay lập tức.

2. Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa

Hộp đựng thực phẩm bằng nhựa có thể xuống cấp theo thời gian sử dụng. Khi ấy, nó có thể giải phóng các chất độc hại như bisphenol A (BPA) và phthalates (chất gây rối loạn nội tiết).

Những hộp nhựa PP không đạt tiêu chuẩn thực phẩm lại càng nguy hiểm hơn, vì kim loại nặng như chì, cadmium có thể di chuyển ra ngoài và vượt mức cho phép 6-8 lần, đặc biệt khi tiếp xúc với thực phẩm có tính axit. Chúng còn có thể giải phóng styrene, một chất gây ung thư.

Lời khuyên: Nên thay hộp nhựa sau 3-5 năm sử dụng hoặc khi thấy hộp nhựa có dấu hiệu ố vàng, hỏng hóc. Nếu muốn sử dụng lâu dài, bạn có thể ưu tiên chọn hộp đựng bằng thủy tinh hoặc thép không gỉ đạt chuẩn an toàn thực phẩm.

3. Gối cao su latex

Gối cao su latex mang lại cảm giác thoải mái và khả năng nâng đỡ tốt, nhưng có thời gian sử dụng nhất định. Sau một thời gian, gối có thể ngả vàng và xuất hiện mảnh vụn nhỏ. Điều này có thể không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, nhưng với người bị viêm mũi dị ứng, các bụi mịn có thể làm triệu chứng tồi tệ hơn.

Nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy, sau 3 năm sử dụng, tỷ lệ triệu chứng dị ứng của người dùng gối cao su latex có thể tăng 47%. Ngoài ra, gối cũ có thể sinh ra chất kích ứng và nấm mốc, gây ra vấn đề da như nổi mẩn.

Lời khuyên: Bạn nên thay gối cao su latex sau 3 năm sử dụng. Bảo quản gối ở nơi mát mẻ, thoáng khí và tránh ánh sáng mặt trời để giảm oxy hóa. Dùng vỏ gối bảo vệ, đặc biệt với người có tuyến dầu trên da đầu.

4. Bộ lọc của các thiết bị như máy lọc không khí, máy hút bụi

Bộ lọc củacác thiết bị như máy lọc không khí, máy hút bụi... rất quan trọng trong việc ngăn bụi, dị ứng nguyên và vi khuẩn, giúp giữ cho ngôi nhà sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu không thay bộ lọc định kỳ, hiệu quả làm sạch sẽ giảm và có thể trở thành nguồn ô nhiễm thứ cấp.

Ví dụ, bộ lọc máy lọc không khí nếu quá bẩn sẽ giảm khả năng lọc tĩnh điện. Sau khoảng 6 tháng, hiệu quả lọc PM0.3 có thể giảm từ 99.7% xuống còn 83.5%, và khả năng giữ lại vi-rút có thể tăng 20%, làm giảm hiệu quả đáng kể.

Dù bộ lọc của máy hút bụi không gặp vấn đề này, nhưng chúng vẫn dễ phát triển vi khuẩn, đặc biệt khi da chết và lông tóc bám vào, gây mùi hôi do phân hủy các hợp chất như cadaverine. Do đó, để bảo vệ ngôi nhà khỏi ô nhiễm, bạn nên thay bộ lọc định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

5. Chảo chống dính

Nhược điểm lớn nhất của chảo chống dính là lớp phủ dễ bị bong tróc sau một thời gian sử dụng. Mặc dù một số người cho rằng việc lớp phủ bị hỏng không ảnh hưởng nhiều, nhưng khi lớp phủ phân hủy, nó có thể giải phóng các hóa chất độc hại. Trước đây, perfluorooctanoic acid (PFOA) là một chất có thể được giải phóng từ chảo chống dính, tuy nhiên, kể từ khi các quy định nghiêm ngặt được áp dụng, PFOA đã được loại bỏ khỏi hầu hết các sản phẩm chống dính hiện nay.

Ngoài ra, nhiều chảo chống dính có lớp nền bằng nhôm. Mặc dù ảnh hưởng của nhôm đối với sức khỏe vẫn còn gây tranh cãi, việc tiếp xúc lâu dài với nhôm có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và xương.

Khi lớp phủ của chảo bị hỏng, chảo sẽ dễ dàng dính thức ăn, khó làm sạch và có thể phát sinh vi khuẩn. Do đó, bạn nên thay chảo chống dính ngay khi phát hiện lớp phủ bị hỏng để đảm bảo an toàn và vệ sinh.

6. Bàn chải đánh răng

Theo các chuyên gia, thời gian thay bàn chải đánh răng lý tưởng là 3 thánglần. Dù bạn không thấy lông bàn chải bị hư hỏng, nhưng sau 3 tháng sử dụng, các sợi lông sẽ mất độ mềm mại, giảm khả năng làm sạch và có thể trở thành môi trường phát triển vi khuẩn.

Với bàn chải điện, do có độ rung và chuyển động mạnh, các sợi lông có thể bị căng thẳng và mài mòn nhanh hơn so với bàn chải tay thông thường. Điều này có thể khiến đầu bàn chải bị mòn hoặc hư hỏng nhanh hơn, và do đó, bạn cần thay đầu bàn chải điện định kỳ để đảm bảo hiệu quả làm sạch và bảo vệ răng miệng tốt hơn.

8. Khăn tắm và khăn lau

Khăn tắm và khăn lau nhà bếp là những vật dụng dễ chứa vi khuẩn, đặc biệt khi tiếp xúc với nước thường xuyên và không được phơi khô đúng cách, dễ gây nấm mốc.

Ngay cả khi bạn đã giặt và phơi khăn, vẫn có thể bám lại dầu mỡ, cặn màu hoặc vi khuẩn, tạo thành lớp màng sinh học cho vi khuẩn sinh sống. Khăn ẩm có thể hút dầu mỡ và tế bào chết từ da, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây mùi hôi.

Vì vậy, để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, bạn nên thay khăn tắm và khăn lau nhà bếp định kỳ.

8. Đũa và thớt

Đũa và thớt không có hạn sử dụng cố định, nhưng chất liệu làm chúng có tuổi thọ nhất định.

Ví dụ, thớt và đũa làm từ gỗ có thể bị mốc sau một thời gian sử dụng và sinh ra aflatoxin, một chất độc có khả năng gây ung thư. Ngoài ra, gỗ lâu ngày cũng có thể bị phân hủy và sinh ra phenol, ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.

Vì vậy, bạn nên thay thớt và đũa gỗ hoặc tre khi thấy dấu hiệu nứt, mốc hoặc hư hỏng để bảo vệ sức khỏe.

9. Đồ chơi

Đồ chơi, đặc biệt là đồ chơi nhựa, là vật dụng không thể thiếu trong các gia đình có trẻ em. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng hầu hết đồ chơi nhựa đều có thể chứa các chất phụ gia độc hại, như DEHP, đặc biệt là đối với những đồ chơi giá rẻ và không rõ nguồn gốc.

Mặc dù các quy định yêu cầu tổng hàm lượng các chất như phthalate dibutyl (DBP), phthalate butylbenzyl (BBP), và phthalate di(2-ethylhexyl) (DEHP) không vượt quá 0,1% trong đồ chơi bán qua các kênh chính thống, nhưng đồ chơi không rõ nguồn gốc, thường được bán ở các chợ hoặc cửa hàng không uy tín, có thể không đạt chuẩn.

Trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ, thường có thói quen cho đồ chơi vào miệng, điều này làm tăng nguy cơ tiếp xúc với các chất độc hại. Nghiên cứu cho thấy, lượng DEHP trong đồ chơi PVC có thể thay đổi theo thời gian, và đồ chơi đã sử dụng hơn một năm có thể ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết, với tác hại càng lớn khi đồ chơi sử dụng lâu dài.

Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến chất lượng đồ chơi của trẻ. Sức khỏe của trẻ luôn quan trọng hơn nhiều so với niềm vui nhất thời mà những món đồ chơi này có thể mang lại.

Nguồn: Toutiao