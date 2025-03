Dự án của Vingroup liên tiếp đón tin vui, hai "vệ tinh" đặc biệt quan trọng đã có lịch khởi công

Tuyến đường Tây Thăng Long và đường vành đai 4 có lịch thi công

Ngày 26/3, lãnh đạo huyện Đan Phượng đã có mặt tại nút giao đại lộ Tây Thăng Long cách dự án Vinhomes Wonder City 150 m để giám sát.

Lãnh đạo huyện này chỉ đạo thi công tuyến đường Tây Thăng Long đoạn 2,1 km từ nút giao đường tỉnh 422 tới Tây Tựu đi qua Vinhomes Wonder City. Dự kiến, tuyến đường này sẽ bắt đầu thi công chậm nhất vào ngày 6/4 .

Đây là dự án giao thông trọng điểm, đảm bảo hoàn thành đúng theo Quyết định 5841/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội.

Như vậy, chỉ trong 6-8 tháng nữa, tuyến đường này sẽ hiện hữu, tạo cú hích lớn về hạ tầng, tăng khả năng kết nối liên vùng, đồng thời thúc đẩy giá trị bất động sản tại khu vực Đan Phượng.

Cùng đó, dự án đường vành đai 4 đoạn qua Vinhomes Wonder City cũng chốt ngày dự kiến khởi công vào 19/5 . Đường vành đai 4 - vùng Thủ đô qua huyện Đan Phượng có chiều dài 6,3km đi qua 4 xã Hồng Hà, Liên Hồng, Hạ Mỗ, Tân Hội và thị trấn Phùng, giao cắt với Vinhomes Wonder City.

Dự án nằm trên giao điểm của các các trục đường quy hoạch huyết mạch của khu vực là đường Vành đai 3,5, Vành đai 4, cầu Thượng Cát và đặc biệt là nằm kế cận với trục Đại lộ Tây Thăng Long.

Vì sao dự án của Vinhomes đắt khách?

Bà Nguyễn Thị Yến (Giám đốc Kinh doanh Vùng 7 - Công ty Cổ phần Vinhomes) cho biết, mặc dù chưa một sự kiện ra mắt hay mở bán chính thức nào, nhưng chỉ sau 4 ngày mở bán, khoảng 90% giỏ hàng của phân khu Hừng Đông thuộc Vinhomes Wonder City đã bán hết. Phân khu VIP Bình Minh ra mắt hôm 23/3 cũng ghi nhận doanh số kỷ lục 1.200 tỷ đồng.

" Có những ngày, giao dịch của dự án đạt doanh số khoảng tầm 1.500 tỷ. Tôi tin rằng đó là những con số biết nói, để nói về độ hấp dẫn cũng như độ nóng của dự án ", bà Yến nói.

Bà Nguyễn Thị Yến (Giám đốc Kinh doanh Vùng 7 - Công ty Cổ phần Vinhomes).

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH phát triển thương mại bất động sản Newstarland phân tích, sở dĩ sản phẩm này của Vinhomes có sức hút lớn bởi mức giá hấp dẫn.

Theo bà, trong số các sản phẩm thấp tầng cao cấp của Vinhomes ở phía Tây, các dự án của Green Bay, Gardenia đều có đơn giá giao dịch chuyển nhượng hiện nay 450-500 triệu/m2, với Vinhomes Wonder City với giá chào bán ra có hỗ trợ lãi suất dao động khoảng tầm 200-220 triệu/m2, tức bằng 1/2 so so với giá bán của Vinhomes Green Bay hay Vinhomes Gardenia, hàng chuyển nhượng phải xuống 100% tiền.

"Nếu so sánh tuyệt đối thì chúng ta phải so sánh giá thanh toán sớm của Vinhomes Wonder City thì chỉ giao động khoảng tầm 200 triệu/m2 trung bình 1 căn, thì còn thấp hơn một nửa, thậm chí chỉ bằng 40% so với dự án thấp tầng hiện nay của phía Tây.

Và lúc này đây đang là chân sóng, không phải chỉ với mỗi Vinhomes Wonder City, không phải chỉ với mỗi thị trường bất động sản Hà Nội, mà là chân sóng bất động sản của cả nước. Và với mức giá hời như vậy, thì đây là sản phẩm vô cùng hấp dẫn và xứng đáng để đầu tư", bà Huyền phân tích.

Phối cảnh dự án Vinhomes Wonder City tại Đan Phượng, Hà Nội.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, sở dĩ dự án hút khách bởi dự án nằm tại vị trí chiến lược trên trục đại lộ Tây Thăng Long rộng tới 60m, dẫn thẳng đến trung tâm hành chính mới phía Tây thành phố và kết nối thuận tiện tới các quận trung tâm hiện tại.

Đặc biệt, ngay trong năm nay, đoạn đường 2 km từ Tây Tựu đến dự án sẽ được hoàn thành, rút ngắn thời gian di chuyển từ Vinhomes Wonder City đến quận Tây Hồ xuống còn 15 phút. Dự kiến, tuyến Metro số 4 Mê Linh – Liên Hà cũng sẽ kết nối thẳng tới dự án thông qua nhà ga trung tâm được quy hoạch ngay trong lòng đô thị.

Dự án cũng nằm trong mạng lưới giao thông trọng yếu của miền Bắc, gồm 3 vành đai chiến lược (Vành đai 3, Vành đai 3.5 và Vành đai 4), 4 cây cầu huyết mạch (Cầu Thượng Cát, Cầu Hồng Hà, Cầu Thăng Long, Cầu Nhật Tân), dễ dàng di chuyển tới các vùng công nghiệp, kinh tế trọng điểm của Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh…

Được biết, dự án Vinhomes Wonder City có quy mô 133,4ha tọa lạc trên địa bàn bốn xã Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà và Liên Trung của Đan Phượng.

Dự án có quy mô hơn 2.000 căn thấp tầng với nhiều loại hình từ liền kề, liền kề nhà vườn, shop villa, biệt thự song lập đến biệt thự đơn lập.