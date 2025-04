Cảnh báo: 7 thứ này cho vào máy giặt là "xong đời", sai lầm có thể khiến bạn phải khóc!

Máy giặt từ lâu đã trở thành trợ thủ đắc lực giúp việc nhà nhẹ nhàng hơn. Cứ thấy quần áo hay đồ dùng bẩn, nhiều người có thói quen quăng hết vào máy để giặt cho nhanh và tiết kiệm công sức. Tuy nhiên, không phải thứ gì cũng có thể giặt bằng máy vì nếu giặt sai cách không chỉ làm hỏng máy giặt mà còn khiến chúng nhanh hỏng, mất đi độ bền vốn có.

1. Gối

Lõi gối sau thời gian dài sử dụng dễ bị ố vàng, tích tụ vi khuẩn, bụi bẩn và mạt nhà. Nhưng không phải loại gối nào cũng có thể giặt bằng máy. Những loại gối như gối cao su non, gối memory foam khi gặp nước sẽ bị hỏng kết cấu, mất độ đàn hồi, chưa kể là dùng bột giặt thông thường còn làm cao su nhanh oxy hóa, vỡ vụn.

Các loại gối nhồi từ nguyên liệu tự nhiên như gối hạt kê, gối hạt đậu, gối trà xanh cũng không nên giặt máy vì chất liệu hữu cơ gặp nước sẽ bị mềm nhũn, dễ hư hỏng. Nếu ruột gối bị bung ra, việc vệ sinh máy giặt sau đó sẽ là một “cơn ác mộng”.

Giải pháp tốt nhất là dùng máy hút bụi hoặc máy diệt mạt để làm sạch định kỳ. Ngoài ra, bạn cũng có thể đem gối phơi nắng thường xuyên để loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi.

2. Áo lông vũ

Dù máy giặt hiện đại có chế độ giặt riêng cho áo lông vũ nhưng thực tế vẫn không nên giặt loại áo này bằng máy. Bởi vì hầu hết áo lông vũ được làm từ vải chống thấm nước để giữ nhiệt tốt hơn, nên nếu giặt sai cách, áo dễ bị bung lông, mất đi khả năng giữ ấm. Trên mạng không thiếu những câu chuyện cười ra nước mắt khi áo lông vũ bị giặt xong phồng lên như quả bóng hoặc xẹp lép mất luôn độ bồng bềnh.

Thay vì giặt máy, bạn nên dùng dung dịch làm sạch chuyên dụng để lau nhẹ những vết bẩn cục bộ, sau đó dùng khăn ẩm lau lại và phơi khô tự nhiên.

3. Chăn lông, chăn bông

Về lý thuyết, giặt máy vẫn có thể làm sạch chăn lông hay chăn bông, nhưng vấn đề là máy giặt nhà bạn có đủ tải trọng không?

Những loại chăn này có trọng lượng khá nặng, khi ngấm nước có thể vượt quá khả năng chịu tải của máy giặt thông thường (thường chỉ từ 8 - 10kg). Lúc này, máy giặt sẽ không thể quay trơn tru, động cơ bị quá tải và hư hỏng nhanh chóng. Vậy nên cách tốt nhất là giặt tay hoặc đem ra tiệm giặt là chuyên dụng để đảm bảo chăn được làm sạch mà không làm hỏng máy giặt.

4. Vest, suit

Vest và suit là những bộ đồ đắt tiền, được may đo cẩn thận với kết cấu chuẩn chỉnh. Nếu giặt bằng máy, nước và chất tẩy rửa có thể làm bong keo lót bên trong khiến áo bị nhăn nhúm, mất form.

Do đó, với trang phục này, cách tốt nhất là mang đi giặt khô để giữ nguyên kiểu dáng. Nếu chỉ bị dính bẩn nhẹ, bạn có thể dùng khăn ẩm lau sạch rồi treo lên để thông thoáng.

5. Quần áo lụa, tơ tằm

Những bộ đồ làm từ lụa, satin hay tơ tằm rất mềm mại nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm. Nếu giặt bằng máy, quá trình xoay và ma sát có thể khiến vải bị nhăn, mất độ bóng, thậm chí là xước rách.

Cách tốt nhất để làm sạch là giặt tay với nước lạnh và sử dụng loại nước giặt dành riêng cho lụa. Sau khi giặt xong, bạn không nên vắt mạnh mà hãy để khô tự nhiên trên mặt phẳng.

6. Quần áo len

Ai từng giặt len bằng máy chắc chắn đã trải qua cảm giác “áo của người lớn thành áo trẻ con” vì co rút quá mức. Lý do là len, đặc biệt là len lông cừu hay cashmere, rất dễ co lại khi tiếp xúc với nước nóng và chuyển động mạnh.

Nếu bạn muốn giặt đồ len, hãy chịu khó ngâm với nước ấm pha chút dầu gội đầu hoặc dầu xả, sau đó nhẹ nhàng bóp sạch bụi bẩn rồi trải phẳng để phơi khô là hiệu quả nhất.

7. Đồ lót, tất

Tranh cãi về việc giặt đồ lót bằng máy hay tay luôn sôi nổi trên mạng xã hộin. Thực tế, máy giặt có thể làm sạch quần áo hiệu quả hơn tay, nhưng đó là trong trường hợp máy giặt hoàn toàn sạch sẽ.

Rất nhiều gia đình không vệ sinh lồng giặt thường xuyên khiến bên trong tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn, khi này giặt đồ lót và tất chung với quần áo thường ngày sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn rất cao. Nếu bạn muốn dùng máy giặt, tốt nhất hãy trang bị thêm một máy giặt mini chuyên giặt đồ lót hoặc giặt riêng trong túi giặt lưới để bảo vệ vải và đảm bảo vệ sinh.

Nguồn: 163.com