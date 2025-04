Shake It Off là gì mà thống trị mạng xã hội Việt cả tuần qua?

"Shake It Off": từ "câu cửa miệng" đến bờ vai tin cậy của một Chingu đúng nghĩa

Những ngày qua, cụm từ "Shake It Off" mang tinh thần lạc quan và khả năng "rũ bỏ" mọi muộn phiền, đã nhanh chóng trở thành "slang" - câu nói cửa miệng được lan truyền rần rần trong giới trẻ. Từ những tình huống "éo le" trong học tập, những rung động đầu đời "khó nói", đến cả những "drama" chốn học đường, "Shake It Off": xuất hiện ở khắp mọi nơi, như một "liều thuốc tinh thần" kỳ diệu giúp "thế hệ cợt nhả" dũng cảm đối mặt với mọi thử thách.

Minh chứng rõ ràng nhất cho sức lan tỏa mạnh mẽ này chính là "cuộc đổ bộ" của hàng loạt trang cộng đồng, TikToker đình đám trong thời gian qua. Chỉ cần lướt qua Facebook và TikTok, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy vô vàn video sáng tạo, hài hước, nơi các bạn trẻ được "khai thông" hệ tư tưởng "Shake It Off" một cách đầy cảm hứng.

Bị hủy kèo, mất lượt thang máy đều không gì "ghê gớm" khi bạn trẻ "Shake It Off"

Dường như, tinh thần "quẳng gánh lo đi và vui sống" của "Shake It Off" đang trở thành "chân ái" để teen thể hiện cá tính và đối diện với mọi áp lực trong cuộc sống cũng như tìm thấy năng lượng tích cực trước những thị phi, "drama" trên không gian mạng. Từ những tình huống "dở khóc dở cười" đến những khoảnh khắc tụt hứng, thậm chí là đứng trước thất bại "Shake It Off" nghiễm nhiên trở thành câu thần chú cửa miệng của các cô cậu teen.

Minigame "Thảy gì, shake nấy" được cộng đồng teen hào hứng tham gia

Vậy, điều gì đã khiến "Shake It Off" trở thành một "hiện tượng" viral đến vậy trong cộng đồng teen Việt? Câu trả lời có lẽ nằm ở chính những áp lực vô hình mà các bạn trẻ ngày nay phải đối mặt. Giữa những kỳ vọng, những lo lắng về tương lai, áp lực học tập, đặc biệt là trước khi bước vào các kỳ thi, các bạn luôn khao khát được giải tỏa những "gánh nặng" và áp lực đang đè nén. Cộng thêm những trải nghiệm hàng ngày trên không gian mạng vốn đầy rẫy những chuyện câu chỉ để câu View, những tranh cãi, những muộn phiền… làm cho cuộc sống của teen ngày nay càng dễ trở nên chông chênh và cần một chỗ dựa để vững vàng tiến về phía trước với một năng lượng khỏe khoắn của tuổi thanh xuân.

Thấu hiểu sâu sắc tâm tư đó, MALTO đã nhanh chóng "bắt sóng" tinh thần "Shake It Off", trở thành "chingu" - người bạn đồng hành đáng tin cậy của giới trẻ. "Shake It Off" như nguồn động lực giúp teen sống trọn vẹn với mọi cung bậc cảm xúc, tự tin "gạt bỏ" những năng lượng tiêu cực như nỗi sợ hãi, hoài nghi hay định kiến, để luôn nhìn về phía trước với sự lạc quan. Tinh thần "Shake It Off" - một Chingu đúng nghĩa của Malto xuất hiện như "đo ni đóng giày" cho một thế hệ đang cần lắm một bờ vai trên hành trình trưởng thành như teen Việt. "Shake It Off" trở thành là bờ vai tin cậy, vững chắc mà mọi teen Việt đều tìm đến - bờ vai của một Chingu đúng nghĩa. Minh chứng rõ ràng cho điều này chính là phản ứng tích cực và sự đồng thuận lớn lao từ cộng đồng TikToker khi thưởng thức Manifesto film của MALTO, cho thấy hệ tư tưởng "Shake It Off" đã thực sự "chạm" đến trái tim của giới trẻ Việt.

"Nếu để những điều tiêu cực kìm hãm mình, thì ai sẽ là người đưa tôi đến những nơi tôi muốn? Nên tôi chọn Shake It Off" - Tiktoker Cheney

Teen xõa hết mình với điệu nhảy "Let’s Shake It Off" càn quét mạng xã hội

Không chỉ dừng lại ở đó, cơn sốt "Shake It Off" còn tiếp tục khuấy đảo và chính thức "gây bão" với "Let's Shake It Off Dance Challenge" – thử thách thu hút sự tham gia của hàng ngàn bạn trẻ trên Tiktok. Sau lời kêu gọi đầy hứng khởi từ Đại sứ thương hiệu Jang Won Young, hàng ngàn video "dance cover" sáng tạo đã "phủ sóng" khắp nền tảng này.

Pháp Kiều, Rhyder cũng hào hứng tham gia cover điệu nhảy "Shake It Off"

Đặc biệt, sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các anh trai Pháp Kiều, Rhyder,... không chỉ tạo thêm hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ mà còn thể hiện sự "đồng lòng" của cộng đồng fan Việt trong việc "manifest" MALTO đưa Jang Won Young đến Việt Nam.

Và đúng vào lúc tinh thần "Shake It Off" đang trở thành trào lưu sống mới của giới trẻ thì "Lời nguyện cầu" của đông đảo fan Việt đã được MALTO "bắt sóng" và biến giấc mơ được gặp thần tượng của tinh thần cực bấy lâu nay của teen Việt thành hiện thực. Thông tin Jang Won Young chính thức xác nhận xác nhận sẽ đến Việt Nam để tham dự fan meeting, nằm trong khuôn khổ của ngày hội ShakeFest của MALTO khiến hàng triệu fan Việt như vỡ òa cảm xúc. Theo đó, ngày 19/4 tới đây, trong khung giờ đặc biệt 19:00 - 20:00, Yang Won Young sẽ cùng MALTO lan tỏa tinh thần "Shake It Off" trong không gian không thể sôi động, không thể rực rỡ sắc màu hơn giúp teen bung xõa, rũ bỏ mọi muộn phiền, nạp thêm vô số năng lượng tích cực.

MALTO ShakeFest mở cửa tự do cho tất cả teen đến tham dự

Diễn ra xuyên suốt từ 18 - 20/04/ 2025 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (Ravo Park, Metropole Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). MALTO ShakeFest bao gồm hàng loạt hoạt động độc đáo như SHAKE EXPERIENCE - Bước vào thế giới sắc màu rực rỡ trong siêu chai Sparkling Yogurt cao 15 mét với hiệu ứng ánh sáng đỉnh cao. GRAFFITI ZONE: khi mà teen cùng nhau sáng tạo trên bức tường graffiti cực chất, mạnh dạn thể hiện cái tôi không giống ai… GLITTER SHAKE STATION: Tự tay decor hộp sữa MALTO với glitter, màu sắc và sticker cực cháy.

Đỉnh cao nhất đinh phải nhắc đến là màn giao lưu cùng thần tượng Jang Won Young cùng đêm concert "Shake The Stage" diễn ra ngay sau phần fan meeting. Đêm nhạc hứa hẹn bùng nổ cảm xúc với sự góp mặt của loạt tên tuổi "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội: Wean, Captain Boy, RHYDER, Pháp Kiều, 7Dnight, Low G

Dàn sao Việt "đỉnh lưu" xuất hiện tại MALTO ShakeFest

Với hệ tư tưởng "Shake It Off" đầy tích cực và ra mắt trọn bộ sản phẩm độc đáo từ MALTO Sparkling Yogurt - sữa chua có ga, nước trái cây có thạch, sữa lúa mạch có thạch đến sữa chua lên men tự nhiên có thạch, MALTO đang khẳng định vị thế dẫn đầu xu hướng, chinh phục giới trẻ không chỉ bằng hương vị sảng khoái mà còn bằng những trải nghiệm cảm xúc đầy ý nghĩa cùng hàng loạt sự kiện "siêu hot" đang chờ đón. Còn chần chừ gì nữa, các "chingu" cập nhật nhanh các tin tức về MALTO SHAKEFEST sắp tới tại Fanpage MALTO.

