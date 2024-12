Sau khi cho 3 thứ này vào máy giặt, cái tôi nhận lại được CHỈ TOÀN LÀ NƯỚC MẮT!

1. Áo khoác lông vũ

Bây giờ thời tiết trở lạnh, áo khoác đương nhiên sẽ rất hữu ích. Vậy làm thế nào để giặt sạch áo khoác lông vũ bị bẩn? Đến tiệm giặt khô chỉ tốn vài chục lần giặt một lần. Nhiều người cảm thấy phiền lòng và vứt áo khoác vào máy giặt để tránh rắc rối, thế nhưng lúc này mới chính là lúc rắc rối xuất hiện.

Khi bạn ném áo khoác lông vũ vào máy giặt và nó bị ướt trong nước, lớp lông tơ bên trong áo khoác sẽ kết tụ lại với nhau, tạo ra những khoảng trống lớn bên trong. Sau đó, trong quá trình sấy khô, dưới tác dụng của lực ly tâm mạnh, phần lông tơ bị ướt nước sẽ tiếp tục giãn nở. Không khí bên trong bị nén lại và không thể thoát ra ngoài do lớp phủ chống thấm bên ngoài nếu áp suất vượt quá mức cho phép có thể chịu đựng được, nó sẽ "nổ tung".

Một tình trạng khác là sau khi giặt áo khoác lông vũ, lớp lông tơ bên trong sẽ vón cục. Tình trạng này thường xảy ra do lớp vải chống thấm bên ngoài áo khoác đã khô nhưng bên trong chưa khô hoàn toàn. Cách xử lý là bạn phải đợi khi bên trong đã khô hoàn toàn rồi mới dùng móc áo để phá vỡ phần lông bị vón lại thì chiếc áo mới trở lại như cũ.

2. Áo len đan

Áo len cũng rất mỏng và không nên cho vào máy giặt. Ngay cả khi một số máy giặt có chức năng giặt áo len thì áo vẫn có thể bị hỏng.

Thành phần của áo len cũng giống như tóc của chúng ta, đó là sợi protein. Hãy thử tưởng tượng nếu tóc của chúng ta được gội bằng bột giặt có tính kiềm thì tóc có bị hư tổn không? Đúng vậy, cũng vì lý do tương tự, nếu giặt áo len không đúng cách, nó sẽ dần mất đi độ mềm mại, bóng mượt ban đầu và trở nên thô ráp hơn.

Một khả năng khác là sau khi giặt, toàn bộ chiếc áo len co lại và cuối cùng trở thành "quần áo trẻ em". Mặc dù buồn cười nhưng điều này được quyết định bởi tính chất vật chất của nó. Sau khi giặt áo len, các sợi sẽ to hơn và các sợi sẽ gần nhau hơn, sau khi phơi khô sẽ không trở lại hình dạng ban đầu nên toàn bộ áo len sẽ bị co lại. Đặc biệt, các vảy bao phủ bề mặt sợi len có nhiều khả năng vướng vào nhau sau khi giặt, càng làm trầm trọng thêm vấn đề co rút.

Mặc dù có những chất khử mùi áo len có thể phục hồi quần áo bị co rút nhưng áo len có thể trở nên mỏng hơn và cứng hơn, hoặc thậm chí mất hoàn toàn kết cấu mềm mại của len và cashmere.

Tóm lại, để tránh hư hỏng khi giặt, tốt nhất bạn nên giặt tay, sử dụng bột giặt chuyên dụng dành cho đồ len, và phơi khô ở nơi thoáng mát sau khi giặt.

3. Ruột chăn/gối

Dù là ruột chăn hay ruột gối, chúng đều không thích hợp để giặt trong máy giặt.

Nhiều người muốn làm sạch lõi gối ố vàng. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn cho nó vào máy giặt?

Khi lõi gối hút nước, nó sẽ chìm xuống và khó có thể khô, thậm chí có thể bị hư hỏng. Tương tự, lõi chăn bông cũng không thể khô được dù có lắc đi lắc lại, nó vẫn có thể bám vào mép thành trong của máy giặt và khô thành cục hoặc mất đặc tính giữ ấm.