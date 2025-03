Chi Pu rời công ty

Ngày 18/3, Chi Pu lên tiếng thông tin liên quan việc hợp tác công ty The First Management.

"Tôi và công ty thống nhất đi đến quyết định thay đổi hình thức từ quản lý nghệ sĩ sang khai thác thương mại. Tôi cảm ơn mọi đóng góp, hỗ trợ của công ty suốt thời gian qua. Dù không còn đồng hành trên danh nghĩa quản lý nghệ sĩ, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ ở những dự án phù hợp trong tương lai", Chi Pu viết.

Nữ ca sĩ cũng làm rõ thông tin liên quan việc là cổ đông công ty quản lý. "Tôi xin phép làm rõ bản thân không là cổ đông, không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại The First Management. Tôi chỉ thành lập công ty GOM, giữ vai trò pháp nhân sở hữu các sản phẩm của tôi và do tôi trực tiếp quản lý", Chi Pu thông tin.

Chi Pu chia sẻ thêm cô đang ký với hai công ty, bao gồm kết hợp The First Management tại thị trường Việt Nam và hợp tác Ryce Entertainment tại thị trường Trung Quốc. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ đến khán giả rằng sắp tới có nhiều thay đổi liên quan đến công ty.

Chi Pu hoạt động ở hai thị trường Trung Quốc và Việt Nam sau show Đạp gió.

Đại diện truyền thông của The First Management cho biết công ty và Chi Pu chỉ hợp tác khi có dự án phù hợp. Công ty không phụ trách quản lý và chịu trách nhiệm các vấn đề khác của nữ ca sĩ như trước đây.

Chi Pu đồng hành cùng công ty quản lý suốt nhiều năm. The First Management cũng đứng sau nữ ca sĩ khi cô tham gia show Tỷ tỷ đạp gió ở Trung Quốc. Giọng ca Anh ơi ở lại hoạt động tích cực ở cả xứ tỷ dân và Việt Nam sau thành công ở show thực tế.

Cô liên tục tham gia nhiều chương trình ở Trung Quốc như Toàn viên gia tốc của đài Hồ Nam, A Delicious Guess , Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên châu Á...

Cô còn ký hợp đồng với RYCE Entertainment - công ty đứng sau Jackson Wang , Amber, sau đó phát hành MV Finding You, gồm hai phiên bản tiếng VIệt và Trung Quốc.