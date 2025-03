Chi Pu tuyên bố 1 tin sốc, thay đổi sự nghiệp trong tương lai

Chiều 18/3, Chi Pu và công ty The First Management đồng loạt đăng thông báo về hình thức hợp tác mới. Theo đó, sau khoảng thời gian là nghệ sĩ độc quyền của The First Management, Chi Pu rời công ty, tiếp tục cộng tác dưới hình thức khai thác thương mại. Bài đăng của Chi Pu và The First Management thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Nguyên văn thông báo trên fanpage Chi Pu: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI HÌNH THỨC HỢP TÁC GIỮA NGHỆ SĨ CHI PU VÀ THE FIRST MANAGEMENT Sau hơn một năm đồng hành, Chi Pu và The First Management đã cùng thống nhất đi đến quyết định thay đổi hình thức hợp tác từ quản lý nghệ sĩ thành hợp tác khai thác thương mại. Chi Pu xin chân thành cảm ơn mọi đóng góp, hỗ trợ từ công ty trong suốt thời gian qua. Dù không còn đồng hành trên danh nghĩa quản lý nghệ sĩ, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau ở những dự án phù hợp trong tương lai. Cảm ơn khán giả yêu thương, Sunny và Zhifubao đã luôn ủng hộ. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục dõi theo và dành thật nhiều tình cảm cho những bước tiến tiếp theo của chúng tôi. Trân trọng, Chi Pu.

Bài đăng của The First Management

Những năm qua, Chi Pu có sự nghiệp lên hương, nhất là sau khi bứt phá tại Đạp Gió 2023 (bản Trung). Trong thời gian này, Chi Pu gắn bó với The First Management. Bên dưới bài đăng thông báo rời The First Management, FC Chi Pu để lại bình luận cám ơn công ty quản lý cũ, đồng thời khẳng định sẽ theo dõi và ủng hộ mọi quyết định tương lai của thần tượng.

Việc Chi Pu chấm dứt tư cách nghệ sĩ độc quyền tại The First Management được người hâm mộ ủng hộ

The First Management thành lập từ tháng 11/2022, định vị là công ty đầu tư, đào tạo, quản lý và phát triển các tài năng trong ngành công nghiệp giải trí một cách toàn diện. Công ty này hiện tại đang quản lý nhiều ngôi sao như Trang Pháp, Hoàng Oanh, JayKii, Coldzy, Đăng Quân, Trương Hoàng Mai Anh, Vy Vy, m tú. CEO của The First Management còn đồng hành với Chi Pu rất lâu về trước, là đồng sáng lập GOM Entertainment - công ty của Chi Pu trong khoảng thời gian debut làm ca sĩ từ năm 2017 - 2022.

Duy trì quảng bá song song ở Việt Nam và Trung Quốc, việc quyết định rời The First Management có tác động rất lớn đến sự nghiệp của Chi Pu

Duy trì quảng bá song song ở Việt Nam và Trung Quốc, việc quyết định rời The First Management có tác động rất lớn đến sự nghiệp của Chi Pu. Việc Chi Pu chấm dứt tư cách nghệ sĩ độc quyền tại The First Management khiến nhiều người kinh ngạc và tò mò về định hướng tương lai của nữ nghệ sĩ. Nhiều khán giả phỏng đoán, Chi Pu muốn tự làm chủ sự nghiệp, tự định hướng và phát triển ở mọi khía cạnh giải trí, nhất là khi cô nàng từng bước "Trung tiến".

Tại Trung Quốc, Chi Pu ký hợp tác với Ryce Entertainment

Trước đó, vào tháng 5/2024, Chi Pu thông báo gia nhập Ryce Entertainment nhằm chuyên nghiệp hoá các hoạt động nghệ thuật ở Trung Quốc. Ryce Entertainment là một công ty giải trí được nhiều ngôi sao châu Á tin tưởng ký kết nhằm quản lý các hoạt động tại đại lục như Jackson Wang (GOT7), Amber Liu, Tablo (Epik High),...