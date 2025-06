Hyundai Creta 2025 cập bến Việt Nam: Ngoại hình và công nghệ nâng cấp, giá thấp nhất 599 triệu đồng

Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đã chính thức giới thiệu đến thị trường Việt phiên bản mới của mẫu SUV cỡ B - Creta 2025.

Ở phiên bản mới, Hyundai Creta có diện mạo mạnh mẽ và cá tính với kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.330 x 1.790 x 1.660 mm, khoảng sáng gầm 200mm. Đầu xe với lưới tản nhiệt tối màu mạ chrome mới, kết hợp cụm đèn pha LED tứ giác liền mạch và đèn ban ngày LED cải tiến cùng ca-pô được tái thiết kế với cảm hứng đến từ đàn anh Hyundai Palisade.



Hông xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 17 inch (hoặc 18 inch trên bản N Line). Đuôi xe làm mới toàn diện với cụm đèn hậu LED nối liền 2 bên cùng đèn báo rẽ dạng đuổi. Tương tự, cửa hậu được cải tiến đi kèm cản sau hiện đại, tạo nên diện mạo trẻ trung.

Đặc biệt, phiên bản thể thao N Line mang phong cách hầm hố hơn với cản trước/sau, phần ốp hông được sơn màu đỏ đặc trưng nổi bật. Creta N Line còn được trang bị cánh lướt gió phía sau xe, giúp gia tăng tính thể thao và hiệu quả khí động học.

Bên trong khoang nội thất, Hyundai Creta 2025 sở hữu loạt trang bị hiện đại như cụm màn hình kép tích hợp gồm màn hình trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số đều có kích thước 10.25 inch (bản N Line được trang bị viền sơn đỏ tạo điểm nhấn); ghế ngồi bọc da cao cấp, tích hợp tính năng làm mát ở hàng ghế trước, cùng ghế lái chỉnh điện 8 hướng; hệ thống âm thanh Bose 8 loa với amply rời hỗ trợ kết nối Radio/USB/Bluetooth, Android Auto và Apple CarPlay không dây.

Các tiện ích khác trên xe còn có sạc không dây, phanh tay điện tử với Autohold và điều hòa tự động. Đặc biệt, New Creta được trang bị camera 360 giúp tăng cường khả năng quan sát khi lùi/ đỗ xe.

Vô-lăng của xe tích hợp các nút điều khiển thông minh, giúp người lái dễ dàng thao tác mà vẫn đảm bảo an toàn. Phiên bản N Line được trang bị cần số N đặc trưng cùng lẫy chuyển số trên vô lăng giả lập 8 cấp số.

Về tính năng an toàn, New Creta dẫn đầu phân khúc với gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người lái: Hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA; hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM; hệ thống cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LFA & LKA; hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi RCCA; hệ thống tự động thích ứng AHB (Auto High Beam); hệ thống điều khiển hành trình thích ứng SCC (Smart Cruise Control); hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn SEW (Safe Exit Warning); hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế DAW (Driver Attention Warning).

Cung cấp sức mạnh cho Hyundai New Creta là động cơ xăng hút khí tự nhiên Smartstream 1.5L. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh).

Hộp số vô cấp IVT được cải tiến từ hộp số vô cấp CVT thông thường sẽ giúp khắc phục được các nhược điểm của CVT (Phản hồi chậm, tiếng ồn, trượt của đai sắt) và vẫn duy trì được những đặc tính tốt của CVT (độ mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, linh hoạt trong phố).

New Creta được trang bị Drive Mode 4 chế độ: Eco (tiết kiệm) – Normal (Thông thường) – Sport (thể thao), Smart (thông minh) với những tuỳ chỉnh ở chân ga, hộp số,… giúp cảm giác vận hành trở nên thoải mái và phù hợp với từng điều kiện tham gia giao thông. Đồng thời, xe cũng được bổ sung 3 chế độ địa hình Terrain Mode: Snow (Tuyết), Sand (Cát), Mud (Bùn đất) nhằm tăng cường khả năng vận hành khi gặp điều kiện bất lợi.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai New Creta 2025 được mở bán với 4 phiên bản gồm 1.5L Tiêu chuẩn, Đặc Biệt, Cao Cấp và N Line. Giá niêm yết lần lượt là 599 triệu, 659 triệu, 705 triệu và 715 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Creta được bổ sung phiên bản N Line hiệu năng cao tại Việt Nam.