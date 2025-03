CTCK chỉ ra 2 lợi thế cạnh tranh giúp chuỗi nhà thuốc Long Châu của FPT Retail duy trì vị thế “áp đảo”

2 lợi thế cạnh tranh "áp đảo" của Long Châu

Trong bối cảnh các chuỗi nhà thuốc liên tục đối mặt với thách thức trong việc mở rộng kinh doanh, Long Châu của FPT Retail (mã: FRT) lại không ngừng “bành trướng”. Theo thống kê, Long Châu tính tới cuối tháng 3/2025 có tổng số cửa hàng là 1.977 cửa hàng, tăng 34 cửa hàng so với đầu năm. Trước đó, trong năm 2024 chuỗi nhà thuốc này liên tục mở rộng với 446 cửa hàng tăng thêm.

Tại báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo triển vọng kinh doanh của Long Châu trong 3-5 năm tới rất tích cực. Số lượng cửa hàng của Long Châu sẽ tiếp tục được mở mới, song tốc độ mở mới sẽ chậm dần ở các năm sau và đạt 3.000 cửa hàng vào cuối năm 2028.

BVSC kỳ vọng rằng sau giai đoạn mở rộng mạnh, Long Châu có thể đạt mức biên lợi nhuận ròng 4,5% trong năm 2030 - tiệm cận mức biên ròng mà một số doanh nghiệp tại Trung Quốc đạt được sau giai đoạn mở rộng mạnh (từ 4%-6%).

BVSC cũng nhận thấy mặc dù FPT Long Châu mở mới liên tục qua các quý với số lượng cửa hàng lớn, tuy nhiên doanh thu bình quân/cửa hàng cũng như hàng tồn kho bình quân/cửa hàng luôn được duy trì ở mức từ 1,1-1,2 tỷ đồng/cửa hàng và 2,7–3,5 tỷ đồng/cửa hàng và số ngày tồn kho vẫn được duy trì trong khoảng 90 ngày. Việc này cho thấy khả năng quản trị hàng tồn kho, cũng như dự báo nhu cầu tại các khu vực mở mới của Long Châu rất tốt và ổn định.

So với các đối thủ cạnh tranh, Long Châu sở hữu nhiều lợi thế giúp chuỗi có thể duy trì được vị thế áp đảo trong tương lai.

Thứ nhất, BVSC chỉ ra rằng mạng lưới cửa hàng Long Châu đã liên tục mở mới trong khi hai đối thủ cạnh tranh lớn nhất là An Khang và Pharmacity đã phải thu hẹp, hoặc tạm ngừng mở rộng.

Mới đây, Long Châu cũng đã trở thành nhà thuốc đầu tiên được tích hợp trên ứng dụng VNeID cho việc mua thuốc trực tuyến. Tiện ích này là một cấu phần của sổ sức khỏe điện tử, nhằm hoàn thiện toàn trình chăm sóc sức khỏe của người dân.

Thứ hai, Long Châu sở hữu số lượng SKU lớn và đa dạng hơn so với An Khang và Pharmacity. Ngoài ra, về cơ cấu SKU, Long Châu và An Khang là 2 nhà thuốc khá tương đồng về tỷ lệ thuốc, thực phẩm chức năng cũng như các loại SKU khác.

Một trong những điểm mấu chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh của Long Châu khi so với 2 chuỗi còn lại là danh mục thuốc (đặc biệt là thuốc ETC) của Long Châu đa dạng và lớn hơn, đi kèm với tốc độ mở cửa hàng nhanh tại các vị trí tốt qua đó dễ dàng gia tăng traffic và tạo điều kiện để nhân viên bán chéo thêm các sản phẩm khác có biên lợi nhuận tốt hơn.

Cho năm 2025, BVSC dự phóng chuỗi nhà thuốc mở mới 320 cửa hàng với doanh thu bình quân/cửa hàng 1,2 tỷ đồng/cửa hàng. Qua đó, doanh thu thuần đạt 31.970 tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ 2024). Vì vẫn tập trung cho giai đoạn mở rộng, BVSC dự phóng mức biên LNG gần như đi ngang đạt 22% trong 2025 (giảm nhẹ so với mức 22,2% trong 2024).

Mặt khác, nhóm phân tích BVSC cho biết chuỗi tiêm chủng Long Châu là mảng kinh doanh còn tương đối mới, cần thêm thời gian để đánh giá.

FPT Shop sẽ tiếp tục duy trì biên LNG ở mức trên 13% năm 2025

Đối với chuỗi FPT Shop, BVSC giả định FPT Shop đã hoàn thành việc tinh giảm số lượng cửa hàng và sẽ không đóng hoặc mở mới thêm cửa hàng trong 2025. Ngoài ra, việc mở rộng danh mục sản phẩm sang ngành hàng điện máy, gia dụng bước đầu cũng đem lại hiệu quả khi biên LNG cải thiện trong các quý gần đây.

Theo BVSC, với các sản phẩm điện máy với giá trị lớn, các cửa hàng truyền thống vẫn có nhiều lợi thế hơn các sàn thương mại điện tử nhờ dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng vốn là điểm mạnh của các chuỗi cửa hàng.

Nhờ vậy, đội ngũ phân tích BVSC dự báo doanh thu bình quân/cửa hàng đạt khoảng 2,05 tỷ đồng/cửa hàng trong 2025 (+3,1% so với mức bình quân 1,99 tỷ đồng/cửa hàng trong 2024). Qua đó, doanh thu năm 2025 của FPT Shop dự phóng đạt 15.590 tỷ đồng.

BVSC cho rằng FPT Shop sẽ tiếp tục duy trì biên LNG ở mức trên 13% năm 2025, với kỳ vọng tới từ đóng góp doanh thu lớn hơn của các mặt hàng điện máy, gia dụng.

Tựu chung lại, BVSC dự phóng doanh thu thuần của FPT Retail tăng trưởng 18,6% trong 2025, đạt 47.560 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2025 kỳ vọng đạt mức 671 tỷ đồng (+111,3% so với cùng kỳ).