CTCK ước tính KQKD quý 3/2023 của 21 doanh nghiệp trên sàn: BMP, BSR, HPG, FPT, GMD, VNM... dự kiến tăng; DGC, DGW, HAH, POW, NT2... có thể giảm mạnh

Mới đây, SSI Research đã ra bản báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2023 của 21 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Các công ty có kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng bao gồm: BMP, BSR, CTR, DBD, FPT, GMD, HPG, PLX, PVD, QNS, VGC, VNM, VTP. Còn các đơn vị được dự báo sẽ ghi nhận lợi nhuận giảm bao gồm: DGC, DGW, DRC, HAH, NT2, POW, PVT, STK.

Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) : Lợi nhuận ròng của BSR trong quý 3/2023 ước đạt khoảng 3.000 tỷ đồng, gấp đôi so với quý trước và gấp 6 lần so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 8% so với cùng kỳ. Ngoài ra, giá dầu tăng cũng như chênh lệch giá crack trong quý gần đây.

 FPT (FPT): SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế của FPT trong quý 3/2023 sẽ đạt khoảng 2.300 tỷ đồng (tăng khoảng 15% so với cùng kỳ). Kết quả này đến nhờ mức tăng trưởng tốt từ dịch vụ CNTT nước ngoài, viễn thông và giáo dục, vượt trội so với mức giảm tiềm năng hai con số từ dịch vụ CNTT trong nước.

Gemadept (GMD) : Biên lợi nhuận gộp cao hơn là lý do chính giúp lợi nhuận của Gemadept tăng 10% so với cùng kỳ. Trong khi đó sản lượng qua cảng vẫn thấp hơn khoảng 10% và chi phí khấu hao cao hơn từ cảng Nam Đình Vũ Giai đoạn 2. SSI Research kỳ vọng công ty sẽ đạt 360 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2023.

Hòa Phát (HPG) : SSI Research ước tính Hòa Phát có thể đạt 2.100 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong quý 3/2023, tăng khoảng 60% so với quý trước và phục hồi đáng kể so với mức lỗ 1.800 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này có được nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 11% so với quý trước và giá than giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận trong quý 4 của công ty có thể bị ảnh hưởng tiêu cực do nguyên liệu đầu vào tăng.

 Petrolimex (PLX) : SSI Research kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của Petrolimex có thể đạt 1.700 tỷ đồng trong quý 3/2023 (tăng 50% so với cùng kỳ và 60% so với quý trước). KQKD khả quan này đến nhờ khả năng ghi nhận khoản thu nhập bất thường từ việc thoái vốn khỏi PGBank, cũng như kết quả kinh doanh cốt lõi tăng lên nhờ sản lượng tiêu thụ ổn định và giá xăng dầu tăng trong tháng 7 và tháng 8/2023.

Các doanh nghiệp được dự báo giảm

 Hóa chất Đức Giang (DGC) : Lợi nhuận ròng của công ty có thể giảm 34% so với cùng kỳ còn hơn 1.000 tỷ đồng. So với quý trước, lợi nhuận có thể cải thiện 13% cùng với sự phục hồi giá bán trung bình của phốt pho vàng và các mặt hàng liên quan đến phốt pho.

 Digiworld (DGW) : Lợi nhuận ròng quý 3/2023 của Digiworld dự kiến đạt 100 tỷ đồng (giảm 26% so với cùng kỳ) do nhu cầu về sản phẩm CNTT yếu. Tuy nhiên, mức lợi nhuận quý 3/2023 có cải thiện so với quý trước nhờ doanh thu máy tính xách tay cao hơn trong mùa tựu trường.

Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) : Giá cho thuê tàu định hạn và giá cước spot trong nước thấp hơn cùng với chi phí lãi vay cao hơn là nguyên nhân khiến lợi nhuận quý vừa qua sẽ giảm. Do đó, SSI Research kỳ vọng NPATMI sẽ đạt 100 tỷ đồng trong quý 3/2023.

Có hai doanh nghiệp được dự báo lỗ là Nhơn Trạch 2 (NT2) và PV Power (POW).