CTCK ước tính KQKD quý 2/2024 của 53 doanh nghiệp "hot": HPG, BCM, POW, FRT, VJC được dự báo có lợi nhuận đột biến, một tên tuổi đầu ngành có thể tăng trưởng gần 3.000%

Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo về bức tranh lợi nhuận ngành và một số doanh nghiệp trong quý 2/2024. Theo đó, MBS dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng 9,5% so với cùng kỳ trong quý 2/2024 hỗ trợ bởi mức nền thấp cùng kỳ trong khi sản xuất và tiêu dùng có sự phục hồi nhẹ.



Lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo tăng trưởng chậm lại ở mức 12% so với cùng kỳ. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm bán lẻ (+379%), vật liệu cơ bản (+63%) tới từ mức nền thấp năm ngoái. Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như Bất động sản KCN (-26%) do mức nền cao năm ngoái hay dầu khí (-2%) do kết quả kém tích cực ở các doanh nghiệp hạ nguồn.

Cụ thể, hàng loạt cổ phiếu dự báo ghi nhận lợi nhuận "tăng bằng lần" trong quý 2/2024 gồm LPB, FRT, BCM, HDG, HPG, PC1, POW, VJC. Ngược chiều, nhiều doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận tăng trưởng âm trong quý này như OCB, BID, STB, DBC, BSR, SZC, IDC, KBC, DXG, KDH, DGC, BMP, HAH, GMD.

Với nhóm ngân hàng, MBS dự báo LPB sẽ là "ngôi sao" tăng trưởng lợi nhuận quý 2 với mức tăng 146% nhờ mức nền thấp trong cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng tăng trưởng 12,8% nhờ đẩy mạnh khách hàng doanh nghiệp.

Xếp sau, VPB và HDB cũng ghi nhận lợi nhuận tăng lần lượt 62% và 38% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng cải thiện. Trong khi đó, hai "ông lớn" CTG và VCB được dự báo lợi nhuận tăng 8% và 4% so với cùng kỳ.

Trái chiều, lợi nhuận BID có thể giảm 14% do NIM chưa cải thiện rõ rệt do ngân hàng vẫn đang thực hiện chính sách ưu đãi lãi suất cho vay ở mức thấp so với toàn ngành.

Đại diện nhóm công nghệ, FPT được MBS dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 21% trong quý 2 nhờ tăng trưởng ổn định từ tất cả các mảng kinh doanh. Trong đó mảng CNTT nước ngoài tăng trưởng 26% svck nhờ được dẫn dắt bởi sức tăng của các thị trường Nhật Bản và APAC. Mảng Dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu đạt 3.015 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 7%, thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư cho công nghệ từ khối ngân hàng và tài chính.

Tại nhóm bán lẻ, MWG được dự báo sẽ "tỏa sáng" trong quý 2 với mức tăng trưởng lợi nhuận đột biến 2.944% nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện khi mức nền giá các sản phẩm ICT-CE đều tăng trở lại, cao hơn 5-10% svck và BHX duy trì doanh thu trung bình/cửa hàng đạt 1,9 tỷ đồng/tháng cùng với biên LN gộp khoảng 25%.

FRT cũng dự báo có tăng trưởng lợi nhuận tích cực 119% trong quý này nhờ mức nền thấp từ quý trước và biên lợi nhuận gộp cải thiện khi mức nền giá các sản phẩm ICT-CE đều tăng cao 5-10% so với cùng kỳ.

Nhóm dầu khí chỉ có PVS và PVD được dự báo tăng trưởng hai chữ số, lần lượt là 23% và 18% nhờ triển vọng từ các gói thầu hạn chế tại Lô B và giá thuê giàn khoan tiếp tục duy trì mức cao.

MBS dự báo kết quả kinh doanh của nhóm BĐS hầu như suy giảm, duy chỉ có BCM (+165%) do bật tăng từ mức nền thấp cùng kỳ, HDG (+319%) nhờ sản lượng thủy điệnu cải thiện, chi phí tài chính giảm.

Tại nhóm thép, HPG dự kiến sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng vọt 127% do sản lượng bán hàng tăng nhờ tiêu thụ thép xây dựng khả quan, giá nguyên vật liệu giảm 15% và chi phí tài chính giảm nhẹ trong bối cảnh lãi vay và tỷ giá hạ nhiệt.

POW trở thành điểm sáng trong nhóm năng lượng với mức tăng trưởng lợi nhuận dự báo đạt 210%. Động lực đến từ sản lượng điện khí , sản lượng thủy điện và sản lượng điện than quý 2 được cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.